La segunda parte del 2022 se va a poner buena en el terreno musical pues hay discos de bandas y cantantes chidxs por salir.

Rock, pop, rap, K-pop, ¿de qué quieres nueva música? Te preguntamos porque en lo que resta del 2022, entre junio y diciembre, saldrán una buena cantidad de discos de varios géneros musicales. Sí, habrá para todos los gustos, así que toma nota porque seguro vas a querer más de uno.

Discos de pop, rap, K-pop y más, que llegarán próximamente

Angel Olsen

Fecha: 3 de junio

Título: Big Time

Angel compuso este disco en una etapa en la que salió del clóset ante sus padres y luego ambos murieron con semanas de diferencia. Así que está impregnado de dolor y amor queer. Hasta el momento ha lanzado los singles “All the good times”, “Through the fires” y el que le da título al disco.

Verano de conciertos en la CDMX, checa los que habrá en junio

Post Malone

Fecha: 3 de junio

Título: Twelve Carat Toothache

El rapero neoyorkino tendrá nuevo disco luego del exitoso Hollywood’s bleeding de 2019. En el que saldrá en junio incluye los singles “One right now” y “Cooped up” junto con otras 12 rolas. Trae colaboraciones con The Weeknd, Roddy Rich, The Kid LAROI, Doja Cat, entre otrxs.

BTS

Fecha: 10 de junio

Título: PROOF

La boyband de K-pop lanzará una antología que recorre su pasado, reafirma su presente y da un vistazo a su futuro musical. Es un material con tres discos llenos de éxitos, demos, y algunos tracks nuevos. Entre lo que podrá escucharse está: “Fake love”, “Boy with luv” (con Halsey), “DNA”, “Dynamite”, “Butter”, además de “Yet to come (The most beautiful moment)”.

Foals

Fecha: 17 de junio

Título: Life is yours

El séptimo álbum de estudio de la banda británica fue compuesto el invierno pasado buscando nuevas maneras de expresarse. Su misión era hacer canciones bailables, como una oda a las noches de fiesta, según escribieron en su website. Incluye 11 rolas, como “Wake me up”, “Looking high” y “2001”.

Regina Spektor

Fecha: 24 de junio

Título: Home, Before and After

La cantautora estrenará su disco número ocho este verano, el primero en cinco años. Se espera que sea muy emocional, pues está inspirado en Nueva York, ciudad donde creció tras emigrar de Rusia con su familia. Por lo pronto, ya tiene afuera el single “Becoming all alone”, pero en el tracklist también están otros temas como “Up the mountain” y “Spacetime fairytale”.

Más discos que serán lanzados en la segunda parte del 2022

James Bay

Fecha: 8 de julio

Título: Leap

Este cantautor y músico británico volverá con un disco en el que, ha dicho, tiene canciones escritas desde la vulnerabilidad, felicidad y positivismo. En parte tiene que ver que en octubre debutó como papá. Actualmente ya puedes escuchar los singles “Give me the reason” y “One life”, con su inconfundible voz y letras muy dedicables y sentidas. Además de sonidos ya alejados de lo electrónico y más centrados en el rock y las guitarras.

Metric

Fecha: 8 de julio

Título: Formentera

La banda canadiense comandada por Emily Haines tendrá un verano y resto de 2022 muy cupado con la salida de su octavo disco. Ya soltaron el primer single, “All comes crashing”, una canción de amor y solidaridad hacia la persona con la que quieres estar si sucede una catástrofe. A seguir atentos para el resto del tracklist de estxs indie-rockers.

Interpol

Fecha: 15 de julio

Título: The other side of make-believe

Paul Banks y su banda estrenará su álbum número siete, compuesto durante la pandemia a distancia. Posteriormente se reunieron para grabarlo el año pasado con Flood y Alan Moulder como productores. Prometen un sonido más alegre y menos melancólico. Ya puedes escuchar tres rolas: “Toni”, “Something changed” y “Fables”.

Jack White

Fecha: 22 de julio

Título: Entering heaven alive

Luego de que en abril lanzada el álbum Fear of the Dawn, el cantautor y músico estadounidense ya está isto para lanzar el siguiente este verano. El mismo fue grabado el año pasado en su Third Man Studio. Va a contener 11 rolas con toda su potencia vocal y la de su guitarra, como “Love is selfish” (que ya lanzó), “All along the way”, “I’ve got you surrounded (With my love)” y “Taking me back (Gently)”.

FEAR OF THE DAWN 04.08.22 & ENTERING HEAVEN ALIVE 07.22.22. Two brand new albums from #JackWhite! Pre-order the standard vinyl, five exclusive limited edition variants, and CD + find out more at https://t.co/dxGoW1EdFw. https://t.co/SNLNkG7YCqhttps://t.co/ZH4kLq1xre pic.twitter.com/yRvR9XfRu3 — Third Man Records (@thirdmanrecords) November 11, 2021

Muse

Fecha: 26 de agosto

Título: The will of the people

Este disco se grabó entre Los Ángeles y Londres, y la banda cuenta que está influenciado por la incertidumbre e inestabilidad que hay en el mundo actualmente. En sus rolas navegan entre los miedos por la pandemia, guerra, desastres naturales y más. Para comenzar, ya lanzaron “Won’t stand down” y “Compliance”.

Otros discos por salir antes de que termine el 2022

17 de junio: The storm before the calm , de Alanis Morrisette (disco de meditación), y I Am Amber , de Hercules & Love Affair

, de (disco de meditación), y , de 24 de junio: Meet the moonlight , de Jack Johnson ; Arkhon , de Zola Jesus

, de ; , de 8 de julio: The sick, the dying and the dead , de Megadeth ; Special , de Lizzo

, de ; , de 5 de agosto: The alchemist’s euphoria , de Kasabian ; All 4 nothing , de Lauv

, de ; , de 2 de septiembre: Yungblud , de Yungblud

, de 16 de septiembre: Asphalt Meadows, de Death Cab for Cuties

Discos sin fecha, pero que llegan en 2022

Christina Aguilera estrenará próximamente su ep La Tormenta , en español. Incluirá “Suéltame”, a dúo con Tini . Y a finales de 2022 revelará el tercer ep en este idioma.

estrenará próximamente su ep , en español. Incluirá “Suéltame”, a dúo con . Y a finales de 2022 revelará el tercer ep en este idioma. La girlband de K-pop BLACKPINK sacará su segundo disco de estudio en fecha por revelar.

sacará su segundo disco de estudio en fecha por revelar. El grupo de K-pop Super Junior ya trabaja en su próximo álbum rumbo a su 17 aniversario, y lo lanzará próximamente.

ya trabaja en su próximo álbum rumbo a su 17 aniversario, y lo lanzará próximamente. La estrella estadounidense Taylor Swift lanzará otra reedición de sus primeros discos, todo indica que será 1989 .

lanzará otra reedición de sus primeros discos, todo indica que será . Enrique Iglesias estrenará más adelante el disco Final Vol. 2 , del que ya lanzó la canción “Espacio en tu corazón”.

estrenará más adelante el disco , del que ya lanzó la canción “Espacio en tu corazón”. La cantante de reggaeton Karol G sacará su cuarto disco este año, mientras ya adelantó temas como “Provenza”.

sacará su cuarto disco este año, mientras ya adelantó temas como “Provenza”. Calvin Harris tiene en mente el álbum Funk Wav Bounces Vol. 2 , con el track “Potion” ft. Dua Lipa y Young Thug .

tiene en mente el álbum , con el track “Potion” ft. y . Morrissey tiene listo el disco Bonfire of the teenagers , sólo está en espera de qué sello se lo compra a buen precio y lo lanza.

tiene listo el disco , sólo está en espera de qué sello se lo compra a buen precio y lo lanza. La banda Weezer estrenará eps para el verano, otoño e invierno en fechas por anunciar.

estrenará eps para el verano, otoño e invierno en fechas por anunciar. Gorillaz tiene preparado el álbum Song machine, season two , sólo falta el día de lanzamiento.

tiene preparado el álbum , sólo falta el día de lanzamiento. La colombiana Shakira prepara el disco número 12 de su carrera, que saldrá este año. Ya adelantó el single “Te felicito”, con Rauw Alejandro .

prepara el disco número 12 de su carrera, que saldrá este año. Ya adelantó el single “Te felicito”, con . Yeah Yeah Yeahs ya prometieron un disco nuevecito para este otoño.

ya prometieron un disco nuevecito para este otoño. La banda mexicana Moderatto lanzará un disco tributo a RBD, del que ya escuchamos covers como “Sólo quédate en silencio” con Danna Paola.

También se ha mencionado que podríamos tener nuevos álbumes de: Arctic Monkeys, Beyoncé, Rihanna, The Cure, Shawn Mendes, y posiblemente Dua Lipa, entre otros. ¿Cuáles de estos discos del 2022 ya te urge anexar a tu colección?