Recientemente Omar Apollo lanzó su primer disco, Ivory, que tiene mucho de la CDMX, a donde vendrá este mes a dar un concierto de su Desvelado Tour.

La sangre mexicana corre por las venas de Omar Apollo, quien siente orgullo por sus raíces. Tanto que en su disco Ivory canta en español y hasta sorprende con un mariachi. Por lo que sí o sí tenía que venir a presentarlo a en vivo como parte de su Desvelado Tour. Pero antes hablamos con él y esto nos dijo.

Omar Apollo muestra lo que siente en Ivory

El pasado 8 de abril, Omar Apollo lanzó su primer disco, Ivory, luego de tres EPs. Darle play a sus 16 canciones es toparse con un predominante mood emocional, intenso. Él explica que en parte es porque tuvo muchas influencias de cantantes femeninas como Aretha Franklin, Lauryn Hill, Mariah Carey y Joni Mitchell. Y el resultado es una mezcolanza de folk, mariachi, ranchero, y algunas canciones con apenas voz y guitarra.

Pero también buena parte del peso lo tienen las letras, que hablan sobre “la parte compleja de las relaciones. El comienzo, el enamoramiento cuando estás pensando más y más en la persona, luego cuando te da cuenta que ‘no somos buenos el uno para el otro’, ‘quiero cortar pero no quiero estar solo’. Etapas por las que pasas. Eso es lo que inspiró el álbum”.

Hay también mucha vulnerabilidad en lo que canta Omar, algo que admite que fue difícil de exponer. “Tú compartes tanto como quieres. Yo controlo la narrativa del disco, pero llega un punto en el que es de ‘sí, bueno, así es como me siento’. Se siente bien decir cómo te sientes, me hace sentir que no tengo que esforzarme en ser yo mismo”. Y aquí recuerda lo difícil que fue grabar “Evergreen” (“estaba un poco borracho”) y “Bad life”.

Canta orgullosamente en español

Sin embargo, las dos canciones que más llaman la atención especialmente para sus fans latines son: “En el olvido”, totalmente en español y con mariachi, y “Tamagotchi” en spanglish.

Sobre la primera, Omar Apollo confiesa que le encanta a su familia que es de Guadalajara, y tiene que ver que escucha mucho a Juan Gabriel, “es el mejor”. Y recuerda la grabación como “divertida, pero tenía que concentrarme porque al cantarla es una canción muy triste. Pero es mi favorita para cantar en vivo”. Algo que cree que “sería divertido” replicar en México.

Ya que le encantó grabar en español, ¿se echaría un disco completo en el idioma de sus padres? “Me encantaría, ¿bromeas?”, responde con entusiasmo, y agrega que “probablemente quiera mudarme a la Ciudad de México por un tiempo para que pueda entrar realmente en ese estado mental”. Y es que, además, en la capital tiene muchas amistades.

Omar Apollo, el español y los latinos

Volviendo al español, teníamos que preguntarle qué tan cómodo se siente hablándolo, pues en su disco no hay mas que las canciones mencionadas en este idioma. Omar se sincera y dice: “Hablándolo sí, no mucho. Fui educado en inglés, y hablo español en casa con mi familia, en la iglesia, pero es pocho. Puedo hablarlo, sólo que cuando alguien lo habla mejor que yo me siento muy intimidado y mis palabras comienzan a atropellarse”.

Aún así, se siente orgulloso de llevar un poco de sus raíces mexas al público estadounidense y extranjero que va a sus shows o lo escucha. “Es genial, me encanta”, asegura. Y cuenta que suele preguntar cuántos mexicanos hay entre el público pues “se siente bien estar rodeado de tu cultura”.

Pero también se junta o busca alianzas con otros latinos, como en este disco con Kali Uchis en la rola “Bad life”. Experiencia que “fue increíble, ella es como mi hermana, nos llevamos súper bien, nos volvimos muy cercanos muy rápido. Nos conocimos en la piscina de una de mis amistades y nos mantuvimos en contacto. Fue muy orgánico”.

Y agrega que “definitivamente quiero colaborar con más latinos en el futuro”. ¿Como con quiénes? Dos nombres se le vienen a la cabeza: “Chuky73, él es cool. Me gusta Junior H”. Este último está dentro del regional mexicano, ¿le entraría Omar Apollo a ese género? “Sí, definitivamente”, dice sin dudarlo.

Le emociona traer su Desvelado Tour a la CDMX

En lo que se dan esas colaboraciones y sorprende una vez más a sus fans, tiene en puerta una fecha del Desvelado Tour en la CDMX: 31 de mayo. Por cierto, tomó el nombre de una taquería que está por su casa en Estados Unidos.

¿Qué podemos esperar del concierto? “Mucha energía, va a estar muy divertido, muy cool. Es una buena combinación de show emocional y divertido”, adelanta. Y pone como ejemplo que la noche anterior a nuestra conversación cantó en Tijuana, y notó a une fan que lloraba y brincaba al mismo tiempo con su música.

Esa noche , Omar cantará temas de su álbum Ivory, pero también de sus materiales pasados, y está bastante emocionado ante la idea de ver la reacción de les chilangues. “No puedo esperar”, asegura.

Omar Apollo se siente en casa en la capital mexa

Una de las razones por las que le emociona mucho presentarse en la CDMX, es que estuvo viniendo durante la realización del disco, tanto que “ya siento que ya conozco las calles, tengo mi pequeña panadería a la que voy, tengo mi cafecito. Y, sí, estoy emocionado”.

¿A qué vino tantas veces? Resulta que aquí se realizó la dirección creativa del disco, con estilistas y fotógrafos mexicanos. “Así que será cool tener un show ahí después de eso”.

Pero, ¿cómo fueron sus estancias en la ciudad, le gustó la vibra de aquí? “Me encanta, me encanta, es muy diferente. La arquitectura es hermosa, me recuerda a Nueva York, todo lo que caminas, cómo todo queda cerca, cómo te encuentras a la gente en la calle”.

Omar no recuerda nombres de lugares, pero sí que se ha lanzado a buscar libros con une amigue, además de que otra vez le llevó al Barrio Oriente a un DJ set. Y sobre comer, ama los tacos “son una locura”, y también menciona un rollo de guayaba, “lo como todo el tiempo”.

Si le llevan algo de eso a su concierto o donde se le topen, harán muy feliz a Omar Apollo, sino le basta con que se lancen a su concierto en el Auditorio BB este 31 de mayo.