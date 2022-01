Este 21 de enero, Luis Miguel cumple 40 años de carrera musical. Podrán decirse muchas cosas sobre él, pero esto vale la pena celebrarlo

Luis Miguel es, sin duda, el mejor cantante de México. Sí, ya sabemos que no nació aquí, pero como decía Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana”. Y durante ya cuatro décadas ha conquistado a millones de personas y se ha vuelto una leyenda viviente por su talento, sus canciones, y, sí, hasta sus escándalos personales. Pero lo que nos ocupa esta vez es su carrera musical.

40 años de Luis Miguel, el máximo ídolo pop de México

Su debut siendo un niño

La historia musical de Luis Miguel comenzó cuando era niño. Su padre, Luisito Rey se dio cuenta del talento de su hijo y se dedicó a manejar su carrera; ya sabemos lo que pasó y pudimos ver algo en la serie de Netflix.

A los 11 años cantó con su padre en un cabaret de Ciudad Juárez, a invitación del actor Andrés García, impresionando al público. En esa misma ciudad, se presentó en televisión en el Canal 44, con el mismo resultado. “La malagueña” fue la canción con la que demostró que era una estrella en potencia.

Ya en la Ciudad de México, su actuación en la boda de Paulina López Portillo fue el lugar y momento que le ayudó a lograr un contrato discográfico. El 21 de enero de 1982, días después de aparecer por primera vez en el programa de televisión Siempre en Domingo, Luis Miguel lanzaría su disco debut …Un Sol, también conocido como 1 + 1 = 2 enamorados, título de su primera y pegajosa canción.

Aunque en ese entonces había otras estrellas infantiles, él arrasó con su talento vocal, seguridad escénica, carisma y belleza física.

La década de los 80 sirvió para establecer a “El Sol” como el popstar que México no tenía. De ahí destacan los discos Directo al corazón (1982), Decídete (1983) y Palabra de honor (1984) con canciones llamadas igual y que hoy son clásicos, además de “No me puedes dejar así”.

Luis Miguel, el ídolo adolescente

Luego de un breve paso por el cine, con el drama Ya nunca más y la rom-com Fiebre de amor, y de cantar en italiano (su idioma materno) y portugués, Luis Miguel regresó en 1987 convertido en un adolescente de 17 años.

Más guapo que nunca, con una melena leonina y buena figura, lanzó el disco Soy como quiero ser. De ahí salieron los hitazos “Ahora te puedes marchar” y “Cuando calienta el sol”. Pero al año siguiente vendría otro trancazo llamado Busca una mujer, donde Micky seguía dando muestras de su madurez con temas como “Un hombre busca una mujer”, “La incondicional” y “Fría como el viento”.

Era el comienzo de una nueva era en su ya exitosa carrera, en la que seguía sin tener competencia. Y hoy en día no se puede hablar de finales de los 80 sin recordar estas canciones y sus videos.

Era que también sería marcada por 20 Años, lanzado en 1990; no, Adele no fue la primera en ponerle su edad a un disco. Luis Miguel seguía dándonos canciones que, desde su lanzamiento, pintaban para clásicos, como “Tengo todo excepto a ti”, “Entrégate” y “Será que no me amas”. Hoy, a la distancia, podemos ver que sí se convirtieron en canciones esenciales del pop en español, y no hay mexicano, latino o fan de cualquier país que no se las sepa y guste de ellas.

Luis Miguel trae los boleros a las nuevas generaciones

Que si quería, que si no quería grabar boleros, la cosa es que entre 1991 y 2001 Micky lanzó los discos que lo harían pasar del ídolo de las chicas al favorito de las familias. Se trató de Romance, Segundo Romance, Romances y Mis romances, con la ayuda del maestro Armando Manzanero.

Con su voz más madura y su sensibilidad, el artista logró revivir clásicos de antaño para la gente de su edad con arreglos modernos. “Inolvidable”, “No sé tú”, “Contigo en la distancia”, “La media vuelta”, “El día que me quieras”, “Por debajo de la mesa”, “Bésame mucho”, “Amor, amor, amor”, son algunos de los muchos títulos que lo ayudaron a mostrar otra faceta. Salió de su zona de confort, y el resultado fue espectacular.

Un ídolo pop consagrado

Entre los boleros, Luis Miguel continuó sacando discos de pop en los 90 y comienzos de los 2000. Para entonces ya había quienes criticaban que no cambiara mucho su sonido, sin embargo sus conciertos seguían registrando sold out y su voz seguía ocasionando ovaciones.

Discos como América y en vivo (1992) y Aries (1993) con joyas como “Ayer”, “Hasta que me olvides” y “Suave”. Además de Nada es igual… (1996), Amarte es un placer (1999) con “O tú o ninguna” y “Sol, arena y mar”, 33 (2003), Cómplices (2008) y Luis Miguel (2010), son otros de los álbumes que todo aquel que se precie de ser fan del pop en español tiene en su colección.

Luis Miguel y su mariachi

¿A poco no es ya un clásico el “mi mariachi” de Luis Miguel en sus conciertos? Y es que vestido de charro moderno dio muestra de que también puede brillar en ese género musical.

Para el 2004 lanzó uno de los discos que llega septiembre y todo mexicano pone en casa o en la fiesta: México en la piel, en el que se hizo acompañar nada menos que del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ahí le puso su sello a clásicos como “Que seas feliz” y “Sabes una cosa”. Pero años más tarde lanzaría el que hasta ahora es su último disco, ¡México por siempre! (2017), con más grandes rolas como “No discutamos” y “Deja que salga la luna”.

El legado de El Sol

Su versatilidad también ha dado para música navideña con el álbum Navidades (2006). otro esencial para las familias mexicanas y latinas. Y en su catálogo también se encuentra uno de los mejores discos en vivo de cualquier artista, El concierto (1995).

Además, Luis Miguel no sólo ha incursionado en el pop, balada, bolero y mariachi. También se ha hecho acompañar de R&B, soul, funk, big band, jazz. Y aunque hasta ahora no se ha animado a hacer el crossover al inglés, pues ha declarado que le gusta cantar mucho en español, eso no ha impedimento para que se haya convertido en una estrella internacional.

Hoy, a pesar de los escándalos de su vida personal, es imposible no reconocer su legado musical. Con su voz y sus canciones ha acompañado a varias generaciones que le siguen el paso fielmente, y en el momento que decida regresar llenarán sus conciertos y comprarán sus discos. Y hoy en día, con la bioserie de Netflix, ha conquistado a más gente joven.

Como decíamos líneas arriba, se podrá decir lo que quieran sobre Luis Miguel, pero sus 40 años de carrera musical sí son algo que deba celebrarse. ¿Qué sigue para él? Por el momento no se sabe, pero la huella que ha dejado es imborrable y memorable.

Tan es así, que sus fans de diferentes partes del mundo se organizaron para lanzar varias dinámicas este 21 de enero. Habrá un tuiteo masivo con los hashtags #LuisMiguel40AñosDeTrayectoria, #LM40AñosDeCarrera y #LuisMiguel. Mensajes de todo el mundo mediante Google Maps, un maratón radial online en https://luismiguel40.listen2myradio.com.

Un challenge en TikTok, con la canción “Cómo es posible que a mi lado” y los hashtags #LuisMiChallenge y Challenge40TrayectoriaLM, y una transmisión en vivo en el canal de YouTube 40TrayectoriaLM. ¿Te vas a unir a celebrar a “El Sol”?