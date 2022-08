Frida Khalo tendrá su propio musical en Broadway. Se están preparando todos los detalles para que tenga una identidad muy mexicana y divertida

Escuchaste bien Frida Khalo tendrá su propio musical y acá te contamos algunos detalles de esta puesta que verá su estreno en la gran manzana.

La vida y obra de Frida Kahlo están más vigentes que nunca. No solo la vemos estampada en playeras, bolsas y todo tipo de objetos; sino que su vida aún es motivo de curiosidad y de todo tipo de adaptaciones como experiencias inmersivas, series y ahora un musical de Broadway.

Se prevé que la puesta en escena esté lista hasta 2024, también se ha anunciado que la música correrá a cargo de Jaime Lozano, quien es uno de los compositores musicales más aclamados de la última década, no solo fue catalogado por Lin-Manuel Miranda como: “La futura promesa del teatro musical”; su trayectoria incluye éxitos como Children of Salt y Songs by an Immigrant, entre otras.

Su propuesta musical para la obra mezclará sonidos tradicionales de México con elementos contemporáneos. Además, estará acompañado de la dramaturga Neena Beber. Quien le dará forma a las letras musicales que retratarán la experiencias de la artista en la Ciudad de México, París, Nueva York y de regreso al célebre lugar que la vio nacer y morir: La Casa Azul.

Frida Khalo el musical

El musical estará inspirado en la intensa y complicada vida de la artista; también contará la historia de la mujer fuerte que ha inspirado a generaciones de mujeres a perseguir sus sueños lejos de roles impuestos, tanto en lo personal, como en lo profesional. También repasará cómo Frida retó conceptos como belleza, sexualidad y feminismo en su propia época, a los que nunca se sometió, sino que se impuso.

Alfonso Durán, representante de la familia Kahlo, Francisco Cordero de BTF Media (El Secreto de Selena, Maradona A Blessed Dream) y Valentina Berger, CEO de GO Broadway (Rent, Matilda, y The Minutes) anunciaron la alianza que dará vida a “Frida, El musical”; que mostrará la vida de la artista mexicana desde una perspectiva más íntima, llena de humor y con la intención de preservar su legado, además de difundir entre públicos de todo el mundo los rasgos que la convirtieron en un ícono a nivel mundial.

¿Qué opinas, te gustaría ver este musical lleno de colores mexicanos?

¿Por qué tu credencial de reportero de Bizbirije nunca llegó? 26 años después revelan la razón