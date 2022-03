Death From Above en #EntrevistaChilango. Hablamos de ruido, la vida en familia y un par de secretos para hacer el mejor pan casero de la vida.

Death From Above 1979 se convirtió en una banda de culto en 2006 tras anunciar una repentina separación. El dúo canadiense había dinamitado la escena independiente con ayuda de su Ep Heads Up (Ache, 2002) y su furíco debut You’re a Woman, I’m a Machine (Last Gang, 2004). DFA volvió a los escenarios en 2011, y en 2021 lanzaron su cuarto disco Is 4 Lovers (Everything Eleven) que sigue la estela de su primer éxito “Romantic Rights”.

Death From Above 1979 regresa a la Ciudad de México para presentarse el 20 de mayo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. En Chilango entrevistamos a Sebastien Grainger y Jesse Keeler para platicar acerca de su peculiar logo, la diferenciación de sus proceso de composición ahora que son padres de familia, el reto de hacer remixes y la importancia de hornear pan de masa madre.

#EntrevistaChilango

Chilango: Si no hubieran escogido el elefante para crear el logo de la banda hace muchos años. ¿Qué animal hubieran escogido para representar la actualidad de Death From Above?

Death From Above Sebastien: Probablemente hubiera escogido un lobo porque mi hija está obsesionada con los lobos últimamente. Si un lobo estuviera involucrado, seguramente le gustaría. Siempre me está diciendo: “ ¿Escuchaste? … ¿Escuchaste el lobo? ¿Escuchaste el coyote? ¿Y el zorro?”. Por esté motivo creo que escogería para la banda un animal canino.

Jesse: Yo escogí el elefante. Me quedaría con mi decisión.

Sebastien: La verdadera respuesta es que nunca cambiaríamos el logo original. Cuando estábamos componiendo nuestro primer disco You’re a Woman, I’m a Machine, una persona quería hacernos un video. Esa persona nos propuso que en el video hiciéramos un cambio de elefantes a ciervos. Y tenía la idea de que cada nuevo lanzamiento escogieramos un nuevo animal. Le dijimos: “Hermano, no te conocemos. No puedes decirnos qué hacer”.

DFA y el COVID

Chilango: Cancelaron parte de su tour norteamericano debido al COVID-19. ¿Aprovecharon el tiempo para empezar a componer nueva música?

Jesse: Todo comienza siendo teórico. Todo empieza con una idea. Nosotros nunca empezamos a componer, si no tenemos nuevas ideas.

Sebastien: Empezamos a platicar las nuevas ideas. Jesse empieza a grabar notas de voz y demos. Yo le escribo acerca del sentimiento que tiene que tener el nuevo disco. Eso le permite a Jesse tener una guía, mientras empiezo a escribir y frases que me parecen interesantes para crear una nueva letra o título para una canción. Eso me permite que no empiece a componer desde cero. Nos envolvemos en conceptos y fragmentos de ideas, y cuando esas ideas se acercan a nuestra conciencia es mucho más sencillo comprenderlas. Esto permite que cuando nos reunamos y nos sentamos a grabar tengamos el núcleo de todas estas ideas diferentes. En el último disco nos permitió componer todos los días. Simplemente iniciaba la grabación y empezábamos a tocar. La primera canción de nuestro último disco Is 4 Lovers “Modern Guy” la grabamos el segundo día de sesión. Y la canción es muy parecida al primer demo que hicimos. Hay otros días que estamos tocando todo el día y no puedo escuchar diez minutos de lo que compusimos porque no es un buen trabajo. Nuestro proceso creativo se basa en reunir y editar ideas.

DFA antes y después de crear familia

Chilango: Para seguir en la temática de su proceso creativo. ¿Su manera de crear música ha cambiado después de crear sus propias familias?

Jesse: Yo he tenido niños desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor va a poder manejar pronto y la más chiquita acaba de cumplir diez años. Para mi la familia ha sido un balance constante. Honestamente no afecta la música tanto como yo hubiera pensado. La familia afecta los sentimientos que tengo de lo que estoy haciendo. Todo se vuelve un poco más importante. El tiempo es importante para mí. De repente todos mis horarios tienen como centro a mis hijos.

Sebastien: Para mi cambió la noción del tiempo. Ahora el tiempo que paso con la música es más preciado. Amo el proceso de grabación y composición. Entonces puedo repetir una toma muchas veces porque disfruto hacerlo. Tengo que auto-editarme y dejar de hacer ese proceso. Por ejemplo, acabamos de sacar una versión en vivo de “Love Letter”. La canción consiste en mi tocando el piano y cantando. Si tuviera veinticinco años probablemente hubiera trabajado durante dos días en completa privacidad y sin que nadie me molestara. Probablemente hubiera realizado muchos cambios hasta llegar al producto final, pero como ahora tengo una familia en la habitación contigua toque la canción tres o cuatro veces y después tuve que hacer la cena y tenía otros pendientes que hacer. Entonces la grabación terminó siendo más cruda y natural. La versión hubiera sido peor si hubiera grabado con mi anterior método. Para la grabación de “Love Letter” le mandé a Jesse el demo de la voz e inmediatamente me dijo que no le cambiara nada. Entonces no tuve que hacer ningún cambio.

No tener todo el tiempo puede ser beneficioso

Jesse: No tener todo el tiempo del mundo puede ser beneficioso. Por ejemplo, en estos momentos estoy haciendo un remix para un artista y me ayudó mi pareja que también es productora. Estuve jugando con la canción durante mucho tiempo, hasta que platiqué con ella hablando de todos los sonidos que había en la canción. Los cinco minutos que hablamos fueron los más productivos de todo el día. Intentamos como pareja apoyarnos mutuamente para trabajar de la mejor manera posible. También tenemos mucha experiencia en esto, llevamos haciendo música la mitad de nuestras vidas.

El amor y cercanía con la música electrónica

Chilango: Los remixes son una parte importante de Death From Above ¿Qué es lo que buscan de un artista para hacer un remix de alguna de sus canciones? ¿A ustedes qué les gusta hacer cuando crean un remix para otro artista?

Sebastien: A mi egoicamente me gusta que cuando un artista nos hace un remix se pueda seguir escuchando nuestra canción. Me gusta que los versos y el coro sigan existiendo. También me gusta que trabajen creativamente con el ritmo de la canción, pero me encanta escuchar la voz. El último remix que hice fue para unos amigos llamados ROMES. Estaba tratando de hacer el remix y no estaba funcionando, hasta que decidí que haría un cover de la canción. Empecé a producir una canción por separado donde yo hacía primero la voz y luego puse la voz original de la canción sobrepuesta. Yo funcionaba como la banda. Este remix lo hice para mi, la intención me permitió hacer un remix que funcionara. Cuando hago un remix me sigo enfocando en la estructura de las canciones. Mi objetivo nunca es crear un dance-remix. Aunque Jesse se encuentra en un mundo distinto porque es un hombre techno en su proyecto MSTRKRFT. Jesse: Es verdad. Quiero hablar con mi agente para poder tocar un set como MSTRKRFT en México. Me gustaría quedarme una semana en México y ver la escena electrónica.

Amor por el pan

Chilango: Sebastien tienes una predilección por hornear pan. ¿Cómo inició esta pasión tan ajena a la música? ¿Cuál es la receta perfecta para hacer el mejor pan?

Sebastien: Siempre hago la misma receta, es la receta básica de pan de masa madre. Me inspiré gracias al show de televisión Cook conducido por el escritor gastronómico Michael Pollan. La serie de cuatro partes es acerca de la ciencia en la comida y los cuatro elementos de la naturaleza. El programa que hizo del aire fue sobre el pan. Pollan hace ver fácil hornear pan y pensé que podía hacerlo. Hay una panadería en San Francisco llamada Tartine Bakery y obtuve la receta y técnica de su repostero Chad Robertson para hacer pan de masa madre. He horneado alrededor de seis años la misma receta. Juro por Dios que es el mejor pan que he comido en mi vida. El día de hoy tuvimos un invitado en la casa y dijo que mi pan era el mejor que había comido en su vida. Y es verdad, ¡es la mejor comida del mundo! Esto no lo digo porque lo hago, lo digo porque es verdad. Antes de la entrevista estuve comiendo un poco del pan, nunca deja de ser delicioso.

No hay mucha ciencia, solo es masa madre

Es la receta básica de pan de masa madre. No le estoy agregando ningún ingrediente fuera de lo común. El pan simplemente sabe a humanidad. La razón por la cual somos una buena especie es porque aprendemos a hacer estás cosas extrañas. El hecho de que estemos hablando en una computadora desde Zoom. Se me hace loco pensar en cuantas mentes tuvieron que unirse para crear esta tecnología. Ese pensamiento no es tan diferente a la creación del pan. El pan no apareció de la nada. Generaciones de personas tuvieron que comprender cómo funcionaba el pan para hacerlo más rico.

Chilango: Para finalizar la entrevista ¿Que podemos esperar de su concierto en la Ciudad de México ya que será uno de los pocos conciertos que realicen en 2022?

Sebastien: Creo que será un poco más difícil. Cuando te encuentras en un tour entras a un ritmo muy específico. En realidad te dejas de preocupar de los conciertos de forma individual porque entras en un flujo de trabajo. Todos los días son prácticamente los mismos. Si improvisas un sonido en una canción y te das cuenta que funciona. En el siguiente concierto puedes intentar mejorar la nueva creación. También si te equivocas en algo, sabes que aspecto pulir para el siguiente concierto. Cuando sólo hacemos un concierto y la cagas, ya no hay nada que puedas hacer para mejorarlo. Pregúntale a Jesse, las veces que hacemos conciertos individuales me frustro mucho porque quiero volver a tocar, quiero estar tocando al siguiente día.

Alex Ferreira: cantarle al amor en tiempos de reggaetón