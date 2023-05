Desde conciertos para todos los gustos hasta muestras de cine y ferias, este fin de semana en CDMX hay muchas actividades que hacer.

Desde conciertos para todos los gustos hasta muestras de cine y ferias, este fin de semana en CDMX hay muchas actividades que hacer.

Hay eventos de rock para que cantes a todo pulmón. También bailes para que saques los pasos prohibidos. Asimismo, hay eventos para amantes de la naturaleza o para que te lances a comprar flores espectaculares.

Checa también: 31 eventos para los 31 días de mayo en CDMX: Ferias, festivales, comida y más

¡Aprovecha la oferta cultural de la CDMX! Esta es la agenda del fin de semana:

1. Representación de la Batalla de Puebla en Peñón de los Baños

Este 5 de mayo se conmemora el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, uno de los episodios más gloriosos en la historia de México. Y como cada año, alrededor de 10 mil personas se reunirán en Peñón de los Baños para hacer un megadesfile y una recreación de la batalla ataviados con atuendos militares de la época. Las actividades comienzan a las 10:30 horas en la escuela Hermenegildo Galeana. Además, al terminar la representación se llevarán a cabo bailes con más de 10 bandas invitadas.

Foto: Cuartoscuro

2. Demostración de duelos jedi

Otra de las cosas que puedes hacer este fin de semana en CDMX es lanzarte a una demostración de duelos con sables de luces. El evento forma parte de la celebración del Día de Star Wars en CDMX y será totalmente gratuito. Lánzate el sábado 6 de mayo a las 17:00 horas al Parque Masayoshi Ohira de la alcaldía Coyoacán. Podrás ver combatir a auténticos guerreros jedi.

3. Concierto de San Pascualito Rey, La Castañeda y La Barranca

El sábado 6 de mayo se llevará a cabo un festival que reunirá en un solo escenario a 3 leyendas del rock mexicano. Se trata del Festival El Ritual, donde tocarán San Pascualito Rey, La Castañeda y La Barranca. La tocada será en el Frontón México con boletos que van desde los 850 pesos.

Cortesía

4. Expo-Venta de Orquídeas

Si te gustan las flores, no dejes de ir a la Expo-Venta de Orquídeas que se llevará a cabo en Prolongación Xicoténcatl número 10, alcaldía Coyoacán del 5 al 7 de mayo. Encontrarás todo tipo de variedades y colores de estas preciosas flores para que te lleves algunas a casa o se las regales a tu jefita el 10 de mayo. Además, si ya tienes de estas flores, podrás acudir al Hospital de Orquídeas, donde recibirás asesoría para tratar a tus plantas. También encontrarás accesorios como macetas o fertilizantes. Y por si fuera poco, habrá música en vivo para festejar el Día de las Madres.

Foto: Cuartoscuro

5. Festival Cultural de las Cactáceas

Si prefieres las cactáceas en lugar de las orquídeas, también hay un evento para ti. El Festival Cultural de las Cactáceas se llevará a cabo en el Museo Casa del Risco del 4 al 7 de mayo. Contará con exhibición de plantas madre, talleres y venta de cactáceas y suculentas.

6. Semana de Cine Portugués en la Cineteca Nacional

También hay muchas cosas qué hacer este fin de semana para los cinéfilos de CDMX. En la Cineteca Nacional se está llevando a cabo la Séptima Semana de Cine Portugués. Del 5 al 7 de mayo podrás disfrutar de las siguientes funciones:

Trío en mi bemol | Viernes 5 de mayo a las 20:00 horas

| Viernes 5 de mayo a las 20:00 horas Cuerpo a Cuerpo | Sábado 6 de mayo a las 18:00 horas

| Sábado 6 de mayo a las 18:00 horas La vida y tiempo de Sita Valles | Sábado 6 de abril a las 20:00 horas

| Sábado 6 de abril a las 20:00 horas Mangrove School / Paz | Domingo 7 de mayo a las 18:00 horas

| Domingo 7 de mayo a las 18:00 horas Tras os Montes | Domingo 7 de mayo a las 20:00 hotas

7. Ciclo de cine Heroicas

Este fin de semana también comienza el Ciclo de Cine Heroicas en la Casa del Lago de la UNAM. Se trata de un ciclo con películas que cuentan historias empoderantes en torno a mujeres y niñas. Durante el sábado y domingo podrás disfrutar de las siguientes cintas totalmente gratis:

Las trillizas de Belleville – Sábado 6 de mayo, 16:00 horas

– Sábado 6 de mayo, 16:00 horas Laberinto– Domingo 7 de mayo a las 14:00 horas

8. Feria de la Mezclilla

Ropa buena, bonita y barata es lo que encontrarás en la Feria de la Mezclilla que se lleva a cabo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. Aprovecha sus últimos días este 5 y 6 de mayo. Hallarás a precios accesibles prendas elaboradas por productores de Nextlalpan, considerada la capital mexicana de la mezclilla. Hay chamarras, jeans, mochilas, bolsas y más.

Foto: Evelyn Pérez

9. Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México

El sábado 5 y domingo 6 de mayo se llevará a cabo el concierto Encuentros Notables de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bajo la dirección de Scott Yoo, se interpretará la Sinfonía N.º 11, El Año 1905 escrita por el compositor ruso Dmitri Shostakovich. Lánzate a disfrutar de este espectáculo musical a la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Sábado 5 de mayo- 17:00 horas

Domingo 7 de mayo- 12:30 horas

Foto: Secretaría de Cultura de CDMX

10. Fiesta Tropical

Saca los pasos prohibidos de salsa y cumbia en la Fiesta Tropical. La Consentida de América Santanera, Son Salsa y Super Explisiva Dinamita te pondrán a bailar el 5 de mayo en el Auditorio Nacional. Ponte guapachoso y cálele a partir de las 21:00 horas. Hay boletos desde los 600 pesos.

11. Baile y concierto en el Bosque de Chapultepec

También habrá baile en el Bosque de Chapultepec, que este fin de semana tiene muchas cosas qué hacer para divertirte. El domingo 7 de mayo a las 11:00 horas se realizará un baile de danzón en el Jardín de Adultos mayores. Ese mismo día, pero en el Kiosco del Pueblo, tocará al mediodía la banda de rock Legión Verde Púrpura. Además, todo el fin de semana hay distintas visitas guiadas por el bosque. Aquí puedes consultar todo el programa de actividades.

Foto: Cuartoscuro

12. Tercia de ases

Como ya se comentó este fin de semana hay bailes para todos los gustos. En el concierto Tercia de Ases se reunirán Conjunto Primavera, Grupo Duelo y Cardenales de Nuevo León. Tocarán en la Plaza de Toros México el sábado 6 de mayo. Los Boletos van de los 450 a los 2900 pesos.

13. Afterlife

Tale of Us, Stephan Bodzin, Recodite, Mathame, Argy, entre otros se presentarán en Afterlife, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El Festival estará en CDMX los días 5 y 6 mayo en el Parque Bicentenario para que no te pierdas de esta experiencia única.

¿Ya sabes qué vas a hacer el fin de semana en CDMX?