El elenco de Stranger Things está lleno de talento. No sólo en la actuada, también en el mundo de la música. Checa sus proyectos.

¡No los extrañes! gran parte del elenco de Stranger Things tiene música para que los agregues a tus listas y en una de esas te laten tanto que hasta te liberan de Vecna.

Stranger Things Está en boca de todos debido a sus nuevos personajes como Eddie Munson o “el Vecna” que ya nos ha regalado memes y listas de rolitas útiles pa’ evitar que te lleve. El soundtrack del show también se ha hecho famoso por tener efecto levantamuertos en varias trayectorias musicales. Por lo que no sólo canciones como “Running Up That Hill (A Deal with God)” de Kate Bush, están disfrutando de inesperada popularidad y redescubrimiento por par parte de los más jóvenes.

Temas como “Africa” de Toto, “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, “Whip It” de Devo, “Whip It”, “Dream a Little Dream of Me” de Ella Fitzgerald and Louis Armstrong y, obviamente, “Master of Puppets” de Metallica, entre otras.

La importancia de la música en Stranger Things

Los colores y ambientes que tiene la musicalización de Stranger Things es increíble. Cada pieza que aparece no es gratuita. Las letras, los ritmos y hasta algunos datos como las fechas de salida de las canciones o en qué álbum aparecen, son pistas. Pequeños guiños que nos dan información importante en la trama de la historia de los hermanos Duffer.

Y qué tal la música original de la serie… Ese legendario soundtrack que acompaña a la Hawkins Gang en sus viajes al Upside Down, a la adolescencia y a básicamente su batalla contra los terribles enemigos de no sabemos aún qué origen. Esta música es original de Kyle Dixon y Michael Stein miembros de S U R V I V E una banda de retro wave que gracias al intro de Stranger Things tuvieron su gran momento de fama en varios festivales por todo el mundo. La banda actualmente no ha sacado nada sin embargo Kyle y Michael son los creadores de esos sintetizadores que probablemente ames tanto como nosotrxs.

Elenco de Stranger Things

Además de revivir música vintage, varixs integrantes del elenco tienen carreras musicales con distintos niveles de éxito, te contamos quiénes son y en qué género se mueven.

1. Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair

Elenco de Stranger Things

Conocido por interpretar a Lucas Sinclair, actualmente tiene dos singles disponibles en streaming: debut “Neighborhood” de 2021, y “Soul Travel” de este año. Un tema que produjo y sacó por su cuenta. Al respecto declaró a Complex que la canción tiene gran significado para él, pues es una historia de amor y una película, también que ha querido ser muchas cosas diferentes, pero que la música es su vocación.

2. Gaten Matarazzo – Dustin Henderson

Elenco de Stranger Things

Vaya que fue una sorpresa descubrir su habilidad para cantar durante la tercera temporada. Su personaje, Dustin, y su novia, Suzie interpretada por Gabriella Pizzolo, cautivaron al público con su interpretación de “Never Ending Story” de Limahl, en la que el joven actor pudo demostrar las habilidades vocales que desarrolló en musicales de Broadway como Los Miserables.

Su banda, Work In Progress, se define como una banda de blues y tiene dos canciones disponibles en streaming: “Dream Eater” y “Waste My Time”.

Elenco de Stranger Things

3. Charlie Heaton – Jonathan Byers

Elenco de Stranger Things

Antes de ser conocido como Jonathan Byers, el hermano mayor de Will Byers y súper fan de The Clash, Heaton pasó un tiempo en Londres tocando la batería en un par de bandas de rock propias, llamados Comanechi y Half Loon. Con la primera publicó un álbum en 2013 y estuvo de gira durante un año y medio, fue durante su etapa en Comanechi cuando conoció a Akiko Matsuura con quién tiene un hijo llamado Archie, posteriormente se unió a la banda psicodélica londinense Half Loon.

4. Dacre Montgomery – William Hargrove

Elenco de Stranger Things

Se unió al reparto de Stranger Things durante su segunda temporada como Billy el chico malo de Hawkins. Aunque podemos decir que se dedica a la música, no lo hace en el sentido tradicional; pues siempre se ha enfocado más a la experimentación que combina música y poesía, además colabora con diversos músicos para ponerle música original a esos poemas, disponible en su podcast DKMH.

5. Shannon Purser – Barbara Holland

Elenco de Stranger Things

Su estancia en el show fue corta, pero conquistó a todo el mundo al interpretar a Barb, la mejor amiga de Nancy Wheeler, que no logró llegar más allá de la primera temporada, pues se la echó el Demogorgon. Por lo tanto, Purser tuvo tiempo para dedicarse a la música y para temas para dos de sus proyectos en pantalla; Rise y Sierra Burgess Is a Loser. También lanzó el melancólico sencillo, “Don’t Worry ‘Bout Me”, en 2019.

6. Joe Keery – Steve Harrington

Elenco de Stranger Things

Como Steve Harrington, todo era una tras otra y peor que la anterior: Nancy lo botó, fue rechazado por, Robin Buckley su compañera de trabajo en la heladería, y –básicamente– con todas las chicas con las que intenta ligar en el centro comercial Starcourt y el Family Video. Quizá si su personaje hubiera tenido las habilidades musicales de quien lo interpreta, podría tener más suerte con las chavas.

Joe pasó varios años como guitarrista de la banda de rock Post Animal en ese tiempo llegó Stranger Things a su vida. Ahora Djo es su nombre como músico y ha crecido bastante. Tanto que en este regreso a los festivales Steve Harrington dejó la niñereada para dar un tour por todo el mundo.

Elenco de Stranger Things

7. Maya Hawke – Robin Buckley

Elenco de Stranger Things

La famosa hija de Uma Thurman e Ethan Hawke debutó en Stranger Things y en la música a la par, en 2019. En la serie, se convirtió en miembro del grupo de cazadores de monstruos del “Upside Down”. Además, el personaje ganó popularidad por tratarse de una adolescente lesbiana en el armario.

En cuanto a la música lo suyo es el folk rock en ese año los sencillos “To Love a Boy” y “Stay Open”, posteriormente lanzó su primer álbum, Blush, y el sencillo 2021 en”Blue Hippo.”

8. Finn Wolfhard – Mike Wheeler

Elenco de Stranger Things

Cuando Finn Wolfhard no está los zapatos de Mike Wheeler, se dedica a la música alternativa, todo comenzó con el lanzamiento de varios sencillos y giras con su banda Calpurnia; que ganó reconocimiento por los temas “City Boy” y “Greyhound”, la banda se separó en 2019. Sin embargo, el baterista de Calpurnia, Malcolm Craig y Finn decidieron continuar como The Aubreys, cuyo álbum Karaoke Alone salió a finales de 2021.

Antes de Stranger Things apareció en los videos de PUP una banda de punk de Canadá, hogar también de Finn Wolfhard. A pesar de que ya había obtenido mucha fama, aún apareció en los videos de sus amigos. Quienes nunca pensaron que ese joven actor se convertiría en una razón para que muchos los descubrieran.

Elenco de Stranger Things

9. Sadie Sink- Maxine Mayfield

Elenco de Stranger Things

Sadie Sink interpreta a una joven ruda que muestra pocas veces sus sentimientos y que además se burla de cualquier muestra de emoción de los demás. Poco a poco va agarrando confianza y al descubrir lo que hay detrás de su escudo de sentimientos se hace un entrañable personaje. Sadie ha tenido el reto de actuar esos dos polos, algo que no cualquiera podría hacer y que ha logrado gracias a que el inicio de su carrera fue en el mundo del teatro. Max, uno de los ganchos más fuertes en esta última temporada tiene una voz destacable. Tanto que la llevó a interpretar a Annie en Broadway.

10. Millie Bobby Brown – Eleven

Elenco de Stranger Things

Todavía no ha publicado nada, así que no podemos hablar de una carrera musical como tal. Cuando no está en su papel de “la pelona” de Stranger Things. Publica videillos de covers que hace, además ha revelado que junto con su hermano, siempre están en el estudio escribiendo y haciendo cosas, igual en una de esas da la sorpresa y lanza algo más que covers. Además ha demostrado en algunas entrevistas que es una excelente rapera.

¿Cómo ves? ¿Ya conocías el talento musical del elenco de Stranger Things?

