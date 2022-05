Technicolor Fabrics lanzaron “Nostalgia”, una rola sobre esas veces que estás superando una ruptura, y de eso hablamos con uno de sus integrantes.

Terminar una relación nunca es fácil, y lidiar con la nueva soltería tampoco. Justo en ese momento tan complicado nos sitúa Technicolor Fabrics con su nueva canción “Nostalgia”, compuesta por Raúl Cabrera, Yogui. Y es justo él quien nos cuenta todo al respecto.

La “Nostalgia” de Technicolor Fabrics cuando terminas una relación o ciclo

¿Cómo surgió esta canción y tiene alguna influencia del estado de ánimo pandémico que pasamos?

“La hice el año pasado como en octubre, prácticamente era finales pandémicos. La escribí y luego me pasó lo que dice la letra, pero ya lo veía venir. Habla de una etapa de transición, de aceptación y de desapego, se terminó mi ciclo. A grandes rasgos, puede ser un ciclo de trabajo, de casa, de vida, de pareja, de relación familiar. En mí caso fue un fin de ciclo, y en transición de tener una pareja a ya no tenerla, y todo lo que conlleva”.

Y es que, el músico y compositor revela que estuvo en una relación que duró bastante tiempo y tuvo que aprender a estar solo de nuevo. “Uno siempre puede seguir adelante mientras estés vivo, y es ese momento en la canción, como cuando ya pasó un tiempo y tienes semanas o días buenos, pero de repente vas a un lugar y te invade la nostalgia”.

No fue fácil grabar una canción así de personal

¿Qué fue más difícil, escribirla, grabarla o sientes que será cuando la cantes en vivo por primera vez?

“No sé, porque todavía no la cantamos en vivo. La escribí sin saber de qué hablaba, normalmente primero busco unos acordes que me suenen bonito, lo grabo y lo dejo en loop, luego empiezo a tararear melodías y van saliendo palabras y se quedan. Pero de repente el inconsciente como que te va sacando. Ya que tenía una parte de la letra, me di cuenta como de que iba y me dejé fluir y sí fue algo fuerte”.

Yogui lo piensa mejor, y dice que definitivamente grabar “Nostalgia” fue durísimo. “Fue más imponente para mí porque ya estaba exactamente atravesando esa situación. Pero fue catarsis, fue muy bonito, pero me movió muchas emociones y lo sentí mucho a la hora de grabarlo”.

En redes sociales, sus fans opinaron que “Nostalgia” otra canción de Technicolor Fabrics para dejar ir y sanar. Comentarios que fueron vistos por la banda. “Se me hace increíble que la gente se identifique con la música y escriba esas cosas que ponen: ‘También estoy en lo mismo y estoy sanando’. Yo, en lo personal, escribo literal de lo que me pasa en la vida, en el día a día, con los amigos, las parejas y lo que sea, por eso mucha gente se puede identificar, porque es un sentimiento colectivo, universal”.

Technicolor Fabrics plasma la nostalgia post-ruptura en video

Cualquiera que haya pasado por una ruptura o el fin de un ciclo y deba recomenzar tiene días muy extraños. Y justo eso plasma la banda en el video de esta rola.

“Literal queríamos hacer algo súper sencillo. Fue un reflejo de literal de un día a día mío, me acordé mucho de estando en esa etapa de transición qué era lo que sentía, qué hacía: leer, ver televisión, bailar, reír, agüitarte, llorar, de repente esa ironía de tener una pesa y hacer ejercicio pero con un cigarro.

“Esas ironías de que no estás totalmente balanceado de tu cabeza por tus emociones, porque estás justo como en una montaña rusa acoplándote a esa nueva etapa de tu vida después de lo que pasaste. A veces no tiene sentido, pero estás viviendo esa etapa de transición, y tratando de salir adelante”.

Refugios en la CDMX para superar esa etapa

En esa etapa, ¿había lugares de la Ciudad de México a los que ibas a refugiarte?

“Sí, me agarró una racha. Estuve visitando un amigo, iba seguido a su casa porque él estuvo en todo ese proceso, desde antes que yo viviera esa situación, a cuando la viví y después. Era con la persona que me sentía cómodo vivir eso, y fue como mi refugio; estaba con su roomie y de que ‘vamos a jugar nintendo, vamos a ver películas, series, vamos a pedir de comer, a echar unos tragos’.

Pero Yogui cuenta que también se refugió mucho en el centro de la CDMX. “Hay muchos lugares durante el día y durante la noche muy padres para caminar, ver, exposiciones, gente, lugares históricos, bares. Hay un montón de vida nocturna en el Centro de la Ciudad de México, y me gusta mucho”. Y es que irse de reven fue otro escape y una manera de volver a socializar tras el truene.

Lo que sigue para Technicolor Fabrics

Después de “Nostalgia” y la canción previamente lanzada “La última vez”, la banda oriunda de Guadalajara sigue trabajando en nueva música con el plan de sacar más rolas en los próximos meses. Probablemente también lanzarán un disco antes de que termine el 2022. “Estamos escribiendo por separado, juntos, nos estamos juntando con otros artistas a escribir, a ver en qué colaboramos”, adelanta Yogui.

Con respecto a conciertos en la capital mexa, no hay ninguno planeado después de tocar en el Vive Latino en marzo pasado. Pero sí están preparándose para uno grande con el nuevo álbum, que sería “en el primer trimestre del año que viene”.

En lo que llega el momento de volver a ver en vivo a Technicolor Fabrics, ¿quién ya tiene su rola “Nostalgia” como himno de sanación post-ruptura?