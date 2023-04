Alex Lora y El Tri de Mexico están de manteles largos por sus 55 años de carrera musical, y para celebrarlo armarán concierto en la CDMX.

Un show en el que los guitarrazos sonarán bien fuerte y el rocanrol retumbará en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

La rola del Tri que narra el romance de Caro Quintero con Sara Cosío

Concierto de El Tri en CDMX

Este 2023, se viene “55 aniversario y todo por el rocanrol”, la gira de El Tri con la que celebran sus años rockeando.

Un festejo en el que la banda recorrerá desde sus inicios en 1968 como Three Souls in my Mind y su legendario show en Avándaro.

Hasta llegar a tocar con la Orquesta Sinfónica Metropolitana y ser nominados a cinco premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español.

Una trayectoria que los ha llevado a recorrer el mundo entero para cantar esas rolitas que describen de forma única la manera en la que ven la vida.

Asimismo, algunas canciones como ‘Las Piedras rodantes’, ‘ADO‘ y ‘Oye Cantinero‘ se escucharán en este concierto, las cuales seguramente será coreadas por los fans de la agrupación.

¿Cuándo y dónde?

Vigente y lleno de energía, Alex Lora y toda la banda de El Tri, regresarán a la CDMX para celebrar un año más de rodar y rolar.

Cuándo: 01 de octubre de 2023

01 de octubre de 2023 Dónde: Arena CDMX, ubicada en Av. de las Granjas #800, colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco.

La venta de los boletos al público en general comenzará el próximo jueves 27 de abril de 2023 a las 10 horas.

Puedes adquirirlos a través de Superboletos, en taquillas de la Arena CDMX y en los diversos outlets de Superboletos.

