Matador, Carnaval toda la vida y Mal Bicho son algunas de las canciones de los Fabulosos Cadillacs para cantar en el Zócalo.

¡Carnaval toda la vida! Estas son las canciones de los Fabulosos Cadillacs que debes saber sí o sí antes de lanzarte a su concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

La banda argentina regresa a la Ciudad de México el próximo sábado 3 de junio a la 20:00 para ofrecer un concierto en el Zócalo que se enmarca en su gira “El León del ritmo tour”. Un show que promete romperla ya que celebrará 30 años de su icónica canción Matador, que forma parte del álbum Vasos Vacíos.

Por eso, recopilamos las canciones que serían parte del setlist del concierto de Los Cadillacs, agrupación liderada por Vicentico; así como un poco de la historia detrás de cada una de ellas. Checa la lista y entrena la voz en la ducha antes de caerle al Zócalo.

5 canciones de los Fabulosos Cadillacs que debes conocer

Manuel Santillán, El León

El tema del 92 causó controversia desde su lanzamiento. “¿Quién es Manuel Santillán, El León?” – se preguntaban todos y los versiones creadas en la calle no se dejan de escribir: apuntan que Santillán era un estudiante que se oponía a la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla; otros afirman su existencia como un hincha de un equipo de fútbol que fue asesinado en un ajuste de cuentas.

Pero Flavio Cianciarulo, el genio de los Cadillacs detrás de la letra, destapa la olla y apaga el fuego para asegurar que se trata – más bien- de una absoluta imaginación suya. No existe Manuel Santillán, pero sí las ganas de unir el ska jamaiquino con un estilo salsero inspirado en Rubén Blades para hacer más picante la melodía.

Mal Bicho

Con Mal Bicho se antoja saltar a la pista de baile, quién no ha coreado su letra con la mano arriba en señal de victoria. Pero esta rola del 95 va más allá, se consagra como un himno de igualdad y no discriminación que -a pesar de los años- su lección no pasa de moda. Sin duda, una de las canciones de los Fabulosos Cadillacs más representativas. Fue escrita como homenaje al cantautor chileno Victor Jara, asesinado por la dictadura de su país.

De hecho, en el video oficial de Mal Bicho fue censurado en algunos países como Bolivia y Chile durante los 90’s, ya que muestra imágenes de archivo de escenas de tortura y personajes como Jorge Videla, Hitler, Pinochet, Lenin y Mussolini. ​

Vasos vacíos

Fueron varios intentos de Celia Cruz para ingresar al mercado argentino y Vasos Vacíos se consagró como la pieza musical que hizo que su voz caribeña fuera escuchada. La historia empezó tras el regreso de Los Cadillacs de Perú, país donde escucharon lo que Celia hacía y-entre bromas- surgió la idea de grabar el tema con ella. En esa época, para Argentina, el estilo de la música con percusión era mal vista, considerada de mal gusto.

Sin embargo, se arriesgaron y formó parte del primer y más premiado álbum recopilatorio del grupo argentino lanzado en el 93. ¡Azúcar!

Matador

Escrita por el bajista Flavio Cianciarulo, esta rola se consagra como una de las más incendiarias de la banda argentina. Con baquetas y la mención de la caída de León Santillán; su letra habla sobre un revolucionario que es perseguido por la policía hasta matarlo. Con un guiño a la dictadura de Pinochet, es Vicentico quien aparece dentro de un ataúd como un simbolismo al fin del pueblo.

Para darle mayor énfasis a esta postura, el cantautor chileno Victor Jara es nombrado: “¿Qué suenan?- son balas, me alcanzan, me atrapan, resiste. ¡Victor Jara no calla!”, canta Vicentico. Sucede que, Jara fue brutalmente golpeado en uno de los vestidores del Estadio Chile y asesinado con 44 balas en el 73 durante la dictadura de Pinochet. La razón: canciones de protesta por el que se le conoció como: “el cantautor comunista”.

Carnaval toda la vida

“Si no hay galope se nos para el corazón”, se grita con alma porque reconforta el corazón y nos aterriza la mente sobre lo efímera que es la vida porque esta se anima a decir: “que se te va pasando el tiempo mujer, y que la vida se te va, solo te pido que… el silencio se convierta en carnaval”. Sin duda, uno de los clásicos del rock en español que marcó el año 92 y la manera de componer de Vicentico.

La rola marcó el séptimo álbum de estudio de la banda: El León, que combina todos los géneros musicales: desde salsa y ska hasta calipso. Su primer sencillo es Carnaval toda la vida, sin embargo la letra tiene una palabra que el cantante odia. Ha dicho que el decir “galope” refiriéndose el corazón es “torpe”, y que ahora buscaría la palabra correcta antes de entrar a un estudio a grabarla.