Julian Casablancas vendió parte del catálogo de The Strokes, ¿con qué fin? Que la música de la banda aparezca en series y películas y más.

The Strokes está viviendo un momento increíble. Un revival musical gracias a canciones que se consideran clásicos como; “Last Nite”, “Reptilia” o “Someday”. Rolas cuyos derechos fueron vendidos por el líder de la banda, Julian Casablancas.

Primary Wave Music Publishing es la compañía que adquirió el acceso a esas y otras canciones. Surgió en 2006 y su primera compra fue el 50% de la parte del catálogo de Nirvana que le pertenecía a Kurt Cobain. Otras de sus adquisiciones incluyen los catálogos de; Chicago, Bo Diddley ,Albert Hammond Jr, Steven Tyler, John Lennon, Maurice White de Earth, Wind & Fire, Lamont Dozier, Hall & Oates y Def Leppard.

Estas compras la han convertido en un proveedor de servicios de licencias de sincronización; es decir el uso de música en programas de televisión, películas, anuncios, videojuegos; videos de YouTube o cualquier otro producto donde música e imágenes en movimiento sean usados de forma simultánea.

Eso no es todo, en 2008, la empresa llegó a un acuerdo con Converse para crear una edición limitada con diseños creadospor Kurt Cobain. Además de su firma y las letras de las canciones en los famosos tenis; también se alió con Studios y Wieden+Kennedy Entertainment para publicar la primera novela gráfica de Daniel Johnston, Space Ducks; An Infinite Comic Book of Musical Greatness.

Julian Casablancas

The Strokes al cine y grandes colaboraciones con marcas de ropa

Con esta venta, Casablancas se une a la lista de artistas mencionados que han vendido los derechos de sus catálogos en los últimos años.La venta sólo incluyesu trabajo como integrante de The Strokes. No su proyecto en solitario, que –por cierto– no ha logrado despegar del todo. Aunque la suma no ha sido revelada, debido al alto perfil de la compañía, seguro se trata de una buena inversión para el futuro.

Gracias a esta venta, muy pronto podremos escuchar a uno de los grupos más influyentes delrevival del garage rock que ocurrió a inicios del 2000 en series, pelis y quién sabe que otras maravillas.

