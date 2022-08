El hubiera no existe, pero de sólo imaginar lo que pudo ser es imposible no emocionarse, como el featuring de Thalía con Gustavo Cerati que casi se da. Sí, la estrella de pop y las telenovelas y el rockero de Soda Stereo estuvieron a nada de grabar juntos una canción. Y encima, ella lo dejó encantado.

Vámonos al 2009. Gustavo Cerati se encontraba en Estados Unidos trabajando en su disco Fuerza Natural. Pero andando en Miami, luego de comer con el productor Afo Verde y el entonces director artístico de Sony Music Paul Forat, este último lo llevó con Thalía.

Resulta que la estrella mexicana se encontraba en los últimos ensayos antes de grabar su primer disco en vivo Primera Fila. Y así recordó el momento Forat, en entrevista con el director de EXA Radio Jesse Cervantes:

“Les dije ‘me tengo que ir al ensayo, al soundcheck de Thalía, ¿me acompañan?’, sabiendo que me iban a mandar a volar. Gustavo Cerati yendo a una cosa de estas, no por minimizar a Thalía, absolutamente todo lo contrario, pero era como ‘seguramente tendrá sus cosas que hacer u otros planes’. Me dijo: ‘feliz, encantado’”.

La vez que Beastie Boys y Jay Z samplearon a Los Ángeles Negros 🤯

Forat, quien antes fue integrante del grupo mexicano Kairo, agregó que al llegar al lugar de ensayo, “el tipo estaba fascinado, el tipo estaba encantado, no lo podía creer”. Y es que nuestra Marimar lo flechó con su talento, carisma y belleza. “Thalía es Thalía, ¿qué te puedo decir? Es una estrella que irradia luz y energía positiva a cientos de kilómetros de distancia”, agregó.

Pero eso no fue todo, pues el ejecutivo de la industria musical hizo una revelación que seguro dejó a muchxs fans en shock.

“Una de las cosas que más me arrepiento, lo que pasa es que me iban a linchar, mucha gente me pudo haber linchado. Estaba a punto de invitar a Gustavo a que cantara en el Primera Fila con Thalía. (…) Yo sé que esto es impensable, o aparentemente impensable. ‘Si ahorita le digo a Gustavo, me va a decir que sí. Y Thalía me va a decir que sí, seguramente’. Y me contuve, no me atreví, no supe cómo hacerlo… pero hubiera estado muy bien”.