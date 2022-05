Hablamos con la rapera mexicana Hispana, quien tiene nueva rola, pero también una buena lista de colaboraciones y fusiones musicales a futuro.

Una de las raperas mexicanas que la están armando chido es Hispana, también conocida como Mamba Negra. Recientemente lanzó la rolita “Real mexicana”, así que platicamos con ella sobre el mensaje que quiere dar y la cercanía con su gente en el video. También nos habló de sus metas a futuro y de lo que ve en este género musical para las mujeres de nuestro país.

“Real mexicana”, la rola donde Hispana refleja su sentir

Hace poco estrenaste “Real mexicana”, canción llena de empoderamiento, ¿cómo surgió?

“Quería jugar con estos ritmos que están como de moda entre la gente que hacemos este género, y ponerle por ahí este mensaje. De alguna manera es un juego de palabras, pero es el mensaje tal cual de la real mexicana, de cómo me siento yo como mexicana.

“Algo que siempre me gusta poner cuando puedo en mis canciones y el tema para hacerlo. Poner presente esto sobretodo para la gente que a lo mejor no está con nosotros en el país sino que está afuera. Representar a los mexicanos y a la real mexicana como yo la veo, esta mujer que se siente orgullosa de su país, de su gente y de la cultura que tenemos aquí”.

Y una mujer que también se siente orgullosa de ser mujer porque, por ejemplo, tienes la frase “brillo más que tu chain”.

“Sí, siempre me ha gustado poner eso en mis canciones, el hecho de sentirme orgullosa de ser mujer, de llevar mi bandera de mujer, de mi esencia. Y de alguna manera busco también inspirar a las chicas que me siguen, que me escuchan, a sentirse igual y a defender ser mujer, hacer las cosas a nuestra manera y ponerle esencia a todo lo que hacemos”.

Háblanos sobre el video y por qué grabarlo en Coacalco con gente del lugar.

“Yo quería más que nada eso, que fuera retratada en el video la realidad en la que vivimos y la realidad en la que yo también he crecido. ¿Y es eso no? La gente que está ahí en el barrio, la gente que siempre está reproduciendo tu música.

“Creo que es muy importante también darle foco y darle luz a esta gente que está ahí detrás de nosotros escuchando nuestra música, representando también a México como es, y también poner las cosas como son. Es lo que más me gusta del genero rap, que puedo decir las cosas como son, no hay tapujos”.

Hispana agradece que la llamen “diosa del rap”, pero dice que no es la única

En los comentarios del video y en redes sociales mucha gente te dice que eres su diosa del rap mexicano, ¿qué significa eso para ti?

“Muy fregón. La verdad es que sí es algo bonito recibir esos mensajes de la gente. A veces uno sí se siente medio cabizbajo pensando si lo estoy haciendo bien, si estoy dando el mensaje correcto, si estoy comunicando con los demás de una manera correcta. Encontrar estos mensajes es algo bonito que me inspira a seguir haciendo lo que estoy haciendo.

“Es algo muy fuerte también, tomarlo tal cual como una diosa o como la reina porque han habido muchísimas mujeres en el rap mexicano haciendo cosas muy buenas. Siempre he pensado que poner a alguien como el número uno no es justo para los demás. Lo recibo y lo agradezco, pero al final de cuentas somos muchas mujeres mexicanas en el rap haciendo cosas muy interesantes, y sobretodo dando un mensaje positivo y de aliento a las demás chicas que nos escuchan y que a lo mejor quieren hacer lo mismo que nosotras”.

Al respecto, Hispana comenta que le late buscar entre los nuevos talentos del rap voces con las que cantar en sus canciones. “Tengo varias colaboraciones pendientes, y con chicas así, y creo que van a ser muchas más las que voy a poder hacer”.

Hispana también quiere cantar con Mon, Ximena y Natalia

Luego de haber sacado rolas con Niña Dioz (“No puedes parar”) y Yoss Bones (“Andamos al cien”), por mencionar un par, la rapera mexicana tiene la mira puesta en más colegas. Pero no sólo de su género musical, ella quiere ampliarse.

Has dicho que te gustaría colaborar con Mon Laferte, que no es de la escena rapera pero sería interesante unir mundos.

“La verdad, estaría genial. He tenido la oportunidad de platicar con ella, no se ha concretado un feat, pero creo que estaría muy interesante poder fusionar estos dos géneros, que hoy en día se está haciendo mucho.

“Están fusionando el rap con muchos géneros, y creo que de alguna manera eso también nos ayuda a expandirnos un poco más. Mon Laferte es una de ellas, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, hay muchas mujeres en la industria de México que no precisamente están en el rap (con las) que a mí me gustaría mucho poder colaborar, poder hacer algo interesante”.

Su futuro y el de las mujeres en el rap mexicano

Ya te abriste paso entre colegas hombres y lo lograste, y tienes esos comentarios positivos de la gente, ¿cuáles son tus metas a futuro?

“Me gustaría poder sacar tal vez un par de discos más, poder consolidar bien mi carrera de una manera que yo me sienta ‘estoy bien con lo que he hecho’. Poder pisar escenarios importantes, salir de México a algunos festivales importantes. Poder llevar mi mensaje y mi música fuera de aquí, a un Coachella, alguno de estos eventos que son masivos y los más importantes del mundo”.

Tú empezaste muy adolescente y has visto la evolución del rap y del hip-hop en México, ¿sientes que van a seguir surgiendo más mujeres como tú en el género?

“Yo creo que sí, definitivamente. Hay muchísimas mujeres en México que la gente no conoce, que hacen cosas muy fregonas, que tienen un mensaje, un proyecto y una propuesta muy interesante.

“Está Yoss Bones también poniendo la bandera bien en alto, Snow Tha Product, Niña Dioz, Ximbo, Mare Advertencia Lirika. Creo que hay muchísimas mujeres que están dando de qué hablar hoy en día en el rap, y las que faltan. Las conocemos pero aquí en el circulito del rap. Creo que el rap apenas está explotando realmente”.

Cortesía Universal Music

Mientras tanto, Hispana seguirá aportando su granito de arena al género con más música. Luego de su disco Mujer de fuego y rolas como “Real mexicana”, ya trabaja en lo que sigue y promete más colaboraciones “con gente muy fregona del rap”.

Además, se presentará el 27 de mayo en el Amca Music Club de Metepec, y el 28 de mayo en un lugar de la CDMX por anunciar. Puedes adquirir tu pase en Boletia.