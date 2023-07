Lánzate a ver a Los Fabulosos Cadillacs gratis en esta feria en San Luis Potosí, te decimos cuándo y dónde se presentarán.

¡Otra oportunidad! Sí, Los Fabulosos Cadillacs tocarán gratis en la FENAPO 2023, después de romper récord de asistencia en su concierto en el Zócalo capitalino.

Para quienes no pudieron asistir al concierto gratuito de Los Fabulosos Cadillacs en CDMX el sábado 3 de junio de 2023, se concreta una nueva oportunidad. Esta vez, la cita será en la FENAPO 2023, donde la banda argentina tocará gratis en el Teatro del Pueblo éxitos musicales como Mal Bicho, Matador, Carnaval toda la vida, Manuel Santillán, El León, Vasos Vacíos y Siguiendo la Luna.

Los Fabulosos Cadillacs en concierto / Foto: Sandra Lucario

¿Cuándo tocarán Los Fabulosos Cadillacs gratis?

Después de conocer los secretos mejor guardados de las canciones de los Cadillacs, puedes lanzarte a la FENAPO 2023 a escucharlos el jueves 10 de agosto.

¿Cuál es el cartel de la FENAPO 2023?

Los artistas que ofrecerán un concierto gratuito en la FENAPO 2023 son: Los Tigres del Norte (4 de agosto), Christian Nodal (5 de agosto), Wisin y Yandel (6 de agosto), Los Gustos de Mi Apá y Marcado (11 de agosto), Cartel de Santa (12 de agosto), Pandora y Flans (13 de agosto) y Los herederos de Nuevo León (15 de agosto).

A su vez, también estarán Sebastián Yatra (16 de agosto), Banda MS (17 de agosto) y Los Recoditos y Jary Franco (18 de agosto), Espinoza Paz (19 de agosto), Molotov (20 de agosto), Junior H (24 de agosto), JD Pantoja y Kim Loaiza (25 de agosto), Grupo Firme (26 de agosto) y Alejandro Fernández (27 de agosto).

Así que, ya saben bandita chilanga, esta feria se pone buena y no hay excusa para no ver a Los Cadillcs en acción una vez más, hayas o no podido estar en el concierto del Zócalo.

Dónde: Teatro del pueblo FENAPO, América del Sur 2200, Satelite Francisco I. Madero, 78384 San Luis, S.L.P.

Cuándo: Jueves 10 de agosto

Costo: Gratis