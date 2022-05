Karen Souza está viene a cantar al país y previo a su concierto se pasó por Chilango para hablar de su relación con México y mucho más.

Karen Souza es una de las grandes voces en la actualidad, no estamos exagerando; su música, su voz es simplemente sublime. (Corran a escuchar, bueno acaben de leer el artículo o pongan la música de fondo) pero tienen que sentir sus melodías, su voz. ¡Sí, terminamos enamorados de su música! 😍😍😍

En serio, Karen Souza es considerada la voz más influyente del jazz y la bossa nova de los últimos años. A principios de los años 2000 estaba más del lado de la electrónica, pero comenzó a hacer melodías como un juego y en un evento en París le cambió la vida. A partir de ahí se tomó en serio la música. Grabó ininterrumpidamente las compilaciones Jazz & 70’s, Jazz & 80’s y Jazz and 90’s. Empezó como cantante invitada y ahora produce su propia música. ¡Sí, los sueños se hacen realidad!

Karen ama editar, involucrarse en los procesos creativos de su música, sus videos y tiene una pasión inigualable por la música, ahora lleva ya 5 producciones discográficas: Essentials, Hotel Souza, Essentials II, Velvet Vault y Lenguaje of Love. (Este último es una joya).

Literalmente todos los álbumes de Karen se han convertido en un referente mundial, canciones como “Creep” (Radiohead), “Tainted Love” (Soft Cell) y “París” fueron parte de las películas y series de plataformas de películas como “Zero Theorem”, “I am losing Weight, “White Lines” y “Dinasty”.

Pudimos platicar con Karen Souza, quien se presentará el próximo 27 de mayo en el Foro Total Play de la Ciudad de México.

#EntrevistaChilango x Karen Souza

Chilango: ¿Cómo definirías tu música?

Karen Souza: Últimamente está madurando a pasos muy rápidos. Estoy incursionando en colaboraciones con varias personas, exploto todo lo que se pueda explotar en cuanto a la música. Puedo pasar del rock a bailar cumbia en mi vida cotidiana, y es reflejo de mi apertura por la música. En este momento con este quinto álbum que ha sido producido por mí, escribí canciones, veo muchas alternativas musicales que puedo explorar. No estoy cerrada a nada.

CH: ¿A qué género le dirías que no?

Karen Souza: A ninguno, ni al reggaetón. Porque se trata de melodías y es lo que la gente va recordando. Lo que se le queda al público y funciona porque la canción es buena, la melodía.

CH: ¿Qué te inspira para crear música?

Karen Souza: Es rarísimo, últimamente me pasa mucho cuando salgo a pesar a mi perra, no sé por qué. A veces se manifiesta así como una presencia mágica, otras te sientas y también sale. Si tengo ganas de escribir una canción me siento y lo hago, pero a veces viene de la nada. Me inspiran las historias de amor, de repente pláticas con mis amigas, hablando de amores pasados, amores inventados, conflictos amorosos, nos gusta explorar e inventarnos películas. Eso me inspira.

La música de Karen Souza en el cine

CH: ¿Con quién te gustaría colaborar?

Karen Souza: Luis Miguel, Gwen Stefani, Tony Bennett, ¡cosas grandes ya sé! Pero me encantaría.

CH: ¿Qué sientes que tu música ya forma parte de soundtracks de películas y series?

Karen Souza: Es una forma también de llegar, las series, las películas. Es buenísimo porque es otra manera de llegar a más corazones. A veces mi música aparece en momentos XXX, pero bueno, es difícil cuando mi papá me dice que quiere ver la serie con mi música, me da mucha gracia jajaja. Romántico-porno, pero me divierte muchísimo.

CH: ¿Crees que ya llegaste a la cima de tu carrera?

Karen Souza: No, yo creo que no hay una cima. Pienso que no hay una zanahoria por la que uno va corriendo detrás. Es el proceso de compartir música y vivir así, es una muy linda forma de vivir escribir canciones por comentarios que emocionan. Por ejemplo, antier leí un e-mail en donde una señora de Polonia me agradecía porque durante la pandemia tuvo que enfrentar su divorcio y mi música la ayudó. Para mí no hay cima, para mí la cima es acompañar a esa señora, festejar el amor con la gente que se casa y pone la música. Pero hace poco lo entendí, tenemos una tendencia cultural, social que nos imponen eso de perseguir algo o escalar. Pero está bueno entender que el proceso es lo que te va dando la evolución y la gratitud.

Su relación con México

CH: ¿Qué significa México para ti?

Karen Souza: Es siempre una alegría llegar a México, es un placer, lo siento como un hogar. En algún momento me planteé vivir acá, pero quiero cuidar a México. De repente uno tiene una relación amor-odio con el lugar en donde vive, entonces no quiero que me pase eso con México, prefiero venir muy seguido. Es el país que más he girado, amo celebrar 10 años de música aquí.

CH: ¿Tu lugar favorito de México?

Karen Souza: Nayarit, es un lugar mágico, tiene algo de brujería, no sé. Monterrey me encanta y la Ciudad de México. Cada uno tiene su encanto.

CH: ¿Qué vamos a escuchar en tu concierto del 27 de mayo en México?

Karen Souza: Es el festejo de 10 años de presentaciones en vivo. Habrá sorpresas, músicos, canciones, juego con la playlist, mucho Language of Love, será una celebración.

Y acá va la ruleta de preguntas, le dijimos al azar algunas palabras a Karen y contestó de volada:

El amor es una tragedia sí o no:

Puede ser

Frank Sinatra:

El máximo

Paul MacCartney:

Genio

Canción favorita:

No puedo decir una canción

Maluma:

Chico lindo

Amor:

Música

Mujer:

Poder

Miedo:

Yo misma

La fama:

Plástico

Elthon John:

Genio

