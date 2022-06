El Coro Infantil de Los Ángeles, quienes han participado en películas, series y mucho más, llegan a MX con algunos shows que incluyen la CDMX

Música y voces infantiles son una combinación poderosa e interesante, es por eso que el Coro Infantil de Los Ángeles (Los Angeles Children’s Chorus, LACC, por sus siglas en inglés), ya es reconocido como uno de los coros juveniles más importantes del mundo.

Ha recibido todo tipo de elogios, además de ganar este año el Grammy a la mejor interpretación coral en el álbum Mahler Simphony No. 8 de la Filarmónica de Los Ángeles, la cual es dirigida por Gustavo Dudamel y que ahora ofrecerá conciertos en distintos puntos del país, como; Guanajuato, San Miguel de Allende y Puebla; para cerrar con una presentación en la Ciudad de México.

Actualmente dirigido por Fernando Malvar-Ruiz, el LACC llega a participar anualmente en más de 50 presentaciones públicas. Desde su fundación ha formado a más de 2 mil 200 cantantes y más de 400 coristas provenientes de más de 60 comunidades de Los Ángeles, California.

Su repertorio abarca obras clásicas, de Jazz, Gospel, además de pop. El organismo realiza conciertos de producción propia, también en colaboración con la Ópera, el Master Chorale y la Filarmónica de Los Ángeles; sin olvidar a la Orquesta del Hollywood Bowl y a la Orquesta Sinfónica de Pasadena.

El Coro de L.A. en el cine

Igualmente, el coro participó en el nuevo concierto cinematográfico de la ex alumna Billie Eilish, Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, una producción de Disney disponible en streaming. También apareció en la grabación de John Williams de 2017, John Williams & Steven Spielberg: The Ultimate Collection.

La trayectoria del LACC se extiende también al cine, pues ha protagonizado cuatro documentales de la cineasta ganadora del Oscar, Freida Mock, quien siguió por un año al coro. Además de presentaciones con John Mayer; en el programa Great Performances de PBS y su currículum sigue creciendo.

Ahora tendrás la oportunidad de escuchar a este reconocido coro en vivo y constatar en persona la calidad y belleza de su sonido

El Coro Infantil de Los Ángeles en CDMX

Cuándo: 26 de junio

Cuánto: $50

Dónde: Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM. Justo Sierra 16, Centro, Cuauhtémoc

