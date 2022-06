Quizá ubiques a Goyo como una de las integrantes del grupo colombiano ChocQuibTown, pero ahora está en su faceta de solista y hablamos con ella.

Gloria “Goyo” Martínez tiene un par de décadas de carrera con ChocQuibTown, grupo en el que canta con su hermano Miguel “Slow” y su esposo Carlos “Tostao”. Pero su inquietud musical es tal, que también ya es solista y tiene un disco que sueña con presentar en un lugar muy importante de la CDMX.

La música de Goyo: entre el hip-hop noventero y otros ritmos

Goyo creció escuchado cantar a su mamá y tías y con un papá melómano que ponía música en verbenas, así que siempre supo que la música era su camino. De adolescente formó ChocQuibTown, grupo en el que fusiona hip-hop, pop, y ritmos latinos. Juntos ha triunfado y logrado reconocimientos con el GRAMMY Latino. Pero ahora también aspira a conectar con la gente con su propuesta solista.

¿Qué es lo que trae la artista colombiana? “Amo mucho el hip-hop de los 90, y ese poder que tienen las líricas, haber escuchado a Lauryn Hill fue para mí muy importante. Crecí escuchando salsa, rancheras, Juan Gabriel, la Maldita Vecindad, Café Tacvba, esa parte del rock que venía de México. Y el pop, Shakira que de alguna manera me mostró a mí que crecí dentro del folclor, que podía haber una manera también de expresar”.

Su debut solista, reflejo de sus influencias

Por lo que llegado el momento de comenzar su segundo camino, el de solista con el disco En letra de otro, juntó todas esas influencias con temas importantes en su vida y algunos propios.

“Básicamente lo que hago en éste álbum es cantar las canciones que crecieron conmigo. Y digo eso, porque hicieron que yo sea la persona que soy”, asegura la artista, “Es un álbum que evoca un sonido de los 90, que pa’ mí es eterno. Missy Elliot, Tego Calderón son las células, de ahí sale todo lo que podemos escuchar ahorita y en muchos años más.

“Para mí fue una experiencia única poder traer muchos mundos y contar historias desde diferentes puntos, y no encasillarme. Porque creo que Gloria es una artista que rapea y canta, pero no es de sólo un género. Represento lo urbano porque es donde me siento cómoda, pero soy una artista que ama la música”, dice.

Cortesía Sony Music

Shakira no puede faltar en el disco de Goyo

Con respecto a las canciones de las que habla, Goyo incluye 10 entre las que se hay covers y partes de algunas de sus favoritas. La primera de la que habla es “Antología”, de Shakira, con una anécdota relacionada a tierras aztecas.

“Yo no puedo olvidar ese concierto de Shakira en México cantando con su pelo negro ‘Antología’, y todas las niñas cantando. Yo diría en este momento que me estoy enamorando de mi vecino, o sea, lo que yo diría, y todas estamos identificadas con su voz diferente y con una mujer muy imponente. Eso me llamó mucho la atención. Además, yo era de las que me quedaba escuchando a Shakira o buscando los programas de ella, porque no estaba YouTube y no había nada de eso, tratando de mirar en qué canal ponían algo de ella porque me llamaba mucho la atención”, recuerda.

Así que ahora poder grabarla para su disco En letra de otro fue un momento muy feliz, pero le falta cantarla a dúo con su compatriota. “Estaría increíble, es uno de mis sueños. Pienso que, en el momento adecuado, ahí va a ser. Espero que la haya escuchado y que sepa que lo hice con mucho amor, imprimiéndole lo mío”, confiesa, y agrega que ya la conoce y le hizo saber que es su fan.

Tego Calderón, Soraya y más forman parte de su repertorio

Pero otros colegas que admira también forman parte del tracklist, como Tego Calderón. De él toma un poco de “Pa’ que retozen” para su canción “Lo conoces”, y la razón es muy simple: “Para nadie es un secreto que lo admiro muchísimo, él para mí es uno de los pilares del urbano. Entonces lo que hice fue utilizar varios sonidos de la canción, pero con mis propios versos, y me parece que quedó brutal”.

También está Tito Puente con su clásico “Oye cómo va”, que forma parte del track “Oye mi ritmo”. Y es que para Goyo se trata de una de las rolas latinas más famosas a nivel mundial, pero ella le pone dembow con teclados y timbales. Y la fallecida Soraya con “De repente”. Misma que tiene un significado especial, pues “era una canción que mi mamá más escuchaba y me conectó tanto que dije ‘voy a hacerla’”.

El empoderamiento en su disco

Pero como rapera preocupada por tener buenas letras, también incluye “No es fácil”. Escrita por ella, está inspirada en “Summertime”, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.

“Yo quería hablarle a las reinas, porque digo que todas las mujeres somos reinas y todas las que se sientan reinas son reinas. Quería hablarle a la gente sobre lo importante que es conocer acerca de tener oportunidades y privilegios, y no tenerlos”, explica Goyo, “Indirectamente le estoy hablando a las reinas, les estoy diciendo que hay que echar pa’ adelante, que a veces no es como nos pintan las cosas”.

Otra que va por la misma vía es la canción inédita “Na, na, na”, porque “es poder decirle a alguien que no más. Darle ese mensaje a las mujeres y decirles ‘si no te funciona o no te hace sentir como la diosa o la reina que eres, no tienes que estar ahí, tienes que decir na, na, na’”.

Goyo, el Zócalo de la CDMX, y Rubén de Café Tacvba

Ya con el disco fuera, la colombiana sueña con salir de gira a todos lados. Y uno de los países a donde más quiere ir es el nuestro.

“Me encantaría ir a México ya. En mis ensayos me visualizo cantando en el Zócalo, me visualizo cantándole a la gente. Me encantaría ir a San Luis Potosí, a sitios chiquitos, grandes, a Mexicali, amo, me encanta Tijuana. Me gusta mucho la cultura mexicana y muchas cosas bonitas y positivas que hay ahí, que hay pa’ mostrar de México. Eso me conecta demasiado, y me sueño con ir a México”, dice sin dudarlo.

Pero también espera colaborar con uno de sus grandes favoritos de la escena rockera mexa. “Me encantaría hacer algo como ‘Chilanga banda’, con ese fraseo de Rubén (de Café Tacvba)”, cuenta.

Cortesía Sony Music

Si quieres conocer más sobre Goyo y su disco En letra de otro, ya puedes ver su especial vía streaming. Además de hablar sobre su música y cantar cada canción, presenta a sus tías que la influenciaron de niña.