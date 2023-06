Fans de Taylor Swift aseguran que han experimentado pérdida de memoria durante The Eras Tour y sí, hay una explicación científica.

Aunque parezca una broma surrealista, miles de fans de Taylor Swift aseguran haber perdido la memoria después de los conciertos de la cantante.

“It’s me, hi, I’m theproblem,it’s me…” y sí que el problema parece ser ella. En redes sociales, no han parado de circular una serie de testimonios de fans de Taylor Swift que aseguran haber perdido la memoria después de salir de sus más recientes conciertos en The Eras Tour, una gira con la que la cantante llega por primera vez a Latinoamérica, incluyendo México.

“El concierto excede cualquier expectativa que te puedas imaginar. Es tan abrumador, visto de la mejor manera posible”, comparte una swiftie durante una entrevista al programa Good Morning America. En tanto, otros fans de Swift llaman a este suceso como “amnesia post concierto”, un fenómeno neurológico comprobado.

¿Por qué los fans de Taylor Swift sufren de amnesia postconcierto?

Una “experiencia extracorporal” o haber “olvidado completamente partes del concierto” son algunos de los testimonios de fans que asistieron a sus últimos conciertos en Estados Unidos. Todo esto tiene una explicación científica que debes conocer si vas a los próximos shows de Taylor Swift en la CDMX.

La Dra. Michelle Phillips, profesora titular de psicología musical del Royal Northern College of Music, aseguró en entrevista con BBC y Time que la amnesia postconcierto es más normal de lo que suena; sin embargo, aceptó que es extraño que los fans no recuerden un evento completo.

De acuerdo con la especialista, el cerebro codifica algunos aspectos del evento en la memoria, y otros no; esto es, nos acordamos en lo que más nos concentramos y otorgamos mayor peso, ya sea los movimientos de baile, estar acompañados por alguien o nuestra canción favorita.

Asimismo, cuando los fans están exaltados por un suceso pueden sentir como si el tiempo hubiera pasado de repente y no procesar adecuadamente todo lo que acaban de sentir o ver. Se trata de un fenómeno que ocurre en cualquier estado emocional intenso.

Taylor Swift durante su show en Londres como parte de The Eras Tour / Foto: Shutterstock.

¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando sufrimos de amnesia?

En otro sentido, Ewan McNay, profesor asociado en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York, explica que las emociones fuertes provocan que el cuerpo empiece a bombearglucosadesde el hígado hasta el torrente sanguíneo.Esta molécula alimenta la memoria, el pensamiento y el aprendizaje.

Sin embargo, el cuerpointerpreta la euforia como estrés, por lo que no utiliza este “combustible” para recordar qué canción le siguió a Shake It Off, sino para accionar los músculos; defenderse ante cualquier peligro, en otras palabras, para despertar tus herramientas de supervivencia.

Y a ustedes, ¿les ha pasado algo similar?