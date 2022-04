Luis Miguel tiene muchas canciones que, si no eres fan, pueden hacerte pensar que van sobre una cosa cuando es todo lo contrario.

En la amplia discografía de Luis Miguel hay toda clase de canciones. Tenemos las baladas, pop, pop bailable, mariachi, boleros y más. También están diferentes temáticas, pero hay un par que nos llaman la atención, y aquí te presentaremos algunos ejemplos.

Canciones súper bailables de Luis Miguel, pero con letra triste

1. “Ahora te puedes marchar”

Uno de los mayores hits de Luismi está increíble para la noche de antro, para la fiesta en casa, para echar relajo. Pero si nos fijamos bien en la letra, el Sol le está cantando a una chica que no supo amarlo, lo hizo sufrir, pero ahora lo busca de nuevo. Pues no, le dice él.

2. “Cómo es posible que a mi lado”

Es la misma pregunta que nos hacemos, pero de que les hay, les hay. O sea personas que tienen una súper pareja pero, como canta Luis Miguel, “has encontrado otro querer”. Para comenzar a sacudirte la traición, unos buenos pasos de baile con esta rola a buen volumen.

3. “Será que no me amas”

En su disco 20 Años está esta joyita que segurísimo has bailado en muchas fiestas o borracheras, con todo y la famosa coreografía con las manos. Pero en realidad es una canción sobre alguien que ya se dio cuenta que perdió a su pareja. “Te veo tan distante, te siento tan distinta”, canta.

4. “Sol, arena y mar”

Otra de esas rolitas del Sol que nos pone a bailar, pero que sí, también tiene una letra triste. Y es que relata una situación de desamor que quizá has vivido: “Todo comenzó muy bien, me amaba, yo era su rey, pero el sueño fue muy corto y hoy me estoy volviendo loco, no sé qué pasaría”. ¿El consuelo? Irse a la playa.

5. “Es mejor”

En un viaje al pasado, hasta su disco Soy como quiero ser de 1987, viene este cover al clásico de motown “Reach out, I’ll be there”. La versión de Luismi es un pop bailable, pero la letra es sobre una historia en la que se acabó el amor y lo mejor es dejar las cosas hasta ahí.

Activa tu modo romanticx en el concierto de Arjona en CDMX

Canciones de Luis Miguel que suenan tristes pero son románticas

6. “Te extraño”

Dentro de la serie de boleros que grabó Luis Miguel para sus discos Romances está este poema hecho canción. Puede ser una letra triste, pero en realidad es una manera ultra romántica y original de expresar cuánto extrañas a alguien. Suspiros garantizados.

7. “Amarte es un placer”

Con los primeros acordes puede parecer que estás ante un baladón corta-venas, pero la verdad es que es una confesión de amor para derretirse… y más con la voz del Sol. “Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer”, dice en una parte, para dar paso a más música cargada de intensidad.

8. “Ese momento”

El piano y los violines del principio pueden darnos la finta de que este tema es tristísimo. Sin embargo, Luis Miguel nos aclara las cosas cuando empieza a cantar: “Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loco, mi sangre hierve y mi pulso se acelera”. Uff!!!

9. “Más”

Aquí otro ejemplo de canciones que suenan algo tristes por su arreglo musical, pero que resultan de lo más románticas. Y es que le está diciendo a su interés amoroso lo que significa para él, por ejemplo: “Más, eres todo y mucho más, mi forma de vivir, mi principio y fin, amor, pasión, locura desatada”.

10. “Dormir contigo”

Esta pieza comienza con el sonido de instrumentos de cuerdas para echarse a llorar, pero luego esas lágrimas se juntan con suspiros amorosos. La razón es la letra, en la que revela que dormir con esa persona especial “es el camino más directo al paraíso” y ”navegar en una estrella hasta el espacio”.

Sin duda, Luis Miguel nos ha ayudado tanto a desahogarnos de las penas bailando con ritmos pegajosos, como a suspirar de amor con otros más calmados e intensos. ¿Qué otras canciones pondrías tú en la lista?