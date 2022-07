En Chilango platicamos con Alain Gómez vocalista de Famasloop; grupo que fue parte de un fenómeno viral a nivel mundial debido a una misteriosa aparición extraterrestredurante una transmisión en vivo de su propio show #LaPecera, el cual estuvieron realizando durante la pandemia. Todo sucedió el 24 de mayo del 2021, mientras Alain cantaba en vivo la canción “El Balcón”… Se pudo observar una extraña luz que se movía en el cielo y que luego ascendía vertiginosamente, el hecho no pasó desapercibido; ni para quienes vieron el video, ni para el resto del mundo.

Chilango: Alain, cuéntanos sobre el día en que Famasloop atrajo a un público extraterrestre a la capital chilanga

Famasloop: Me encanta la manera en que lo presentas, jajaja… Pues mira los científicos dicen que hipótesis extraordinarias, requieren de pruebas extraordinarias. Aunque yo diría que lo extraordinario hubiera sido que se bajaran a cantar la canción con nosotros.

CH: La aparición de esta luz tiene además el timing perfecto, justo está terminando la canción y ¡puf, asciende hacia el cielo!

Famasloop: ¡Exacto! Yo quisiera que esto hubiese sido una estrategia de marketing porque sería millonario. Esto habría sido la campaña perfecta porque todo se conjugó de la mejor manera. Pero no fue así, fue completamente orgánico.

CH: ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que había algo en el video?

Fue justo un poco después de que terminó la transmisión, yo obviamente no vi nada pues estaba mirando a la cámara; pero en cuanto quedó arriba el video empezaron algunos comentarios como “¿qué fue eso que se vio atrás?” Pero eran pocos, quizá uno o dos, pero luego se multiplicaron los comentarios y empezó a ser retomado por una cantidad tremenda de medios en todo el mundo.

Jaime Maussan lo puso en su programa; recién cedimos los derechos para un programa en Japón, National Geographic también ya lo pidió, History Channel… Salió en Indonesia, Francia, en varios medios de Latinoamérica, Asia… En fin, desde ese momento nos empezaron a conocer como la banda del OVNI en el balcón.

CH: Para agregarle al misterio, les bajaron el video por una confusión de copyright…

CH: Sí, claro, hubo gente que había pensado que fue la CIA lo que bajó , pero la explicación es algo mucho más terrenal. “Balcón” que era la canción que se tocaba es el tema de la serie Buscando a Frida que en ese momento se transmitía por Telemundo y por una confusión de derechos YouTube bajó automáticamente el video , pero después de aclararlo se volvió a subir. Claro que hubo quienes empezaron con la conspiranoia (sic) y que si los Men in Black , que si habíamos tenido contacto con ellos y no sé cuánto. Se armó toda una gran historia mundialmente de algo que ni siquiera nosotros sabíamos que había pasado.

CH: Bueno y después de todo este ruido, algo bueno salió pues tuvieron una difusión viral que sirvió para proyectar su música. Desde entonces ya tienen nuevo sencillo (Caníbal) y su nuevo disco; platícanos sobre este nuevo álbum y su concepto. ¿Ya lo escucharon los extraterrestres? (risas)

Famasloop: El disco se llama Lo más seguro es que quién sabe. El concepto es un poco como si fuerza la serie Rick and Morty, es decir nos preguntamos “¿Cómo sería Famasloop si fuese una banda de…” Como si tuviésemos 9 universos paralelos, en uno somos una banda de rock, en otro, una de pop, de reggaetón, de punk, etc.

Nosotros tuvimos un momento más introspectivo y pensamos en cómo hacer para que la gente también se mirara hacia dentro y fue así que hicimos este video que solo se puede ver con los ojos cerrados y los mejores audífonos que tengas. Después vino “ Balcón “, que trajo todo este revuelo con el tema de los OVNI’s y que además fue el tema de la serie y que le ha ido muy bien. El tercero es “ Gocxilla ” la mezcla de varios estilos de música con un resultado muy loco y por último “ Canibal ” que recién sacamos apenas un mes, cuyo video básicamente plantea la pregunta de hasta dónde se puede llegar por un like.

CH: Además recién grabaron una versión en vivo de Caníbal en Nueva York, donde tenemos otro tipo de apariciones…

CH: ¿Cuándo los veremos en vivo en la Ciudad de México?

Famasloop: Muy pronto, México es una prioridad para nosotros. Es importante que te diga que este es el primer disco de una trilogía, vamos a sacar dos discos más en los próximos tres años. Nuestros discos anteriores también los fueron: 3 Casas, Casa 4 y La Quema, este último es la quema de las casas.

Después de algo así cuando quedan cenizas tú tienes dos opciones, ver hacia abajo y llorar sobre las cenizas, o ver hacia arriba y darte cuenta de que ya no tienes techo; lo cual no es necesariamente malo porque ves más fácil las estrellas. Este disco y los dos que vienen trata sobre las cenizas, pero no como destrucción sino como un renacer como el ave fénix. Por ello las canciones están representadas por huevos, es es el concepto.