A Gepe le urge reencontrarse con sus fans mexicanes, volver a cantar en el Vive Latino, y simplemente estar en la CDMX, como nos lo dijo en esta charla.

El vuelo de Santiago de Chile hacia la Ciudad de México estará lleno de emociones para Gepe. Tiene un buen rato de no pisar suelo azteca, guarda muy buenos recuerdos de sus visitas pasadas, y música que no ha presentado en vivo aquí pero que ofrecerá en el Vive Latino. Antes de subirse al avión, estoy más le dijo en exclusiva a Chilango.

Gepe volverá a la CDMX con nueva música

Previo a esta nueva visita, el cantautor chileno lanzó la rola “Las 4:40”, que hizo justo en la CDMX con Raquel Sofía y Mauro Muñoz a fines del 2021. Una hora que describe como “mágica en el buen sentido, porque pasan cosas raras. Como que no es ni noche ni de día, y esa era más menos la atmósfera de la canción.

“Por otro lado, hablar sobre algo que también tiene que ver con esa hora, esa sensación de misterio, de vivir en la luz y en la obscuridad. La idea de depender de un alguien y no saber si esa dependencia es lo suficientemente digna para quedarse ahí o habría que retirarse, ¿cachai? Y está en un ritmo cumbianchero porque me gusta mucho la cumbia lenta y le venía mucho a esta hora así como trasnochada”, explica Gepe desde su país.

Aunque no es todo lo nuevo que le traerá a sus fans, pues también está su ep Fe. Material con covers de cantantes latinos como Chayanne (“Tu pirata soy yo”, que recuerda que la cantaba su mamá cuando era niño), Shakira (“NO”), y el grupo Cultura Profética (“Rimas pa’ seducir”), entre otrxs.

“Mi idea es haber hecho, de alguna manera, un compendio de selecciones del cancionero latinoamericano desde que yo he estado vivo, digamos, desde los 80 hasta ahora. Y escoger una que otra canción que para mí han sido significativas, pero que no sean del mundo anglo sino que solamente latinoamericano”, cuenta.

De Chile para el Vive Latino, un show imperdible

¿Eso es parte de lo que escucharemos en el festival? Antes de soltar algunas pistas, Gepe confiesa que está muy emocionado por una razón en especial: “El Vive Latino va a ser mi primer festival luego de la pandemia, lo cual me encanta. He podido tocar en Chile en cosas muy discretas, lugares relativamente pequeños. Me hace mucha ilusión ver a tanta gente, tanta banda junta también. Me tiene muy entusiasmado, de verdad”.

Cuando le preguntamos qué presentará en su set, da estos spoilers: “Va a estar entretenido en el sentido de que vamos con baile, con banda completísima. Tenemos una cosa ahí que va a hacer una explosión, puedo adelantar, difícil de que se lo imaginen, pero hay una cosa ahí de pirotecnia interesante”.

A nivel musical, hará un repaso por su discografía y lo más reciente. Así que espera rolitas de discos como GP, Estilo libre, La ciencia exacta, y canciones nuevas como “Las 4:40” y algunos covers. Además de tres invitades que prefiere esperar a que descubras el día de su presentación.

La chilanga banda, muy importante para Gepe

Al ahondar en lo que significa para Gepe tocar en México, habla con mucho afecto y agradecimiento sobre sus fans. Y es que ha sido tanto el apoyo que ya logró varios hitos en su carrera en este mismo festival, otras presentaciones y más momentos.

“Es un público que conozco hace bastante años. Fui la primera vez en el 2007, y a partir de ahí hemos venido construyendo algo poco a poco que ha tenido súper buenos momentos. Sin ir más lejos, me han invitado varias veces al Vive Latino, si no me equivoco cuatro, de las cuales partimos tocando en un escenario pequeñito y ahora en este bastante grande, y eso me agrada mucho”.

Incluso recuerda que en su última vez en dicho festival se fue la luz dos veces, y sus fans no lo abandonaron; momento que valora mucho. “Fue una súper buena experiencia que podría haber sido una muy mala experiencia. Eso hace que también el público mexicano cobre una importancia que destaca sobre el resto. Es adictivo, interesante, y poder revivir eso constantemente en las visitas a México, eso para mí es muy necesario”.

Esto piensa Gepe de la CDMX tras varias visitas

A nivel personal, describe su reencuentro con esta megalópolis como algo muy especial.

“Como que cada vez está mas grande, cada vez está mas multicultural. Eso es lo que me ha pasado en las ultimas visitas al D.F.” Sí, Gepe sigue llamando así a la capital. “Eso me agrada mucho, me genera una idea de que el centro de Latinoamérica ya no es, como a mí la impresión que me da Miami hace unos años atrás, ahora es el D.F. Eso me encanta porque me parece que el D.F. y México en general, pero el D.F. en lo singular tiene una identidad muy propia, por mucho que sea multicultural.

“Hay una identidad mexicana que está muy potente, muy rica, y eso también atrae no sólo a los músicos, también a los artistas y a la gente que se dedique a lo que se quiera dedicar. Hay una vida ahí latinoamericana muy pura en el D.F., que es muy atractiva. Así que el reencuentro, a ese nivel, también es muy interesante”.

Sobre explorar la ciudad, el mezcal y las frutas mexicanas

¿A dónde se va a lanzar en su tiempo libre? A él le gusta descubrir sitios, perderse en las calles, así que no tiene uno en especial en mente. “Me encanta la improvisación. Eso es súper entretenido para entender la cultura de los lugares”, dice. Y agrega que podría revisitar lugares ya conocidos pues su vibra va cambiando, y en una de esas lo ves en Chapultepec que le parece “interesante, muy mágico”.

Eso sí, se confiesa “muy malo” para ir a lugares históricos. “No me interesan mucho, la verdad. Encuentro que lo histórico en las ciudades es el día a día, es entrar en cualquier lugar”.

Pero si se trata de comida y bebida, tiene dos peticiones básicas: “El mezcal y las frutas. En Chile carecemos justamente de las frutas, aquí tenemos tres cositas y ya, pero allá hay un abanico increíble de colores y cosas. Y el mezcal, obviamente, me encanta, o sea, yo no soy sin mezcal. De hecho, siempre me traigo cosas de allá”.

Y agrega que también le interesa siempre ver a sus amistades y conocer gente nueva. ¿Por qué? “Las personas interactuando en ciertos lugares y cómo esos lugares se rodean de acuerdo a la energía de las personas, eso pa’ mí es la inspiración máxima de México”.

Además de tocar en la CDMX, se presentará en Monterrey en el Festival Pa’l Norte. Posteriormente dará una noticia, y adelanta que “vamos a tener una segunda vuelta el segundo semestre al D.F., bueno a CDMX, que va a estar muy buena. Así que espérense nomás, que ahí lo vamos a anunciar”. Y a futuro espera incorporar algo de mariachi o son jarocho a su música.

Por ahora Gepe se prepara para cantar en el Vive Latino este 19 de marzo en el Foro Sol, en el escenario Escena Indio a las 3:35 p.m. “El reencuentro va ser muy poderoso. El show que tenemos preparado va a estar muy lindo, y les va a gustar muchísimo. Vamos con todas las ganas de no haber estado sobre el escenario durante tanto tiempo y en festivales, principalmente. Estamos con una fuerza increíble, y lo van a disfrutar mucho”, asegura.