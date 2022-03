Panteón Rococó presenta su más reciente álbum titulado Ofrenda, su décimo disco de estudio que trae una tremenda sensibilidad con temas de grandes compositores e intérpretes en donde las nuevas generaciones podrán conocer y enamorarse de los grandes clásicos de la música mexicana.

En Chilango platicamos con Rodrigo Bonilla (Gorri), guitarrista de Panteón Rococó y nos contó cómo surgió este disco y qué lo hace tan especial; mismo que estarán promocionando el próximo 26 de marzo en el Pachuca Rock Fest 2022.

El trabajo audiovisual de Ofrenda estuvo bajo la dirección de Cristobal G. Camarena y un gran equipo tapatío, quienes supieron plasmar e identificar la esencia de Panteón Rococó, una banda ubicada en el contexto de lucha social y empática con aquellos que no han sido escuchados.

En los videos veremos una historia que se divide en siete capítulos en la que se sigue la lucha de Juana, la esposa de Iván, un albañil víctima de desaparición después de una jornada laboral.

Panteón Rococó Logró plasmar el dolor y la lucha de personas que esperan el regreso de un ser querido, víctima de la desaparición forzada. Y es aquí en donde la música e interpretación de los Panteones se fusiona para alzar la voz.

Ofrenda tiene una carga emocional muy importante habla de lo que viven muchas familias en este país, las desapariciones forzadas. De hecho, el video de “Vivir Así Es Morir de Amor” comienza con una línea muy poderosa y sumamente dolorosa:

«Mi amor, donde quiera que estés esperar que estés escuchando, quien que sepas que te estoy esperando, que no he dejado de buscarte, estoy luchando y seguiré luchando y que no pararé hasta encontrarte».