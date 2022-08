Los Ángeles Negros no sólo son un grupo de música romántica latina, resulta que también han dejado su huella en el hip-hop. Acá te contamos.

Una de las agrupaciones latinas de música romántica más famosa es Los Ángeles Negros. De origen chileno, son parte del soundtrack de miles de familias de muchos países como México. Pero su influencia también ha llegado hasta el hip-hop con sampleos, como dos muy famosos de los que te contaremos ahora.

Beastie Boys ¿ft. Los Ángeles Negros?

En 1998, los Beastie Boys hicieron su triunfal regreso a la escena musical con el álbum Hello Nasty, uno de los más emblemáticos de su carrera. Y se acompañaron de grandes nombres como Lee “Scratch” Perry… y Los Ángeles Negros, a quienes llegaron de una manera inesperada.

Su rola “The move” contenía un fragmento de “El rey y yo”, que los chilenos habían lanzado en 1970, en su segundo disco Y volveré. ¿Cómo se logró eso? Mike D contó en entrevista para Chile TV: “Tenemos un amigo que vino al estudio y tenía un álbum de Los Ángeles Negros, y no parecía algo que fuera un ritmo funky. Y fuimos a esta canción, y de pronto comienza un ritmo realmente funky y loco. Todos estábamos bailando y escuchándolo”.

El resultado es un track con todo el estilo del trío neoyorkino, pero con un toquecito latino casi al final. Por ahí del minuto 2:55 podemos escuchar: “hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor”. Con lo que Los Ángeles Negros también dejaron una huella muy chida en el hip-hop.

Su gran acuerdo con Jay Z

Otro sample con el que se adentraron en terrenos que jamás hubiéramos imaginado, es el de “Tú y tu mirar… yo y mi canción”, en la rola “My 1st song”, del rapero neoyorkino Jay Z. Algo que se logró tras un acuerdo entre este y Germaín de la Fuente, vocalista y compositor del grupo chileno hasta 1974.

Se trataba de un disco muy importante en la carrera de Shawn Carter, nombre real del rapero, pues era el de su retiro: The Black Album, de 2003. Claro, como ya sabemos, luego volvería en 2016. Pero mientras, sorprendió a la comunidad latina con este sampleo de un tema lanzado en 1969.

Era un álbum con uno de los más grandes clásicos del hip-hop, “99 problems”, pero entre todos los nombres de sus colaboradores resaltaba uno en español. De la Fuente, sin duda, tomó una decisión acertada al aceptar por el impacto de Jay Z, y porque ganaría tres centavos por cada dólar del disco.

¿Y cuánto vendió este álbum? De acuerdo con información de la RIAA (Recording Industry Association of America), hasta 2005 llevaba tres millones de copias tan sólo en Estados Unidos. Así que el compositor chileno se embolsó aproximadamente un par de millones de dólares. Y, por supuesto, el legado de Los Ángeles Negros se expandió.

Otros sampleos de Los Ángeles Negros en el hip-hop

Pero los Beastie Boys y Jay Z no son los únicos representantes del hip-hop que han usado sonidos de Los Ángeles Negros. Checa cuáles otras canciones de los chilenos han sonado en esta escena musical: “La huella de mi amor” se oye en “Dead men tell no tales”, de Cypress Hill. “No moriré jamás” está en “It was written” de Damian Marley, y “Didn’t wanna do that” de A$ap Ferg. “Esta noche la paso contigo”, es parte de “Jealous” de Faith Evans. En México, Control Machete tomó “El rey y yo” para “La lupita”, y “Vete en silencio” para “La copa de dama”.

Los Ángeles Negros es una agrupación fundada en Chile en 1968. Es famosa por su fusión de románticas baladas con rock, boleros y hasta toques de psicodelia y electrónica. Han sido gran influencia de muchas bandas, por ejemplo sus compatriotas Los Bunkers, y como ya sabemos también en el hip-hop.

