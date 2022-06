Porcupine Tree está de regreso y vendrán a México con su nuevo disco, el primero en más de una década, que sonará fuerte este 4 de octubre en la CDMX.

Para muchas bandas disueltas, sopesar un regreso puede ser un verdadero tormento. En el caso de Porcupine Tree, volver a tocar juntos después de tantos años “lejos” fue algo muy natural.

“¿Difícil reunirnos? Para nada. Todo lo contrario. Nuestra relación siempre fue muy funcional. Paramos porque estábamos agotados y ya”, dice Gavin Harrison, baterista de la legendaria agrupación inglesa.

“En 2010 dejamos de tocar como banda, pero la verdad es que siempre hemos sido muy cercanos socialmente hablando. Volver a tocar juntos era algo inminente”.

Apenas unos meses después de su hiato hace más de una década, el músico cuenta que tanto él como Steven Wilson, líder de la agrupación, seguían frecuentándose para hacer música juntos por simple placer.

Unos años después se les unió Richard Barbieri en los teclados, para seguir componiendo canciones juntos en unas sesiones underground que cualquier fan de Porcupine Tree habría deseado presenciar.

“Sabíamos que todas las canciones que compusimos tenían el potencial de convertirse en algo más, pero no queríamos lidiar con los plazos y la prisa. Preferimos mantenerlo así. “Steven estaba enfocado en su carrera solista, al igual que Richard, y yo andaba de lleno con mis proyectos alternos: The Pineapple Thief y King Krimson. No había por qué apresurar las cosas”.

Una pandemia para regresar

Después de varios años de llevar una dinámica que los llevaba a reunirse cada ciertos meses, el trío decidió que era un buen momento para reunirse.

¿La motivación? Saber que tenían demasiadas “buenas canciones” para materializar un álbum, Closure/Continuation, el onceavo disco en su carrera que saldrá al mercado este 24 de Junio.

“Nos sentamos y vimos que había llegado la hora de sacar un nuevo disco. De repente llegó la pandemia y bueno, no tuvimos pretextos para no juntarnos y regrabar todas las canciones que compusimos en estos años”.

Para Harrison, el LP tendrá el peculiar sonido de Porcupine Tree y de ellos como músicos, pero al mismo tiempo se sentirá como algo novedoso.

“La gente podrá decir, ‘son ellos’, pero para nosotros es una nueva dirección, hay sonidos muy diferentes. Ya veremos si esto es verdad o es cosa nuestra”.

México, para obligada para Porcupine Tree

Dicen que para tocadas épicas, las de México. Y Gavin Harrison no podría estar más de acuerdo.

Es por ello que el músico no puede esperar a regresar a suelo azteca, un lugar con el que guarda una relación muy particular y en el que volverán a tocar este 4 de octubre en el Pepsi Center WTC.

“Quizás les dicen mucho esto, pero aquí está la audiencia más entusiasta que he visto en el mundo. Cantan, gritan, realmente viven el momento. No sé que le dan… lo digo en serio”, dice entre risas.

“Aquí me han gritado de todo, que me case con algunas, que adopte a otros, ja, ja. Sí que saben cómo pasarla bien y nos divertimos mucho”.

Cuando Porcupine Tree anunció su gira de regreso, México se volvió parada obligada.

“Vamos a tocar un show largo y con esas rolas que muchos esperan, me parece que muchos saldrán muy satisfechos con el setlist que vamos a llevarles”.

“Yo, en lo particular, ya no puedo esperar. Llegaremos con días de antelación porque en la agenda tenemos días libres después de un show en Los Ángeles. No servirá para adaptarnos a la altitud de la ciudad y para ir a comer comida mexicana de verdad”.