Estas no son puras mentiras, en verdad, Los Amigos Invisibles regresarán a la CDMX para dar un concierto gratuito para sus fans chilangos.

La banda venezolana Los Amigos Invisibles regresan a tierra azteca para consentir al público mexicano con un show totalmente gratis en el que darán un recorrido por su carrera a través de su música.

Tras el éxito de su show del pasado mes de mayo en el Teatro Metropólitan, la agrupación busca regalar otra noche igual de divertida a aquellos fans que no pudieron caerle a la fiesta.

La fiesta con Los Amigos Invisibles

Con más de 30 años en la escena, Los Amigos Invisibles han incursionado en géneros como disco, acid jazz, funk, salsa, merengue, rock y pop, por lo que sus shows siempre se convierten en una verdadera fiesta que llega a durar horas.

Una que planean armar nuevamente en la capirucha y en la que Julio Briceño, José Rafael Torres Catire y Juan Manuel Roura harán cantar a todo pulmón éxitos como “La que me gusta”, “Cuchi cuchi”, “La vecina”, “Esto es lo que hay” y obviamente su clásico “Mentiras“.

Además, seguramente podrás escuchar por primera vez en vivo “Tuyonama”, la rola que recién estrenaron y que cantan junto al rapero mexicano Charles Ans.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Los Amigos Invisibles?

La cita al concierto gratis de Los Amigos Invisibles es el próximo viernes 30 de junio de 2023 como parte de la cartelera de actividades de House of Vans, por lo que será justamente ahí donde se llevará a cabo.

Si ya has ido a alguno de los conciertos que ha armado HOV, sabrás cómo es la dinámica para entrar, pero si aún no lo has hecho acá te explicamos.

Registro para concierto en HOV

Si bien la entrada a HOV siempre es completamente gratis, para poder ingresar debes hacer un registro previo a través de la página del lugar, ya que cuenta con un cupo limitado de personas. Así que más vale que estés al pendiente cuando te digamos el día y la hora que se abrirá el registro para el concierto de gratis de Los Amigos Invisibles.

No pierdas la oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más queridas de Latinoamérica en un concierto único y completamente gratis. Rífate consiguiendo tus dos entradas e invitada a esa persona a la que quieres conquistar.

Los Amigos Invisibles se presentarán en HOV. Foto: HOV.

Cuándo: 30 de junio de 2023.

Dónde: House of Vans (Rubens 6, San Juan, Benito Juárez).

Costo: Entrada libre (previo registro)

