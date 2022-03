Adam Levine y su banda Maroon 5 están por volver a tocar en la CDMX tras más de dos años de ausencia, y eso es algo que no hay que perderse.

Maroon 5 es hoy por hoy una de las bandas de pop rock favoritas a nivel mundial, y México no es la excepción. Con Adam Levine al frente, lleva viniendo a nuestro país desde hace más de una década en la que ha visto aumentar su público y siempre toca ante lugares llenos. Y este año arranca su World Tour 2022 justamente en la CDMX con un concierto que promete estar chido.

Un concierto de Maroon 5 es algo imperdible para amantes del pop rock

Ya tienen una buena lista de éxitos

Este año Maroon 5 cumple 20 años como banda, con el lanzamiento de su primer álbum Songs about Jane; previamente habían debutado como Kara’s Flowers. Así que su lista de éxitos es larga.

Durante todo este tiempo han lanzado siete álbumes de estudio, varios en vivo, compilaciones, remixes y EPs. Por lo que su setlist siempre es garantía de que van a salir muchas sino es que todas las rolas que nos gustan. Por ejemplo, podemos mencionar “This love”, “Harder to breathe”, “She will be loved”, “Moves like Jagger”, “Girls like you” y “Memories”, entre otras.

Cantar, gozar y luchar: Vivir Quintana en el Teatro de la Ciudad

Siempre es un gusto ver y escuchar a Adam Levine

Con 43 años recién cumplidos este mes, el frontman de esta banda está consolidado como uno de los mejores de la escena pop rockera actualmente. El cantante y compositor tiene una fuerte presencia escénica, si lo han visto ya comprobaron que impone. Pero también está su voz, que desde que formó la banda adolescente Kara’s Flowers ya llamaba la atención.

Y, sí, permítannos ponernos un poco superficiales, pero es que el vocalista que se carga Maroon 5 está de muy buen ver. Entre su atlética figura, tatuajes y rostro, es imposible que no sea uno de los atractivos de su concierto.

Maroon 5 traen un show renovado

La última vez que vimos a Maroon 5 en concierto en la capital mexicana fue el 23 y 24 de febrero de 2020. La pandemia no había hecho de las suyas, y miles de chilangues nos lanzamos a su 2020 Tour. Y tan bueno estuvo en producción y presentación que se ganó el premio a Best Pop Tour de los Pollstar Awards 2022.

Pero ahora, con nueva música bajo el brazo, a les chilangues nos espera un show diferente. El año pasado la banda lanzó el álbum Jordi por lo que, para comenzar, el setlist que escucharemos en la CDMX será diferente. Además de que siempre traen su juego de luces y demás producción musical chida.

¿Cuándo y dónde ver a Maroon 5?

La fecha: Miércoles 30 de marzo

El lugar: Foro Sol

Boletos: Aún quedan algunos disponibles en varias zonas, en el Sistema Ticketmaster y taquillas del lugar.

Importante: Se seguirán todos los protocolos sanitarios.

Luego de dos años sin poder asistir a conciertos presenciales, y sin escuchar a esta banda en vivo, ¿cuántes de aquí se van a lanzar a ver a Maroon 5?

Por cierto, también se presentarán este viernes 1 de abril en el festival Pa’l Norte, por si se quieren lanzar a Monterrey.