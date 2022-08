El 20 de agosto se cumplen 20 años del lanzamiento de Turn on the bright lights e Interpol lo celebró compartiendo un documental con sus fans

¡Cómo pasa el tiempo! Este 20 de agosto se cumplen 20 de años desde que Turn on the bright lights, el primer álbum de Interpol, vio la luz en 2002, y por si esto no fuera suficiente, Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino lo celebraron compartiendo a través de su canal de YouTube un documental donde una ves más se les puede observar en su época de veinteañeros.

Interpol revive sus 20’s… y los de sus fans

Para conmemorar la fecha, la agrupación puso a disposición de sus seguidores un par de materiales que, hasta ahora, no estaban disponibles en plataformas de streaming. El primero de ellos es The Black EP. Se trata de un proyecto complementario a Turn on the bright lights que la banda lanzó en 2003. Contiene 6 canciones, entre las que se incluyen “Say Hello To The Angels” y “NYC”.

El otro material que compartió Interpol es un documental con el que los músicos eran veinteañeros, al igual que muchos de sus fans.

La historia detrás del documental perdido de Interpol

En 2002 Paul Banks tenía 24 años, Daniel Kessler 27 y Sam Fogarino 34. La banda tenía 5 años de haberse formado y había estrenado su primer disco, Turn on the bright lights. En ese mismo año la agrupación grabó un documental con una filial de EMI que, sin embargo, permaneció en el olvido durante décadas. Solo algunos fragmentos del mismo podían apreciarse en YouTube con escasa calidad. Finalmente, el material fue restaurado y publicado de manera íntegra por Interpol, que lo compartió a través de su canal de YouTube.

El documental contiene entrevistas donde los músicos hablan sobre la formación de la banda y sus procesos creativos. Se trata de un testimonio de la época en que se creó el primer álbum de Interpol y contiene fragmentos de presentaciones de la agrupación interpretando en vivo canciones como “PDA”, “NYC”, “Untitled” y “Stella Was A Diver And She Was Always Down”.

Aquí te dejamos el documental íntegro para que lo cheques.