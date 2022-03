En el cartel de Festival Ceremonia 2022 podemos encontrar a Channel Tres, cantante, rapero y productor con el que hablamos antes de su llegada a México.

Sheldon Young, mejor conocido como Channel Tres, le hace al hip-hop-house con beats que ponen el ambiente chill donde sea que suenen. Tal y como seguramente sucederá en el Parque Bicentenario cuando se suba al escenario del Festival Ceremonia 2022. Checa lo que trae preparado y qué más nos dijo.

Channel Tres hizo música para calmarse

Recientemente el rapero y cantante lanzó un nuevo ep titulado Refresh, con siete tracks. Material que inició en un estudio portátil de grabación en su autobús del tour más reciente, y que viene bien para los tiempos pandémicos que sigue atravesando el mundo.

“Estaba haciendo música constantemente, y la usaba para calmarme mientras estaba en el autobús”, explica Channel Tres desde California, “Mientras iba de un lado a otro estaba pasando por cosas, y comencé a hacer dibujos en mi iPad, como que me llevé eso y comencé a hacerlo en casa. Así que ese proyecto salió de eso. Es algo que quise sacar para que ustedes manejen, o creen algo, o anden en bicicleta, o construyan algo, lo que sea”.

Los Pericos vienen con una gran dosis de reggae y ska a la CDMX

Por cierto, el título de proyecto que describe como DIY (Hazlo Tu Mismo en español) se le ocurrió pues la nueva música es como “un botón para refrescarse”. Además de que al dejar fluir su creatividad “me ayuda terapéuticamente”.

Ya se prepara para tocar en el Festival Ceremonia

Pero, sí, aquí viene el pero: Channel Tres revela que probablemente no toque estas rolitas en Ceremonia. ¿Por? “Ese es como un set especial”, explica.

Sin embargo, asegura que “habrá otra música y algunas sorpresas. Será divertido, estará bueno”. ¿Algo más? “Pueden esperar bailar y fiestear. Vamos a llevar amor y felicidad, y sol desde Los Ángeles”.

¿Qué set va a presentar entonces? Aún no lo tiene claro, pues quizá lo arme mientras empaca o se sube al avión. Pero, seguro no faltarán “Controller”, “Topdown” y “Sexy Black Timberlake”, rolitas con las que se dio a conocer.

Eso sí, asegura Channel Tres, le causa felicidad volver a México pues solamente ha tenido una presentación en Bahidorá. “Fue genial. Así que estoy emocionado por regresar porque allá aman bailar”, dice. También recuerda en otro momento de la conversación que le impactó que la gente conociera las pocas rolas que tenía en ese entonces, por lo que “tengo un gran espacio para México”.

Y aunque será una de sus primeras presentaciones en un largo rato, encima fuera de su país, no hay nervios. Lo que más quiere es subir al escenario y que se noten las ganas que le ha echado a sus beats. “Va a ser genial probar algo de la nueva música y cosas diferentes”. Y en una de esas te lo topas entre el público viendo a sus colegas, así que abre bien los ojos.

Channel Tres se siente como en casa en México

Aparte de tocar su música, otra de las razones por las que a Channel Tres le emociona venir a nuestre país es que creció en Compton, California, cerca de la comunidad mexicana. “Soy como medio mexicano, me siento en casa, ¿sabes?, micheladas, me encantan. Siento el espíritu familiar y la historia es grande, y hacer música es una gran manera de descubrirla porque no la sé”, dice.

Pero también confiesa ser foodie, y dice que de la gastronomía mexicana “me encanta el ceviche… los churros”, además de los tacos. Y espera en este viaje poder lanzarse a las pirámides pues “estoy muy interesado en eso”.

Antes de despedirse le deja este mensaje a sus fans: “Los he extrañado y espero que estén listos para bailar, y espero que estén preparados para pasar un buen rato. Va a ser increíble”. Y promete repasar su español antes de llegar a México.

Si quieres ver a Channel Tres, se presentará en el Festival Ceremonia que se realizará por primera vez en el Parque Bicentenario, este 2 de abril. Los boletos están en el Sistema Ticketmaster.