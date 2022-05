El verano es sinónimo de vacaciones, y una de las actividades que podrás hacer es ir a conciertos, así que checa los que habrá en junio en la CDMX.

Este fin de primavera y principio de verano los conciertos no pararán en la CDMX, como lo podrás comprobar en esta guía de lo que se viene en junio. Ve preparando tu agenda para agregarle varias fechas de música en vivo.

Café Tacvba sinfónico y nuevo festival urbano en los conciertos de junio

1 de junio

Micro TDH – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,140 + cargos

Yann Tiersen – Auditorio Nacional

Costo: $340 – $2,925

2 de junio

Camilo – Arena Ciudad de México

El cantautor colombiano regresará a la CDMX en junio, para dar uno más de sus conciertos. Ve a cantar con él sus muy dedicables temas como “Tutu” y “Millones”.

Costo: $942 – $3,597

Monocordio – Foro Cultural Hilvana

Costo: $200 (pre-venta), $250 (día del evento) + cargos

2, 3 y 5 de junio

Café Tacvba – Auditorio Nacional

El cuarteto mexicano presentará Un Segundo Concierto Sinfónico, luego del que dieran en 2019 en la Sala Nezahualcóyotl. Este nuevo se basará en el otro, así que escucharás sus más grandes éxitos en un formato diferente.

Costo: $600 – $2,220 + cargos

4 de junio

Festival Hellow Vibes – Velódromo Olímpico

Primera edición de este festival con pura música urbana para perrear sin parar. En el cartel están Tego Calderón, Myke Towers, Jhay Cortez, entre otrxs.

Costo: $1198 – $2118

Chilean Wey Festival – Pepsi Center WTC

Celebra el intercambio cultural México-Chile con música, baile y gastronomía. Tocarán bandas y cantantes como Los Tres, Gondwana, Ely Guerra y Los Daniels.

Costo: $576 – $2,400 + cargos

6 y 7 de junio

Silvio Rodríguez – Auditorio Nacional

La Espera Terminó será el show que traerá de regreso a la CDMX a uno de los pilares de la trova cubana. Aquí presentará su nuevo disco Para la espera y algunos de sus clásicos.

Costo: $720 – $3,240 + cargos

Habrá conciertos de K-pop, bass y pop dosmilero

7 de junio

MCND – Auditorio BB

Este quinteto de K-pop vendrá a la capital mexicana con sus canciones pegajosas y bailables, con lo que la Ola Coreana seguirá expandiéndose en el país.

Costo: $1,000 (general) + cargos

9 de junio

Gian Marco – Pepsi Center WTC

Costo: $606 – $2,202 + cargos

10 de junio

José Madero – Auditorio Nacional

El ex vocalista de Pxndx presentará su nueva producción discográfica, Giallo, en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Costo: $410 – $2,210

Jessica Audiffred – Pepsi Center WTC

La productora y DJ de bass presenta el show Mad House acompañada de Ray Volpe, Ambroz, Youth in Circles, entre otrxs.

Costo: $804 – $1,632 + cargos

2000’s Pop Tour – Arena Ciudad de México

Ve a recordar los hits en español de la primera década de este siglo con Paty Cantú, Pee Wee, Motel, Bacilos, Kudai y más.

Costo: $377 – $6,200

Humbe – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $780 – $1,140 + cargos

A perrear con Maluma y Karol G en sus conciertos de junio en CDMX

10 y 11 de junio

Maluma – Palacio de los Deportes

El Papi Juancho Tour de Maluma baby llega a la capital mexa con un montó de éxitos de música urbana, así que prepárate para cantar “Hawái”, “Borró cassette”, “Mamá tetema”, entre otras.

Costo: $600 – $6,000 + cargos

Elsa y Elmar – Teatro Metropólitan

La cantautora colombiana presentará en vivo su disco Ya nos somos los mismos, que tiene rolas como “Vuelve” y “Atravesao”.

Costo: $408 – $1,056 + cargos

Reyno – Auditorio BB

Costo: $420 – $660 + cargos

11 de junio

The Gilmour Project – Pepsi Center WTC

Esta noche escucharás la música de la gira de 1972 de Pink Floyd, con una reinterpretación del disco The dark side of the moon. Será todo un viaje sonoro.

Costo: $432 – $1,104 + cargos

Axel Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $420 – $780 + cargos

Don Tetto – Foro Indie Rocks

Costo: $400 + cargos (preventa)

11 y 12 de junio

Karol G – Arena Ciudad de México

La estrella colombiana de la música urbana traerá su Bichota Tour Reloaded para que sus fans mexicanxs puedan perrear a ritmo de “Tu pum pum”, “Tusa” y “Provenza”.

Costo: $449 – $2,047

Louis Tomlinson, Mercury Rev y más conciertos de junio en la CDMX

12 de junio

Pablo López – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $540 – $840 + cargos

14, 15 y 17 de junio

Louis Tomlinson – Pepsi Center WTC

El ex One Direction regresa a la CDMX ahora para presentar el tour de su primer disco en solitario, Walls. Tendrá como invitadas a las bandas The Snuts y Sun Room.

Costo: $560 – $1,280 + cargos

16 de junio

María José – Auditorio Nacional

Costo: $180 – $1,800 + cargos

90’s Pop Tour – Arena Ciudad de México

Costo: $656 – $4,370

17 de junio

Lucero y Mijares – Auditorio Nacional

Los ex esposos se unen para dar este concierto en el que recorrerán sus éxitos y, sí, no faltará en el setlist su dueto “El privilegio de amar”.

Costo: $300 – $4,650 + cargos

Mercury Rev – Frontón México

Costo: $550 – $660 + cargos

UDO – Circo Volador

Costo: $748

Daniel me estás matando – Teatro Metropólitan

Costo: $360 – $840 + cargos

También habrá conciertos de salsa mexicana y pop rock chileno

19 de junio

Qué Payasos – Teatro Metropólitan

Costo: $180 – $840 + cargos

2Z (TU:ZI) – Auditorio BB

Quinteto de K-pop que vendrá por primera vez a la CDMX para encontrarse con sus fans y presentar en vivo su propuesta en el tour A crash landing.

Costo: $820 – $2,268 + cargos

Sonora Santanera con María Fernanda – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,740 + cargos

22 de junio

Mon Laferte – Auditorio Nacional

Se trata del primer concierto de la chilena después de haberse convertido en madre. Ahí va a interpretar éxitos como “Tu falta de querer”, pero también temas de su disco 1940 Carmen.

Costo: $420 – $2,640 + cargos

DVicio – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,800 + cargos

Bandas y artistas legendarixs darán conciertos en la CDMX en junio

23 de junio

Los Pericos – Pepsi Center WTC

Si te laten el ska y reggae, lánzate a ver a esta ya legendaria banda argentina. Prometen repasar su carrera de más de 30 años y presentar sus rolas más recientes como “El próximo viernes”.

Costo: $600 – $1,440 + cargos

Lupita D’Alessio y Paquita la del Barrio – Arena Ciudad de México

Esta noche habrá duelo de divas que cantan canciones bien llegadoras y contra tode aquel que te haya hecho sufrir. Sin duda, será un buen desahogo entre “Mudanzas”, “Rata de dos patas”, y más clásicos.

Costo: $502 – $3,075

24 de junio

Asking Alexandria – Carpa Velódromo

Costo: $797 + cargos

Los Fresones Rebeldes – Foro Indie Rocks

Costo: $350 + cargos (preventa)

Vilma Palma – Teatro Metropólitan

Costo: $612 – $1,800 + cargos

25 de junio

Human Drama – Teatro Metropólitan

La banda celebrará su XXXV aniversario con un show en el que tocarán sus tres discos principales: Pin ups, Cause and Effect y The world inside.

Costo: $420 – $900 + cargos

Miranda! – Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $2,400 + cargos

26 de junio

Ángeles Negros – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $1,320 + cargos

30 de junio

Shenka & Friends – Teatro Metropólitan

Costo: $360 – $1,080 + cargos

Que no se diga que pasarás un mes de junio en la aburrición, porque habrá muchos conciertos de donde elegir. ¿A cuáles te vas a lanzar, chilangx?