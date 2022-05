Diego ‘El Cigala’ está listísimo para cantarle a México el próximo 5 de mayo en el Auditorio Nacional. Ama México desde que una vez Chavela Vargas le contó de su música, del tequila y de sus historias. Está apunto de considerarse un chilango de corazón, ya ama los chilaquiles verdes y las tortas de tamal, así que eso ya es un gran paso.

“El Cigala” se lanzó al mayor de los desafíos; honrar el mestizaje, que él como nadie hace un flamenco con México. Fusionará el flamenco, el bolero y la ranchera con mucho respeto y admiración por nuestro país.

Tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos contó de dónde nace su amor por México y todo sobre su tour; Homenaje a México: Diego “El Cigala”. En donde recorrerá varias ciudades de la República Mexicana iniciando en Guadalajara el 29 de abril, Ciudad de México el 5 de mayo, Cuernavaca el 12 de mayo y Valle de Guadalupe el 14 de mayo.

Chilango: ¿Qué veremos en tu concierto en México?

CH: ¿Qué representa México para ti?

Diego ‘El Cigala’: Amor, cariño, pasión, mucha luz, me abrió las puertas de Latinoamérica entera. Me conocieron en el mundo entero gracias a México hace 20 años, conquisté los corazones de los mexicanos con una guitarra. Me han ocurrido cosas maravillosas en este país. Conocí a mi querida Chavela Vargas, Don Vicente, Martín Urieta. Valoraron mucho la voz flamenca que nunca se había dado aquí en México, pero cuando los grandes te dan su beneplácito es increíble, puedo descansar en paz.

CH: ¿Cómo seleccionaste las canciones a las que les harías homenaje?

CH: ¿Qué significa para ti estar en el Auditorio Nacional?

CH: ¿Qué te llevas siempre de México? Cuéntanos una experiencia chida.

Diego ‘El Cigala’: Siempre me llevo una botella de Tequila. Y pues para conocer el tequila uno debe ponerse “bien pedo” a mí me pasó en su momento, ahora ya no de joven, pero con cuatro tequilas fue una buena borrachera, cantar y la fiesta. A mi me gusta más el tequila que el mezcal. Te da su cruda, pero es gratificante.