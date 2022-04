Girl Ultra lanza hoy su nuevo álbum El Sur, que está totalmente relacionado con esa zona de la CDMX, así que nos guía detrás de cada canción.

La pandemia le dio tiempo a Girl Ultra de armar su siguiente disco, El Sur, a su manera. Durante año y medio estuvo componiendo rolas, tomando como inspiración su adolescencia creciendo en esa parte de la CDMX, de ahí el título. Además, musicalmente hizo un cambio logrando un acercamiento más disruptivo, que podría sorprender gratamente a sus fans.

La ciudad y su adolescencia, musas del nuevo disco de Girl Ultra

El Sur tiene siete canciones en las que Girl Ultra hace lo siguiente: “Revivir un sentimiento y un despertar como cuando era adolescente y crecí en el sur de la Ciudad de México. Este despertar musical, amoroso, sexual, de amistades, todo sucediendo al mismo tiempo en este lugar, yendo a fiestas, a raves, viendo bandas en vivo. Esta inquietud y rebeldía están plasmadas en el disco”.

Así que le pedimos que nos llevara por sus recuerdos y vivencias de esa parte de la capital mexa. Pueden darle play al disco mientras van conociendo lo que hay detrás de cada rola.

“Cosas q nadie ve”

La rola que abre el nuevo material es de esas en las que una situación se dio en la capirucha. Ahondando, Nan, como le dicen de cariño, revela que es “cuando dos personas se quieren y no es socialmente aceptable. Entonces tienen que estar en secreto, pero todo mundo se da cuenta, tú piensas que no, pero todo mundo huele algo. Y usualmente estos escapes suceden en el sur, en otros lados”.

“Punk”

“Es como ‘hey, vámonos a escapar acá, al sur’. Es como toda esta rebeldía que viví en mi adolescencia en estos años, y como tener como esa nostalgia en la panza, pero al final es música muy enérgica. No es música para llorar sino para revivir y como canalizar este sentimiento otra vez, ya no teniendo 17 años, tal vez teniendo 25, 26 años”.

Y a todo esto, ¿a dónde se escapaba Girl Ultra de adolescente? “Fiestas en casa de amigos”, responde, “A veces estábamos en la del Valle, a veces en la Guadalupe Inn y terminábamos hasta Aztecas, en el sur profundo. A veces nos íbamos a tirar a la UNAM sin siquiera estudiar en la UNAM. Ensayaba en la del Valle con mi primera banda”.

Actualmente le late escaparse a un club gótico de new wave y música ochentera que se pasó de la Roma a Aztecas. Pero también le late irse a la casa de sus abuelos, a leer en su patio.

“Para que te acuerdes de mí”

“Es como una carta, es como una disculpa–no disculpa a la gente de cómo soy yo. ‘Te vas a acordar de mí, así soy, lo siento si te lastimé’”, advierte Girl Ultra. Y asegura que en mucho esta megalópolis tiene que ver con su forma de ser, pues si hubiera vivido en provincia “sería más mansita”.

“La Ciudad de México te vuelve un poco como bestia en el buen sentido también, a veces. Pero sí, es como una carta hacia mi misma de que, ‘pues sí así te canto, así te pido perdón con una canción’. Uno a veces deja ahí que los platos que uno rompe, que no se pueden pegar, pero pues al final es otro tipo de declaración de amo porque termina con un mantra que dice ‘you got my love’ (‘tuviste mi amor’). Al final puede uno ser complicado, pero aquí estoy, aquí esta mi amor”.

“BOMBAY”

El título puede remitirnos a la India y no a la CDMX, pero aquí la explicación: “Es como uno de estos escapes a una fiesta con alguien que no es de la ciudad, que tiene un acento. Y es como una invitación a hacer algo, de ‘qué tal si tú y yo nos vamos allá, donde no nos ven, y a ver qué pasa’. Son historias que de repente no cuento, pero que han pasado en la Ciudad de México”.

Por cierto, se considera buena anfitriona con colegas o amistades que visitan la capital. Le gusta llevarlos a algún club, cafeterías, librerías como Tres Cruces en Coyoacán, por comida árabe al Centro. Y también a sitios clave para ella de la colonia donde creció, la San José Insurgentes. Es “darles una partecita de mí”.

“Amores de droga”

“Esta canción es muy ligada a la manera en la que crecí. Creo que nadie te enseña a enamorarte como tal. Nadie te enseña cómo querer a alguien, y a veces se vuelve algo tan tedioso y tan cansado que uno dice ‘ya no lo voy a hacer, me caga’”, confiesa, pero agrega: “Terminas haciéndolo una y otra vez y se convierte en una adicción”.

“En esta ciudad me ha tocado enamorarme y desenamorarme muchas veces. Y no sé, como que la Ciudad de México para mí es como muy así, todos se enamoran y a todos se les rompe el corazón muchas veces”, agrega. Y por cierto, no todos sus galanes han sido chilangos.

“Nada q hacer”

“Es una declaración de aburrimiento hacia la ciudad”, dice Girl Ultra con toda sinceridad, “Es esta declaración de: ‘Ok, sí hay muchas fiestas, pero siempre es la misma gente, los mismos lugares. Y al final abres la ventana y el día está bien bonito en la Ciudad de México, entonces te quedas…”.

La compuso con Santiago de Little Jesus, banda con la que la canta, pues él también es del sur de la capital. Así que se entendieron perfecto, armaron una lista de todo lo que no les late, y la rola quedó lista como en una hora. “Hay inspiración bien buena y mala, y se vale a veces odiar la ciudad y volverla a querer. Esta ciudad te enamora de un manera cuando quiere, te hace suya”.

“Jungla de locos”

La rolita que cierra El Sur, curiosamente es la primera que compuso y, sí, el título lo dice todo. “Es como un auxilio, como ‘te quiero querer en esta ciudad, pero hay tanto ruido y tanta locura que me es muy difícil escuchar nuestra intimidad con todo esto alrededor”.

Agrega que tiene un tinte un poco sexual que mezcla con trip-hop mientras busca esa intimidad con alguien. Incluso le agrega “ruidos para replicar este pequeño infierno que vivimos a veces los que vivimos en ciudades grandes y queremos como aislarnos”.

Y entonces, ¿a dónde se escapa para tener esa ansiada privacidad? Menciona el club El Under (“ahí me siento segura”), el Planetario del Politécnico, las inmediaciones del IMSS (“están encapsuladas como en los 70 y tienen jardines muy bonitos”), el parque de la San José Insurgentes.

Girl Ultra ya comenzó a tocar varias canciones de El Sur en vivo. Si todavía no la has visto, dará un concierto el 5 de mayo en el Foro Indie Rocks, las entradas están en la página de Boletia.

“Es un álbum muy divertido, es una Girl Ultra un poco más cruda, más enérgica. Espero que la gente lo disfrute mucho, como yo lo estoy disfrutando, y también en el vivo que igual lo puedan checar, es otro tipo de experiencia, es otra energía”, dice antes de despedirse.