Interpol está de regreso con un sencillo, video y noticias sobre su gira mundial la cuál pero claro que incluye a la CDMX.

Interpol ha vuelto oficialmente esta tarde, después de Marauder y A Fine Mess EP, ya había dado pistas de estar trabajando en su séptimo álbum de estudio. Bien, la espera ha terminado; hoy revelaron que no solo está terminado y con fecha de lanzamiento —15 de julio—, The Other Side of Make-Believe, ya tiene sencillo y video: “Toni”

Dirigido por Van Alpert, artista conceptual y director que ha trabajado con figuras como Post Malone y Machine Gun Kelly; además de marcas como Nike y Red Bull. En el videoclip, con tipografía y estética “vintage”, una pareja escapa de un grupo de lo que parecen ser pandilleros —demasiado guapxs y limpixs— que quieren separarlos. Todo eso pasa frente a los ojos de Paul Banks que es un poli y observa desde su carro. Mientras, un piano se mezcla con los ya inconfundibles acordes de la banda; la letra habla del tiempo, de seguir “en forma y refinando métodos” a pesar de él y seguir hacia adelante.

Después de resistir el enfrenamiento tirar rostro, barrio (según) bailar y escuchar la rolita completa, la pareja está a salvo. Sin embargo, la novia parece reconocer a Paul Banks, que sigue mirando a los lejos mientras se come un bolillito, pa’l susto, seguramente. Todo parece apuntar a que la historia del video continuará y tendremos que esperar al siguiente sencillo para averiguarlo.

Interpol en México

Eso no es todo, los hijos adoptivos de México también anunciaron un tour de primavera: una vez que recorran Estados Unidos junto a Tycho y Matthew Dear, Interpol hará escala en el Palacio de los Deportes junto a Dry Cleaning, para después continuar por Europa y Reino Unido.

Tal parece que espaciar sus producciones es lo que mejor funciona para la banda. Paul Banks declaró a New Musical Express que el nuevo material se realizó en un estudio “vibrante y muy inglés” al norte de Londres.

El sonido de “Toni” sigue siendo el característico del grupo, esta vez con toques de piano; una vez que lancen el álbum, podremos comprobar si la evolución que el trío ha mencionado en entrevistas es cierta. Según el vocalista The Other Side of Make-Believe tiene el ADN de su sonido, pero, también piensa que este álbum “podría ser jodidamente diferente'”, ya que, como también contó a NME, algunas de las nuevas canciones tienen sentimientos muy positivos. En lo que lo descubrimos te dejamos con el video de “Toni”.

