No puedes perderte este concierto inmersivo de la Filarmónica de Las Artes en el que Gustav Holst y sus planetas serán protagonistas.

La Filarmónica de las Artes está preparando una serie de conciertos basados en una de las obras más famosas de Gustav Holst: Los Planetas.

La cita será en el Centro Universitario Cultural, donde podrás deleitar tus sentidos con música en vivo e imágenes de distintos planetas y constelaciones.

Gustav Holst: Los Planetas por la Filarmónica de las Artes

El concierto se basa en la partitura de Gustav Holst la cual consiste en una serie de suites dedicada a distintos planetas.

Marte “Portador de la guerra”, Venus “Portador de la paz”; Mercurio “El mensajero alado”, Júpiter “Portador de la alegría”; Saturno “Portador de la vejez”, Urano “El mago” y Neptuno “El místico”.

La Sinfonía de los Planetas del autor Gustav Holst será interpretada por la Filarmónica de las Artes en CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Su creador era aficionado y estudioso de la astrología y de hecho, escribió “Marte, el portador de la guerra”, el primer fragmento de su obra sinfónica.

Dicho fragmento lo hizo en la época del asesinato del archiduque Francisco en Sarajevo, asunto que provocaría la Primera Guerra Mundial.

Esta coincidencia hizo que se le considerara un visionario y adelantado, pues a través de la creación musical se anticipó a ese violento periodo histórico.

Planetas con personalidad

La obra de Holst se estrenó en 1918 y se caracteriza por distintos sonidos que, de alguna forma, construyen la “personalidad” y describen las cualidades de cada planeta.

Eso es lo que podrás observar y escuchar en esta serie de presentaciones que además se combinarán con serie de imágenes de los planetas mencionados y otras constelaciones que combinadas con la música darán un resultado espectacular, apto para todas las edades.

Al escucharla queda claro que su creador, adoraba la astrología.

Estudiosos de su obra explican que los dos planetas que no figuran son Plutón y la Tierra.

El primero aún no había sido descubierto cuando Holst escribió la obra y la Tierra, fue omitida porque a Gustav no le interesaba la astronomía, sino la astrología, y nuestro planeta, no tiene cualidades de ese tipo.

Es por todo esto que la obra fascina tanto, pues las posibilidades de interpretación son muchísimas y los cambios entre planetas son tan bruscos e inesperados que te harán ver al cielo y a los planetas de formas nuevas.

No te pierdas la oportunidad de escuchar esta obra en vivo, te sentirás en otro planeta.