Son muchas las mujeres que cambiaron la historia del rock mexicano. Han luchado constantemente VS estereotipos y hábitos de la industria.

Actualmente no podríamos comprender este género sin nombres como: Andrea Echeverri, Julieta Venegas o Ely Guerra. Sin embargo, quienes empezaron todo y abrieron camino no son tan conocidas a pesar de su importancia, hacemos un recuento de sus nombres para visibilizar su importancia y sus logros. Ellas son las mujeres que cambiaron la historia del rock mexicano.

Podríamos empezar con la famosísima frase de Virginia Woolf; “En la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer”. Pero eso ya lo sabemos, de sobra. La presencia femenina se ha omitido, editado o de plano enterrado en prácticamente en todos los ámbitos y la música —específicamente el rock— no es la excepción.

1. Norma Valdez

Las mujeres que cambiaron la historia del rock mexicano

Fue vital para el blues y el rock setentero. De hecho, Norma llegó a ser conocida como “La Janis mexicana”. Junto a su hermana, cantó en todo tipo de escenarios: desde auditorios hasta los famosos “hoyos fonky”. Siempre alzó la voz sobre las dificultades de cantar rock siendo mujer; desde la precariedad hasta su negativa a cantar pop o baladas, algo que le propusieron en varias ocasiones.

Fue parte de las Loquettes, trío formado con Baby Bátiz y Mayita Campos. También fundó la banda de rock Daisy e hizo de corista para personalidades como; Bebu Silvetti, Verónica Castro, José José y Emmanuel, entre muchos otros. Siempre afirmó que para andar en el ambiente había que ser fuerte, grosera, gruesa; “si les pedía a los Dug Dug’s o a Javier Bátiz echar un palomazo, así, toda muy mona, me mandaban a la fregada. Tuve que darme mi lugar”, dijo en entrevista con Víctor Roura en 1980.

2. Mayita Campos

Contemporánea de Norma, esta chilena aterrizó en la Ciudad de México, a mediados de los 60, para trabajar con Manuel “Loco” Valdez. Grabó un EP con covers de Joan Báez y Bob Dylan junto a Kiko Campos, su hermano; también formó Sonido 5, sin embargo, a ella le interesaba el rock.

Fue entonces cuando decidió rolar por agrupaciones como Soul Force, banda de Javier Bátiz; Los Esclavos y Los Shakes, también estuvo en Avándaro junto con el grupo Los Yaki. Ella y Baby Bátiz fueron de las pocas mujeres que participaron en el célebre festival.

3. Baby Bátiz

María Esther Núñez, menor conocida como “Baby Batiz” inició su carrera a los 11 años, junto con su hermano Javier. Creció escuchando blues, rock y luego empezó a cantarlos.

Su imagen siempre se alejó de la candidez y la fresez de artistas como Angélica María. Participó en programas televisivos como Operación Ja-Ja y Discotheque Orfeon A Go-gó. Ha coqueteado con géneros como el soul y hasta la música disco, con “Las Loquettes”. Tiene seis producciones propias, ha colaborado con su hermano en su hermano Javier en 12 álbumes; además de haber sido corista y cantante de estudio con Lupita D’Alessio, Yuri y Timbiriche, entre otros. En 2020 participó el película “La diosa del Asfalto”.

4. Julissa

Aunque hay gente que la recuerda exclusivamente por su carrera actoral, comenzó su carrera con tan solo 13 años en la banda de rock The Spitfires; el primer grupo con una cantante femenina. Junto a su hermano Luis, obtuvo el segundo lugar en un concurso organizado por Radio Éxitos y a partir de ello, firmó contrato con la CBS ( actualmente Sony) para grabar álbumes del género del 61 al 64. Posteriormente, se convirtió en productora teatral y en 1989 creó el grupo “La onda vaselina”, que luego se convertiría en OV7.

5.Maru Enríquez

Recién fallecida el mes pasado, se abrió paso entre tanta testosterona e hizo su carrera al lado de figuras como Emilia Almazán, Jaime López, Marcial Alejandro y Arturo Cipriano. Fundó el grupo La Nopalera en 1975 y con dicha agrupación grabó tres discos. Asimismo, lanzó en solitario: “El querer”, “¡Ah, que la canción!”, “Gran quinqué” y la producción que es considerada emblemática en su carrera “Ymivozquemadura”, este último es una de sus obras más importantes de toda su carrera.

Sufrió dos infartos cerebrales y tras rehabilitarse volvió cantar y a llevar la conducción de los programas; “La charla sin fin” y “¡Ah, que la canción!”. También fue productora, musicalizadora y voz de las cápsulas México, Cultura de Culturas para CONACULTA.

6.Emilia Almazán

Esta compositora y cantante se ha movido entre los sonidos del rock, folk y blues, inició muy de cerca con Maru Enríquez y fue parte del “Colectivo de la Nueva Canción”. Movimiento musical setentero que tomó inspiración del folk y la nueva trova. Tiempo después formó con Guadalupe Sánchez, Jaime López y Roberto González el conjunto Un viejo amor, del cual se derivó el disco “Sesiones con Emilia”, lanzado en 1980. En el álbum, Almazán, González y López compusieron todos los temas y tocaron los instrumentos. Esta producción fue fundamental en lo que posteriormente se conocería como el Movimiento rupestre.

7. Marisela Durazo

Conocida como “La diva del blues en México”. Es recordada especialmente por la explosiva participación que tuvo en Ávandaro con el grupo Tequila. En aquella presentación su voz fue descrita como sobrenatural y pasó la historia como una leyenda del blues y el rock. Junto a esta banda logró llegar al catálogo del sello discográfico Epic de CBS; lanzó un álbum que incluía tanto covers como composiciones originales y que fue parte del movimiento llamado “Ofensiva Pop”. Estuvo presente en los festejos por el aniversario 50 de Ávandaro. Donde demostró que conservaba la voz que la hizo fundamental en el rock en español.

8. Rosa Adame

Referente del rock mexicano de los 90. Rosa se distinguió no solo por ser la única mujer en una agrupación masculina; su voz, su look y presencia no solo hicieron contraste dentro del grupo sino con la de otras artistas femeninas que cantaban pop. Su presencia fue vital para esa combinación de funk, rock, punk, disco y folclor mexicano que le dieron fama a “La Lupe”. Dejó el grupo tras la llegada de su primer hijo, pero ni ella ni la banda han descartado su regreso al grupo.

9. Rita Guerrero

Una leyenda absoluta y no solo por su prematura muerte debido al cáncer; sino porque en cuestiones de voz, presencia escénica y estilo no había nadie como ella. Rita Marcela Guerrero Huerta conquistó al público como vocalista de Santa Sabina, pero siempre fue multifacética; actriz, presentadora y maestra, también intervenía en los arreglos de las canciones, dentro de este banda participó en cinco discos. Posteriormente se dedicó al proyecto Ensamble Galileo, con la intención de recuperar la música barroca, sefaradí y virreinal. “Rita, el documental” fue lanzado en 2018 para conmemorar su vida y su obra. También se le ha reconocido como una de las voces más extraordinarias del rock mexicano.

10. Tere Estrada

Teresa Estrada no solo canta y compone, también escribe su libro Sirenas al Ataque. Incluye a varias de las artistas mencionadas y se le considera la publicación más importante sobre las rockeras mexicanas. Eso no es todo, a nivel interpretativo ha lanzado discos que combinan blues, jazz y rock con ritmos latinos.

En 1990 formó la banda Esquina Bajan y algunos de sus logros como solista son: haber representado a México en festivales de blues y jazz en Nepal y la India en 2010, tres años después, fue la única mujer mexicana en el Blues Alive Festival en la República Checa. Sus participaciones en festivales del género se extienden hasta el 2020, cuando de manera virtual se presentó en el Festival de Blues de Lima.

Combina la música con la escritura y el periodismo tiene una novela. Ha colaborado en distintos medios y ha aparecido en cortometrajes dedicados a seguir su día a día y su paso por festivales.

11. Cecilia Toussaint

Cecilia se acercó desde muy temprano a la música. Estudió ballet y danza. Formó parte de La Nopalera, Rehilete, Abril y por supuesto Arpía uno de los pilares del rock mexicano y el rock femenino. Además Cecilia ha trabajado con músicos de otros géneros como el bolero, pop y el folclore.

Cecilia Toussaint estará presente en el Vive Latino 2022 en el que presentará su gran repertorio el cual ha sido inspiración para muchas nuevas generaciones de músicos. En 2021 publicó su álbum El Lado Sur de Mi Corazón, del cual se desprende “Cactus” un sencillo que seguramente sonará en esta gran presentación.

La carrera de Cecilia también llegó a las pantallas y ha participado como actriz en telenovelas y películas. El trabajo de la Toussaint siempre ha tenido muchísima cercanía a la cultura mexicana. Sin duda es una de las razones por la cual es imprescindible en la historia del rock y de la música mexicana.

