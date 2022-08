México se hizo presente en el concierto de Lady Gaga, pero no de la mejor manera. ¿Esto traerá consecuencias?

De por sí se decía que Lady Gaga no había incluído a México en su sexta gira de conciertos, ‘The Chromatica Ball’, porque Martha Debayle la había corregido en la pronunciación del nombre de su disco ‘Chromatica’, y ahora con lo que sucedió en su más reciente presentación, los fans de la cantante están seguros que no volverá a nuestro país.

Razones por las que Lady Gaga no regresará a México:



1- Martha Debayle explicándole como pronunciar su propio álbum.



2- Le pegaron con un Dr. Simi. pic.twitter.com/pUQP0XX8JU — sofi simpson✰ (@SofiaLealZarco) August 7, 2022

Y es que un video que se viralizó este fin de semana en Internet muestra el incidente que tuvo la cantante de ‘Poker Face’ durante su concierto en Toronto, Canadá, el pasado 6 de agosto, cuando alguien del público le dio un trancazo con un peluche del Dr. Simi, ¡hazme el favor!

Todo se salió de control

En la grabación, que se convirtió en tendencia, se puede ver a Lady Gaga en el escenario muy concentrada dándolo todo con su atuendo negro, mientras interpretaba la canción ‘Hold My Hand’, melodía que forma parte de la película Top Gun: Maverick.

Todo era perfecto hasta que de la nada aparece el peluche del Dr. Simi que alguien le aventó a la cantante y, sin querer, le pegó en la cara y hasta le movió el peinado.

No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara 💀 pic.twitter.com/am6E5UHH1s — 𝕻𝖊𝖗𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕽𝖊𝖌𝖌𝖆𝖊𝖙𝖔𝖓𝖊𝖗𝖆 (@PReggaetonera) August 7, 2022

“Your pain is imperfect… But don’t you give up on yourself”, era justo el fragmento de la canción en la que Lady Gaga recibe el ‘peluchazo’, pero como toda una profesional, continuó como si nada hubiera pasado.

A pesar de que esto ocasionó algunas burlas y memes en la web, los fans de Gaga no estuvieron contentos con lo que ocurrió. Sobre todo porque salió a relucir quién fue el responsable del incidente que hizo pasar el bochornoso momento de la estrella pop.

¿Quién le aventó el peluche en la cara a Lady Gaga?

Se trata de Richie, un joven fanático de Lady Gaga que viajó a Canadá para ser parte del ‘The Chromatica Ball’ y seguir con una tradición que desde noviembre de 2021 comenzaron al aventar un peluche del Dr. Simi en los conciertos, para dar cuenta que los fans mexicanos están presentes.

La primera en recibir un Simi peluche fue la cantante noruega Aurora, durante el Corona Capital; y de ahí en adelante el peluche del Dr. Simi ha estado presente en conciertos de Coldplay, Maroon 5 , The Strokes, The Killers, Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, King Gizzard & The Lizard Wizard, Los Tigres del Norte, Interpol.

Dr Simi around the music 🌎 pic.twitter.com/BQbFyKEql9 — Nathan Cortés (@SoyNathan) August 7, 2022

Si bien, la intención de Richi no era la de golpear a Lady Gaga en la cara, pues previamente mostró al peluche con un mensaje que decía “México aún te ama“, escrito en su bata blanca, lo cierto es que no midió su fuerza y terminó en el rostro de su ídolo.

Aunque después de esto ha recibido hate, Richi ofreció disculpas que compartió a través de su perfil de Twitter.

