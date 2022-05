Venir a México es la meta de muchas bandas, como es el caso de Lika Nova, de Colombia. Ya lo lograron, y nos hablan sobre eso y sus planes futuros.

La banda Lika Nova lleva seis años sonando en su natal Colombia, siempre pensando en venir a México. Y es que este país sigue siendo el más importante de Latinoamérica para todx aquel que quiera armarla en grande en la región. ¿Cómo ha sido el recibimiento a su propuesta de indie pop-rock? Tres de sus integrantes nos lo cuentan, luego de haber sido teloneros de Technicolor Fabrics y Odisseo.

Lika Nova llega a México con su tristeza bailable

Para quienes no conozcan a Lika Nova se fundó en 2016 en Bogotá, Colombia, y tomó el nombre de la hermana de dos de sus integrantes. Hace pop rock, que puede ser apreciado en los discos Sangre de prófugo y No hay mal que dure una vida, y el ep Portales. Ya ha tocado en festivales como Rock al Parque, y ha compartido escenario con División Minúscula y Camilo Séptimo, por mencionar a bandas mexicanas.

Sobre su propuesta musical, Levi la describe como “la tristeza bailable. Tenemos un lema: Bailar es el acto más subversivo contra la tristeza. Nos representan esas letras profundas, introspectivas, que te hablan de situaciones buenas, no tan buenas, pero las logramos contrastar con una música que te lleva a bailar y exorcizar a los demonios”.

¿Por qué esa combinación? David explica que “de alguna manera, las letras son un reflejo de lo que puede llegar a sentir nuestra generación o la gente cercana a nuestras edades. Las cosas de pronto puede que no estén tan bien o no te sientas tan bien, pero finalmente hay que gozarse el camino. Hay que aceptar que hay cosas que te pueden poner triste, pues igual hay que tomar las riendas de las cosas y no dejarlo al azar”.

Si quieres saber a qué se refiere, su compañero Luis recomienda que escuches “Manos al fuego”, “Una apuesta” y “Sólo tú”. Y agrega que sonoramente en la segunda hay toques de funk, mientras que la última tiene su lado experimental.

Lo nuevo en 2022 es su ep Portales

Actualmente la banda promociona el ep Portales. Un material que, aseguran, representó un reto muy grande pues se hizo en medio del confinamiento por la pandemia. Así que tuvieron que aprender a trabajar de otra manera, y hasta hacerse cargo de la producción.

Pero al hacerlo de esa manera, cuenta Levi, “cambió la visión que teníamos para el ep y nos dio un resultado muy auténtico de lo que es 100% Lika Nova”. En las seis canciones que lo componen, agrega, “queríamos explorar diferentes direcciones en las que podría ir la banda. Por eso también se llama Portales, porque cada canción es como un mundo y nos puede llevar hacia un camino, diferentes facetas que tiene la banda”.

Algo que puede comprobarse en “La distancia”, “Desde que no estás” y “Sólo tú”, entre otras de las canciones compuestas por el baterista Josué. Te harán moverte, pero al prestar atención a las letras retratan diferentes historias que, dicen los integrantes del grupo, no necesariamente son personales.

Por fin Lika Nova logra visitar México

Tras la salida de este material, el grupo colombiano finalmente viajó a México por primera vez. Algo que sucedería en 2020, pero la pandemia pospuso sus planes.

¿Cómo ha sido toparse con México y un publico nuevo?

Levi: “Increíble, creo que es una ciudad inmensa, llena de vida en cada esquina. También nos sorprende mucho que anochece más tarde que en Colombia y nos da más tiempo pa´ hacer muchas más cosas. Y el público es súper receptivo, quedamos muy sorprendidos, y creo que fue un muy buen primer acercamiento con el público mexicano”.

Muchas bandas latinas han dicho que uno de sus objetivos es llegar a México, ¿es el caso de Lika Nova?

Luis: “Siempre, como banda de Latinoamérica, es un sueño ir a México por las plazas, festivales tipo Vive Latino. Uno los ve desde la televisión y dice ‘esto es gigante’. Afortunadamente hemos tenido muchos espacios (en Colombia), pero sí México se vuelve una segunda casa tampoco nos molestaría”.

Además, agrega David, en Spotify han notado que lxs escuchas mexicanxs ocupan los primeros puestos. Y en redes sociales sus fans de este país les pedían venir. Incluso supieron que ya tienen un club de fans en CDMX. “Entonces empezó a volverse recurrente esa conversación de ‘¿cuándo vamos a ir a México a conocer a las personas que les gusta la banda?”

Quieren seguir viniendo a México y hacer diferentes colaboraciones

Ahora que vieron que esxs fans en redes sociales son reales, David confiesa que ya comenzaron platicar entre ellos y con su equipo sobre regresar. “Nos gustaría venir antes de que se acabe el año”, adelanta.

¿También quieren trabajar con bandas mexas? Levi dice que sí, y para comenzar tuvieron buena onda con sus colegas de Technicolor Fabrics y Odisseo, de quienes fueron teloneros en sus conciertos este mes.

“Estamos muy abiertos en este momento, más que dar un nombre fijo, a sentarnos a escribir con diferentes artistas, y a partir de lo que creemos ya pensar en colaboraciones”, comenta, “Tenemos muchos artistas que nos encantan de México con los que soñaríamos tener colaboraciones, para comenzar también a expandir el espectro de lo que está haciendo Lika Nova para un próximo trabajo”.

Crédito: Nicolás Acuña/Criteria Entertainment

Lika Nova entre sabores y lugares mexas

En este viaje a nuestro país, Levi, Josué, David y Luis también han aprovechado para conocer un poco de la CDMX, sus lugares y sabores.

¿Qué ha sido lo que más les ha sorprendido y gustado de la CDMX?

David: “Definitivamente el horario. La Ciudad de México tiene una cultura de conciertos más grande que en Bogotá o Colombia en general. Acá la vida nocturna es muy larga, y casi que cualquier día de la semana hay cosas por hacer. Eso ha sido lo que más nos ha sorprendido y gustado”.

No mencionan la comida primero, pero ¿qué es lo que más les ha gustado?

Luis: “Igual no hemos probado tantas cosas, hemos tenido la oportunidad de probar el pozole y nos pareció delicioso. Los tacos al pastor, flautas, pero nos hace falta otros platos que nos han recomendado”.

También mencionan las quesadillas, y en cuestión de picante no han sufrido tanto como pensaban.

¿Algún sitio que les haya llamado mucho la atención en la capital mexicana?

Levi: “Pudimos ir al centro, al Zócalo, el otro día, y conocimos muchas edificaciones históricas. Estuvo muy bonito. Vimos las ruinas de una pirámide, Bellas Artes estuvo re lindo. El centro tiene varias similitudes con el de Colombia, diría yo, arquitectónicamente, pero en una escala más grande”.

Si te latió la propuesta de Lika Nova, sus integrantes esperan que te unas a su “fiesta muy áspera muy cool”. ¿Qué dices, chilangux, le darás una oportunidad?