Ha*Ash tiene un no sé qué... Que le saben a esos momentos de desamor/nostalgia romántica. Aquí unas canciones para acompañarte si andas igual

El desamor duele un poco menos cuando hay buen soundtrack para poder cantar y echar fuera todo eso que estás sintiendo. Ya sea que andes en confusión, tristeza y medio –o muy ardilla– seguro que algunas de las canciones de las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash te ayudarán a superar, o a recordar de otra forma ese amor que tal vez no funcionó o que no pudo ser.

“Te dejo en libertad“

Una canción para quienes vieron que nomás ya no hay nada qué hacer y lo mejor es irse; No te odio no hay rencores pues: “Simplemente el corazón ya no está y se han perdido los colores”… Ay.

“Perdón, perdón“

Ouch, esta es para quienes ya se dieron cuenta que no estaban con la mejor de las personas y que solo imaginaron cosas; “Te idealicé a mi lado en mis noches y días, me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida”… Ahora si quieres que duela más, también hay versión en cumbia, a lo mejor bailando también se van las penas.

“Supongo que lo sabes“

Lo más importante que aprendes de este nuevo tema, es no hacerle la cena a ese c*brón, pues en ella cantan “Todas tus excusas yo te las compraba/ Las primeras cinco veces te creí/ ¿Qué quieres que piense ya de ti?”… Amiga, date cuenta.

“Sé que te vas“

A veces solo se necesita pedir otra oportunidad y esta rolita podría ayudarte: “Se termina nuestra historia, llegó el final/Se quedan tantas hojas blancas sin terminar/Dime en qué me equivoqué/Dímelo y lo arreglaré”… Si usas letra, chance y pega… Pero bueno tampoco trates de ser alguien que no eres.

Ha*Ash en concierto en la CDMX

El dueto vuelve a la ciudad para cantar contigo sobre amor y desamor, pero sobre todo, los fuertes lazos que existen entre hermanas, todo como parte de la gira Mi Salida Contigo. Si no te enteraste o no pudiste comprar tu boleto para su primera fecha –que ya está agotada– no te preocupes pues ya se confirmó la segunda fecha en el Auditorio Nacional y será el 22 de octubre de 2022!

En lo que llega la fecha, las hermanas ya están calentando motores para el lanzamiento de su nuevo disco en septiembre próximo. Hanna y Ashley, lanzaron en marzo pasado el primer sencillo “Lo Que Un Hombre Debería Saber”, que alcanzó el #1 en el Chart Pop Radio y se mantuvo por varias semanas consecutivas en esa posición, a ese hit siguió “Mejor Que Te Acostumbres”, “Serías Tú” , que fue un tema para celebrar el Día de las Madres y la ya mencionada supongo que lo sabes “Supongo Que Lo Sabes”, que fue un éxito en stream.

Las hermanas volverán a los escenarios y están ansiosas por reencontrarse con su público; justo por eso, su nueva girase llama así; “Mi Salida Contigo” pues estos conciertos serán una cita con sus fans, que podrán verlas en más de 20 ciudades en el país.

Los boletos para la nueva gira de Ha*Ashestán disponibles en Ticketmaster y en taquillas a partir del 21 de julio.

Cuándo: 22 de octubre

Cuánto: $300-1080

Dónde: Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo

Así reapareció el protagonista del video de Eres, de Café Tacvba