En el cartel del Vive Latino 2022 hay bandas de muchos países, pero obviamente no faltan los de casa, como Centavrvs, con quienes hablamos.

Centavrvs están en un año muy importante como banda, pues en 2022 llegan a su primera década de carrera. Todo un logro que tendrá una gran celebración en el escenario del Vive Latino 2022, que llenarán de su sonido neo-regional-electrónico-rockero orgullosamente mexicano. Antes de que toquen, hablamos con dos de ellos, Demián y Rayo, y esto nos dijeron…

Emocionados por ver a sus fans y celebrar 10 años de Centavrvs

Volverán a ver a sus fans, ¿cómo se sienten?

Rayo: “Muy emocionados, la verdad, y más porque hemos estado ensayando, estaremos estrenando las canciones que acaban de salir de nuestro ep Levante la mano. Todo eso nos emociona muchísimo, los ensayos están sonando súper criminal, tenemos invitadas de súper lujo. Cada día que pasa se siente más la emoción, el nervio, todos estos sentimientos que te produce volver al escenario”.

Se van a subir al escenario del Vive Latino en un año importante para la banda, el de su décimo aniversario.

Demián: “Exacto. Por lo mismo, quisimos aventar toda la carne al asador, haciendo un setlist especial, un show con mucha energía, digno de una celebración de 10 años. Lo vamos a disfrutar muchísimo después de dos años de no tocar con gente. He de confesar que de repente me da insomnio pensando en ese día, pero más bien hay que estar en el aquí y ahora para no cagarla”.

Eso sí, admiten los integrantes de Centavrvs, estarán a la altura pues este festival impone por ser el más grande y con un lineup diverso. “No nada más (hay) bandas gringas o extranjeras, sí llega a todos, desde los que les gusta el ska, reggae, la electrónica, el rap, rock, está re chingón. Para mí el Vive Latino siempre es un reto a nivel de show, y es una rayita más al tigre. No porque ya hayamos tocado cuatro veces vamos a decir ‘otro más’, al contrario, el show que sea todavía me pongo nervioso, es parte de sentir la adrenalina”, dice Demián.

Rayo agrega que con cada presentación la vara queda más alta, como la vez pasada que presentaron el disco Somos uno. “Cada Vive Latino te exige que tú mismo mejores”.

Cortesía

Un adelanto de la presentación de Centavrvs en Vive Latino 2022

¿Qué clase de set están preparando, estará más cargado hacia el ep que salió hace poco o será un resumen de la banda estos 10 años?

Rayo: “Estamos escogiendo canciones que disfrutamos muchísimo tocar en vivo, pero también haciendo un mix de nuestros eps, LPs, desde el Sombras de oro, Somos uno, Levante la mano. Queremos hacer el show sin parar para poder tocar lo más que se pueda. El que ha sido fan desde el principio lo va a gozar mucho más”.

Tres canciones que definitivamente no pueden faltar.

Demián: “Seguro ‘Levante la mano’, ‘El efecto’ y ‘Enloquecidos’. Es como medio prueba y error, nos vamos a aventar a tocarlas por primera vez, entonces eso también es emocionante. Pero como son 10 años, hay rolas que no van a faltar, ‘Sombras de oro’, ‘Por eso’, ‘Debilidad’, y así. Vamos a traer músicos invitados, una chica colombiana en el trombón, una amiga en el acordeón, un amigo de Venezuela en la batería, más aparte unos invitados sorpresa”.

Por cierto, sobre el ep Levante la mano, que es lo más reciente en su discografía, Rayo cuenta que aunque lo comenzaron antes de que llegara la COVID-19, y lo terminaron y lanzaron ya en la emergencia sanitaria, es más post-pandémico. “El mensaje (del álbum) que nos gusta mucho es el baile. Centavrvs es una agrupación para que la veas moviendo el cuerpo todo el tiempo, entonces este ep es igual, de mucho movimiento, mucho cachondeo, de mucho estar unido con el otro, de dar amor, querendón”.

Centavrvs, representando a chilangolandia en el festival

Como ya se mencionó, el lineup de este festival es multicultural, pero por supuesto que los mexicanos no pueden ni deben faltar. ¿Qué significa para este cuarteto mexa ser de los representantes musicales del país durante este fin de semana? “Si bien hemos ido a poner en alto el nombre de chilangolandia, siempre es un reto también presentarlo”, responde Demián.

Pero esto irá más allá de los dos días en el Foro Sol de la CDMX, pues también fueron invitados a la edición española del Vive Latino. “La neta nos llena mucho de orgullo, que nos hayan tomado en cuenta. Si bien también van bandas mexicanas, me atrevería a decir que somos los que sonamos más a México que otras, sin entrar en polémicas ni nada.

“Sí creo que traemos un poco más a flor de piel la mexicanidad que el resto de los proyectos, que eso es como nuestra firma, sonamos a nosotros. Desde el inicio que arrancó Centavrvs dijimos ‘no vamos a ser una banda de rock que suene como a fulanito o a menganito’. Siempre fue la curiosidad y la inquietud de sonar con identidad, principalmente”, explica.

Además de estas presentaciones en Vive Latino México y España, el cuarteto integrado por Rayo, Paco, Alan, y Demián lanzará un disco o ep este año. “En lo que tal vez organicemos un tour, necesitamos nueva música. No nos vamos a detener y vamos a seguir haciendo nuevas rolas”, asegura el primero.

La banda Centavrvs tocará el sábado 19 de marzo, a las 5:00 p.m., en el escenario Escena Indio del Vive Latino 2022. Levante la mano quien no se va a perder de su presentación.