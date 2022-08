Con tanta serie y película que le pega a la nostalgia, en 2022 la música nueva pierde popularidad. Los clásicos están agarrando segundo aire.

La música nueva pierde popularidad… Así es, en 2022 la canción del año podría ser un estreno de 1985. Te contamos.

El pasado fue mejor… o al menos es lo que solemos decir. Ya sea por la pandemia, las series o la edad, la nostalgia está pegando durísimo. Y eso ya se ha visto reflejado en la música. De acuerdo con Luminate, sitio encargado de analizar y monitorear las tendencias del mercado musical en Estados Unidos; ha señalado en un estudio reciente que la popularidad de la música nueva ha disminuido, a la par, canciones viejas están teniendo un resurgimiento importante.

Según el informe, el consumo de música nueva y de lanzamiento reciente ha disminuido 1.4%. Además de que los lanzamientos importantes, como álbumes o temas que debutaron en el Billboard Top 200 también han bajado.

Mientras, el consumo de catálogos ha aumentado 19%. El informe afirma que mucho de esta tendencia se debe a la mezcla entre oldies y series populares como el efecto que tuvo Stranger Things con Running Up That Hill, de Kate Bush. Canción que originalmente fue lanzada en 1985. Otro ejemplo es Something in the Way, de Nirvana, la cual fue usada en The Batman y, debido a ello; también experimentó una nueva popularidad y entró en los gustos de la gente más joven.

Otro dato importante en el informe es que casi un tercio de las pistas que están teniendo un “revival” se concentran entre 2013 y 2019.

Lo bueno jamás pasa de moda

Por cierto, si crees que esta es la oportunidad perfecta para tirarle al reggaetón y al “Conejo Malo”… Pues para nada… Resulta que es justo en la música latina que el consumo ha crecido hasta 33%, superando al country. Que era su principal competidor y se quedó cuatro puntos debajo: 9%.

Otra información importante tiene que ver con los datos de MRC, pues las ventas de vinilos han alcanzado un máximo histórico de ventas. Además, representan poco más de la mitad de los álbumes físicos vendidos.

Este indicador refleja que, aunque no lo parezca, más de un género y más de un formato musical son atemporales. Eso y que las rolas “viejitas”, vuelven una y otra vez aunque no sabemos si esta tendencia va a continuar, la posibilidad de que tus canciones favoritas vuelvan está abierta.

¿Crees que la música de otras épocas seguirá volviendo?, ¿Crees que regresen tus rolas favoritas?

