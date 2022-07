Madonna siempre da de qué hablar, y hoy no es la excepción pues le entró a una trend muy latina: bailar cumbia con una rolita mexa.

La Reina del Pop, Madonna, podría pasar a llamarse la Diosa de la Cumbia. Sí, porque se acaba de subir a una de las tendencias que tiene vuelto loco a TikTok: La de bailar “Cumbia buena”. ¿Que todavía no has visto su video? No te preocupes, que tu amix Chilango lo trae para ti.

Ya podemos llamar la Diosa de la Cumbia a Madonna

Curiosa, juvenil y desenfadada como es, la legendaria cantante estadounidense no se podía quedar atrás en el challenge de TikTok de bailar cumbia que miles de personas han hecho. Sí, así como lo lees.

Madonna, ataviada con un pants negro, brasier del mismo color y top transparente, se deja llevar por el ritmo de “Cumbia buena”, rolita del grupo poblano La Cumbia. Esta canción de 2020, ahora mismo la está rompiendo en esa red social.

El challenge consiste simplemente en levantar los brazos y girar mientras suena la canción. Con el efecto de la app, parece que quien lo realice se está contoneando con sabor cumbianchero.

Y aunque el clip apenas dura unos segundos, ha sido suficiente para que lxs fans especialmente latinxs de la Reina del Pop estén enloquecidos. Tanto así, que además de llenarla de halagos, querer adoptarla como mexicana, y darle casi medio millón de likes hasta el momento, ya le quieren cambiar el apodo a Diosa de la Cumbia. Sí, Margarita, una disculpita pero parece ser que la mismísima Madonna le anda bajando el puesto… o bueno, el trono.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que vemos a la cantante y actriz estadounidense clavada en algo que tenga que ver con Latinoamérica. Para comenzar, es bien sabido que es mega fan de la artista mexicana Frida Kahlo. En cuanto al terreno musical, ya grabó con Maluma baby la canción “Medellín”, e incluso viajó a Colombia para cantarla en vivo con él. Y recientemente, se le vio fiestear con la rapera dominicana Tokischa en el after party del Pride en Nueva York.

Por cierto, el grupo La Cumbia ya reaccionó al bailecito en TikTok de Madonna con su canción “Cumbia buena”. En sus redes sociales se puede ver el video con estas palabras: “Guauuuuu Madonna ya se unió a este trendig Topic”. ¿Les latería que la Reina del Pop, ahora Diosa de la Cumbia, lanzara una canción en este género musical?