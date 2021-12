Los Amigos Invisibles están más que listos para su regreso a los escenarios de la Ciudad de México; luego de la pandemia y de tanto silencio. “La Gozadera” se hará presente este miércoles 15 de diciembre en el Pepsi Center del WTC.

La Navidad Gozona, un show que ya es tradición para ellos, incluirá todos los éxitos de la banda. Así como sus más recientes sencillos “Something y EH EH OH OH”, además sumarán a la lista “Tócamela”; rola con la que ganaron el Grammy Latino.

Luego de tantos meses de pandemia, esta banda venezolana lleva tres meses de gira por Estados Unidos; Colombia y Ecuador y están listos para no parar. La pandemia fue muy complicada en particular para Catire. Vivió ansiedad y tristeza, al ver que lo que sabe hacer, que es la música, tenía que parar. Pero eso en ningún momento los llevó a escribir o componer alguna rola “down” pues su personalidad siempre será la buena vibra y ponernos a bailar.

Chilango: ¿Le entrarían a algún FT. con Maluma o Camilo?

Los Amigos Invisibles: En principio no, nosotros no tenemos problemas con lo urbano. Pero creemos que ya es demasiado, necesario avanzar, no todo es urbana en Latinoamérica, hay demasiada diversidad de géneros, por qué la gente está tan obsesionada con esta cosa. Musicalmente no tenemos ningún prejuicio, exceptuando que ya nos parece demasiado. Pasemos la página y escuchamos otra cosa. Pero no estamos contra nadie.