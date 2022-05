Música que no se encasilla y un rostro que lo hace pasar como hijo de Mick Jagger. Hablamos de Leo Rizzi, un español que trae su propuesta a México.

En una industria tan poblada como es la musical, Leo Rizzi cruza el Atlántico desde España hasta México para conquistar los oídos de lxs chilangues. Ya logró un #1 en los charts de nuestro país con su canción “Amapolas”, pero tiene más para ofrecer. De eso y más nos platica.

¿Quién es Leo Rizzi?

Su nombre real es Julio Alberto Rizzi Vadillo, nació en Ibiza a finales de 1998, y es español-uruguayo. Le entró a la música desde puberto, cuando sus padres le regalaron una guitarra. Desde entonces comenzó a componer y cantar.

Él se describe así: “Un artista que trae una propuesta de música del mundo, por así decirlo, que mezcla esa parte más anglosajona con esa parte latina. Que intenta experimentar con los sonidos para crear música que te llegue y meta a un espacio, que te ayuda a explorar espacios que sin esa música no puedes ver”.

Canciones autobiográficas con sonidos que no se encasillan

Hablando sobre sus letras, Leo Rizzi comenta que son autobiográficas mezcladas con sus inquietudes, y en busca de conceptos. Musicalmente no le gusta hacer un solo género, y mezcla pop, rock, folk, soul, R&B, entre otros. Algo de eso se escucha en “Amapolas”, rola que le abrió las puertas de México, le dio el #1 en charts nacionales, y ya venía precedida del éxito en España.

“Es una canción muy especial porque reúne dos cosas que para mí son esenciales: La emoción y la alegría. Creo es una especie de canción alegre-triste que te logra llevar hacia estos dos lugares”, explica, “Guarda un mensaje de amor libre. La letra es un tanto abstracta, intenta decir sus parámetros de vivamos una historia pero a la vez tengamos en cuenta que esto también se acaba”.

Ahora está presentando “La puerta”, con un mood diferente a su antecesora. “Es menos nostálgica, intenta llevar la música a un lugar más de disfrute. Es jugar con las letras y las melodías más rotundas, ritmos más ligeros, con ambientes más abiertos y más fantasiosos también. Y la letra intenta llevar este rollito de lenguaje más directo”.

Sobre lo que conecta esta canción, la anterior, y otras como “Conexión” y “Lágrimas de sol”, Leo dice que es “el concepto de querer hablar de un amor diferente o de una exploración dentro del amor. O un amor a las cosas, a las experiencias, a esa conexión contigo mismo, con los demás, con el universo”.

Lo que sigue es seguir lanzando canciones y más adelante un disco. Por el ahora no tiene fecha de salida.

Leo Rizzi, encantado con las enchiladas verdes y Coyoacán

Pero mientras llega el momento de sacar su álbum, Leo Rizzi sigue viajando con las canciones que ya tiene. Y México es uno de los países clave para su carrera, lugar que a nivel personal lo tiene encantado. “Siempre que regreso es una alegría. Sois todos muy majos”, asegura.

Sobre la CDMX, aunque aún no ha ido a muchos lados, “Coyoacán me parece una zona espectacular. Yo desde fuera lo veo como esa parte un poco más tradicional y colonial mexicana. Las casitas, lo que he podido ver de ahí, he ido a un par de estudios y demás, es como todo muy tranqui, pero a la vez cosmopolita”.

También ya paseó en Chapultepec y quedó maravillado con su tamaño y vistas. “Es un pulmón dentro de la Ciudad, es muy inspirador. Y quién sabe, a lo mejor en una escena aparezca ahí Chapultepec”, dice sobre un posible próximo video.

Si hablamos sobre comida, Leo ya tiene su platillo favorito: “Siempre que vengo, todas las mañanas me desayuno unos chilaquiles verdes. Te lo juro que he pillado un vicio, llego a casa en España y es que no es igual”. Pero aclara que los chilaquiles que ha probado no pican pues cree que en los hoteles los cocinan pensando en el paladar de los turistas.

Aunque procura comer poca carne, también ya cayó en los encantos de los tacos. “Probé el taco pastor porque me dijeron que era como el típico, y bueno, está muy rico. La gastronomía mexicana me parece muy interesante, los sabores que tiene. Por ahí hay unos muy fuertes y no estoy acostumbrado, pero un par de viajes más y lo tenemos”.

Y no se diga de las bebidas, casi no consume alcohol pero “he probado el tequila, y la banderita me encanta”.

¿Música mexicana que le late? En su TikTok ya ha covereado a Julieta Venegas, Zoé y hasta temas de regional mexicano. Así que, dice, en sus próximas experimentaciones sonoras podría colarse algo de nuestro país.

Antes de terminar la plática, teníamos que preguntarle a Leo Rizzi sobre su parecido con Mick Jagger, de The Rolling Stones, y es que mucha gente le dice que podría pasar como su hijo. “Es una muy buena comparación. Te pone en un lugar muy bueno”, asegura, y revela que a partir de esos comentarios investigó y escuchó más su música. Obviamente le gustaría conocerlo pues “es un crack”.