Alex Ferreira hace música para celebrar al amor, la vida y las pequeñas cosas que dan felicidad o nostalgia.

La primavera es sinónimo de florecer, de reverdecer y tener nuevos comienzos en la vida y en el amor. Hablamos con el cantautor dominicano Alex Ferreira, sobre su nueva producción: llena de nostalgia y espera, nos platicó sobre su próxima presentación en México y sobre cómo es cantarle al amor en tiempos de perreo extremo y reggaetón.

Chilango: Platícame del sencillo con Vanessa Zamora

Alex Ferreira: Se llama “Hubo Algo” es en colaboración con una artista de Tijuana, Vanessa Zamora y forma parte del disco En lo Que Llega la Primavera, que sale el 11 de marzo. Cada viernes van a ir saliendo canciones, este dueto fue la primera y, nada, muy contento con mostrar por fin esa música.

Chilango: ¿Cómo se dio esta colaboración?

Alex Ferreira: A Vanessa la conozco de hace muchos años, la admiro, la quiero, la respeto, teníamos ese pendiente. Esa canción la iba a descartar: hasta que ella cantó cobró otra vida. Es un dueto del que estoy orgulloso porque es realmente una colaboración; hoy todo el mundo colabora con todos, pero a veces es de forma muy fría y calculada. En esta canción alguien que tomó lo que yo hice y lo puso a otro nivel. Ha recibido muy buena vibra y estoy muy agradecido.

“Hacer cosas por moda nunca ha sido lo mío”

Chilango: ¿Cómo es cantarle al amor en un tiempo en que la música con letras de sexo explícito es la que destaca?

Alex Ferreira: Lo veo como algo normal, que sigue sucediendo y es parte de mi formación musical. Me gusta la poesía y las rimas, voy por ese lado, es mi hábitat natural. Eso no quiere decir que un día baile una canción así, me parece que tiene su lugar en el mundo, todo tipo de música lo tiene. Desde luego, hacer cosas por moda nunca ha sido lo mío, Además tengo una vocecita muy dulce, no creo que sonaría muy bien hablando de culos.

CH: ¿Cómo definiste este hábitat natural?

Alex Ferreira: Tiene que ver mucho con las influencias, con lo uno escucha de chico. Me gusta la melodía, la poesía. Yo me enamoré de la música por esa combinación de letra, melodía y la emoción que genera en mí. No me considero ni músico ni poeta, soy alguien que hace canciones.

CH: Aparte de la poesía, ¿qué otros elementos inspiran tus composiciones?

Alex Ferreira: Cualquier tipo de arte, también lo cotidiano, la vida, las cosas normales del día. Realmente se puede escribir una canción de cualquier cosa, pues cada quien le da su toque. Es como la huella digital, todo mundo tiene mano, pero la huella es única, más que el qué, es el cómo.

“Extrañé los conciertos y giras”

CH: ¿Te afectó la pandemia creativamente?

Alex Ferreira: A todo el mundo le afectó de alguna manera; pero si tu confinas a un músico con su instrumento es muy difícil que se aburra, no lo pasé tan mal, por suerte. Sí me dio (COVID-19), me dio dos veces, me vacuné y quiero pensar que ahora tengo suficientes anticuerpos. Lo único que extrañé mucho fueron los conciertos y las giras.

CH: Dices que no te fue tan mal, pero tuviste COVID dos veces, ¡esa es la actitud!

Alex Ferreira: Bueno, hay gente a la que le fue peor (risas)

CH: ¿Ya tienes planes para volver a actuar en vivo?

Alex Ferreira: “En lo que llega la primavera” sale el 11 de marzo y el 12 estaremos tocando en el Indie Rocks. Ya quedan muy pocas entradas, así que ayúdame a avisarle a la gente pa’ que se haga con la suya. También vamos a ir a Guadalajara y a Monterrey, tengo muchas ganas de tocar con banda. Los últimos conciertos que hice fueron acústicos, entonces, tengo muchas ganas de sentir esa energía.

CH: Cuéntame sobre lo que tienes planeado para el concierto

Alex Ferreira: A diferencia de los conciertos que he dado, estará una banda y no serán acústicos. Vamos a presentar el disco; también tocaremos canciones de Tanda, álbum que salió en medio de la pandemia y por supuesto vamos a tocar las canciones que ya son conocidas. Va a ser un concierto redondo.

“Un doctor que tiene la medicina”

CH: Para quién te conoce solo por canciones de amor y desamor, ¿qué más está presente en tus letras?

Alex Ferreira: La música es una máquina de empatía para unir a la gente y pasarla bien. Me gusta pensar que soy un doctor que tiene la medicina. Soy muy reflexivo con el tema de la vida, el paso del tiempo y vivir el presente. Esa filosofía la intentó plasmar en las canciones, no porque sea un filósofo, ni un sabio, ni mucho menos; es para yo mismo recordarme que el tiempo se va muy rápido, que la vida es muy corta y hay que disfrutarla.

CH: ¿Qué más podemos esperar en este nuevo álbum?

Alex Ferreira: Son ocho canciones grabadas a lo largo de cuatro años. Me gustan mucho los álbumes, el concepto de disco, me gusta la historia que te cuenta todo un álbum, así que esperé a que todas tuvieran un común denominador. Es un disco homogéneo: la nostalgia, esperar la primavera, el nacimiento de algo. Es muy romántico y lo vamos a ir mostrando cómo sale una flor en la primavera: mostrando sus pétalos, me hacía falta regresar a este lado de mi personalidad.

CH: ¿Qué sientes al saber que tú música ha servido para conectar parejas o para dedicárselas a alguien especial?

Alex Ferreira: Muy agradecido, feliz; eso es mejor que cualquier premio. Una vez que salen, las canciones dejan de ser tuyas: la gente las hace suyas y se completa el círculo, cuando te dicen que las dedican te das cuenta del poder de la música.

