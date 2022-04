Julieta Venegas está de regreso con “Mismo amor”, primer single de su próximo disco, que saldrá a 25 años de su debut.

Aunque parezca increíble, este año se cumple un cuarto de siglo de que Julieta Venegas irrumpiera en el panorama musical como solista. Pero luego de tanto trabajo, hoy dice orgullosa que ya es su propia disquera, o sea una artista independiente. Plataforma desde donde lanza “Mismo amor”, adelanto de su próximo disco.

A 25 años de su debut solista, Julieta Venegas ya es su propia disquera

Luego de ser parte del grupo Tijuana No!, Julieta Venegas debutó como solista en 1997 con el disco Aquí. Sí, han pasado 25 años en los que la cantautora y música ha evolucionado y pasado por varias etapas. Actualmente se encuentra en la de artista independiente, y está feliz.

“Me gusta mucho ser independiente, decir que soy mi disquera. Eso siempre me da mucha felicidad. Siento que muchas cosas me llevaron acá, a este momento, y fue como un proceso largo”, dice Julieta desde Argentina.

Agrega que todo en su vida y carrera se está alineando para que pueda seguir adelante. Todes en su equipo van “en una dirección que se me hace bonita porque es mucho más lo que yo quiero, a la medida de lo que estoy buscando”. Es decir, estar cerca de sus fans y poder balancear su carrera, su vida personal con su hija y pareja.

Julieta busca fluir y algo muy importante: “No llegar al punto donde estuve hace como tres años, cuatro años, como que ya no quiero hacer esto. Es horrible, y dije no a todo eso”. Ahora se trata de “cuidarme, cuidar mi relación con la música, con mi carrera. Buscar la manera de estar bien, y disfrutarlo y hacerlo con felicidad”.

Agradecida con el público que ha crecido con ella

Parte de esa felicidad viene del apoyo que le ha dado su público. Y es que marcó a toda una generación y otras más se han sumado en este cuarto de siglo. ¿Qué piensa ella?

“Eso es muy bonito, la verdad, es bien bonito. Siento un agradecimiento cuando veo las cosas que me dice la gente, porque me escribe mucho por redes sociales. Incluso los que llegan y me dicen ‘he crecido con tus canciones’, se me hace muy bonito porque es como poder entrar en la vida de la gente, de alguna manera ser partícipe de sus vidas. También me encanta porque últimamente me dicen mucho ‘lloré en tu show’, porque ya las canciones significan para ellos, muchos recuerdos, muchas cosas. Me parece como la magia de la música”.

La nueva música de Julieta Venegas

Para seguir haciendo lo que le gusta y acompañando a la gente, Julieta Venegas lanzó “Mismo amor”. Primer single de su próximo disco, que salió de juntarse con el cantante y productor chileno Alex Anwandter, quien le dio varios ritmos para hacer una más que sentía que faltaba. Y se puso a trabajar un fin de semana para lograr lo que ahora escuchamos.

“La historia no está contando ni el principio ni el final de una relación, está contando un conflicto, un momento de tensión, de querer y no poder. Es como adentrarse en una historia, y el elemento del ritmo me daba esa posibilidad de jugar un poco con el no. Me divertí mucho escribiéndola, la verdad”, cuenta.

Agrega que también la eligió como punta de lanza del álbum por la sencillez y limpieza de su sonido, que de alguna manera se percibirán en el resto de los temas. Y que le encanta que sus fans vayan a “medio bailar llorando porque no es una canción feliz”.

Como otro adelanto del disco, revela que habrá “canciones más acústicas, más con el acordeón”. Tres con este instrumento infaltable para ella. “Me gusta mucho el acordeón, es un instrumento que me representa un montón. Siento que hay algo en mi carácter que está bien plasmado ahí, tiene esa parte norteña, esa parte súper festiva que me parece linda, y en los shows lo uso un montón porque me siento muy yo”.

¿Cuándo tendremos este álbum? “Sale este año, todavía no sabemos la fecha. Viene con sus sorpresillas. Hace mucho que no saco un disco, desde el 2015. Había sacado La enamorada que estaba ligado al monólogo, pero un disco enfocándome en canciones, ya hace un ratote que no, así que estoy muy contenta, la verdad”.

El reencuentro en vivo con sus fans

Pero antes de que haya nuevo disco en la calle, Julieta Venegas seguirá con su Vernos De Nuevo Tour. Ya estuvo en el Vive Latino 2022, donde estrenó este single, pero aún tiene países por recorrer. Por ejemplo, el Picnic Festival en Costa Rica este 30 de abril.

“Nunca he estado en el festival. He estado en Costa Rica, pero fui una vez hace un montón de años. Es una linda manera de volver, el país me parece súper bonito. Estoy muy curiosa de ver, de saber cómo es ese festival o cómo está la gente”, asegura Julieta.

“Además siento que después de la pandemia en todos lados hemos… me parece que estamos todo mundo como que muy a flor de piel, y eso hace que parezca más emocionantes los shows. Necesitamos de eso, de ese encuentro, poder soltarnos y cantar más allá de poder escucharla en tu casa o lo que sea. Cuando la escuchas con más gente hay algo que se crea ahí que está lindo”, agrega.

Julieta siempre con México cerca

En el festival costarricence y las demás fechas que le faltan en Colombia, España y Estados Unidos, y a donde sea que vaya, la cantante siempre lleva a México por delante. Pero también en su vida diaria en Argentina, siempre hay elementos para no sentirse tan lejos de casa.

Cuenta que en la pandemia se conectó con su familia por Zoom, pero también esta época la hizo reflexionar y acercarse aún más a su gente, pues hasta se le enfermaron sus padres y vino a cuidarlos. “Estoy yendo bastante, pero voy más a Tijuana, la Ciudad de México estoy yendo menos. Cada vez que vengo (de regreso a Argentina), vengo con la maleta llena de chiles secos”, revela.

“No podemos estar dejando que el miedo nos gane, voy a empezar a ir mucho más seguido. Estamos lejos y yo necesito estar ahí, y también es algo que platico mucho con mi hija Simona, ‘tú eres mexicana también, o sea, sí estás creciendo en Argentina y tu papá es argentino, pero tú eres mexicana. Tienes dos países, vamos a tener que empezar a ir mucho, te toca tomar muchos aviones, es parte de la vida que nos toca’.

Aclara que también le gusta mucho vivir en Argentina, pero “me toca estar en dos lugares, es así la vida, es lo que yo elegí. Además me siento más conectada en muchos sentidos con México, en la vida cotidiana, en las noticias, en lo que pasa. Social, políticamente me siento más conectada allá, que es muy raro porque yo nunca me había ido fuera de México o lejos, entonces me resulta súper extraño, llevo un montón de años acá y no termino de sentirme completamente aterrizada”.

Los siguientes 25 años de Julieta Venegas

Pero estando en Argentina, México o donde sea, Julieta Venegas no deja de crear música, ¿qué sigue para ella en los próximos 25 años de su carrera?

“Yo me dedico a esto y voy a seguir haciendo música no sé hasta cuándo. Nunca fui precoz, ni siquiera saqué mi disco muy chica. Todo siento que me ha llegado y lo he disfrutado más con la madurez. Entonces creo que apenas estoy arrancando una etapa que me intriga un montón, y siento que todavía puedo seguir aprendiendo un montón de cosas.

“En ese sentido me dan muchas ganas de ver qué sigue. Después de todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho musicalmente, siento que estoy en un momento donde puedo inventarme la manera de hacer las cosas. Por eso a lo mejor pongo mi cara de felicidad cuando digo que soy mi disquera, porque todo el trabajo que hice antes me permite ahora, poder hacer esto”.

Crédito: Josefina Alen/Altafonte

Además, en esta nueva etapa independiente y siempre, la tijuanense promete seguir sorprendiendo a sus fans. Por ejemplo, como lo hizo el año pasado con “Lo siento BB :/” junto a Tainy y Bad Bunny.

“Me gusta mucho que la gente se shockée, porque me parece que en estas épocas después de todo lo que pasamos, después de la pandemia, hay que hacer música, hay que divertirnos, hay que inventar”, dice con entusiasmo, “Y también siempre me he peleado mucho con que me acomoden en un género o se hagan una idea de lo que puedo o no hacer. Si pones esas limitantes, y yo soy la última que las va a poner, siempre digo: Mientras sea genuino, bonito lo que se crea ahí, me parece que hay que seguir haciéndolo”.

Así que, a seguir al pendiente de la música que se viene con Julieta Venegas, quien se ha ganado a pulso ser una de las cantantes más representativas de México.