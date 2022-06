La cantante Daniela Calvario está orgullosa de pertenecer a la comunidad LGBT, para la que cantará en el Pride 2022, pero antes hablamos con ella.

Daniela Calvario, cantante independiente de pop y baladas, ya se prepara para celebrar el Pride 2022 en el Zócalo. Como parte de la comunidad LGBT, es un motivo de felicidad, pero también sabe que aún hace falta que se reconozca que ellxs existen todos los días. Así que nos habla sobre eso y su música.

Daniela Calvario y Luis Lauro le cantan al desamor

Tanto Daniela Calvario como Luis Lauro pertenecen a la comunidad LGBT, pero su dueto no salió por eso. Un día comenzaron a seguirse en redes sociales, se escribían, hasta que hace más de un año surgió la idea de grabar juntos. Así trabajaron a distancia “Enséñame”, una balada muy llegadora que recién salió.

“Antes de empezar a escribir dijimos ‘¿de qué queremos hablar, a quién nos vamos a dirigir, a un corazón enamorado, a un corazón roto, a una persona que no puede soltar, que quiere conquistar a alguien?’ Entonces concordamos en que fuera una canción para un corazón roto, para una persona enamorada”, explica Daniela, “Yo estaba atravesando una ruptura en ese momento, y sembré varias cosas que sentía, y fuimos juntando ideas, como proyectándonos”.

Su comunidad la apoya sin importar la música que saque

¿Cómo vieron en particular la reacción de su comunidad?

“Muy bien. De parte mía, no les importa lo que haga, siento que lo reciben muy bien, lance una canción de amor, de desamor, para bailar. Es algo que me gusta mucho, porque siempre están abiertos a todo género, posibilidad musical, colaboración, listos para recibir la canción que se lance sin importar de qué hable, del genero, lo que sea”.

¿Ahora les gustaría hacer una canción enfocada a la comunidad LGBT, mostrando su orgullo?

“Nunca lo hemos tratado, para nosotros es tan normal que nunca lo sacamos el tema. Yo sí tengo dos canciones que hablan de la comunidad. Pero si hacemos música, creo que lo único que tomamos en cuenta es que todo el mundo se sienta bien con la canción, que sea para todos”.

Los temas a los que Daniela Calvario se refiere son “Curiosa” y “Como los demás” (con Dani Ride, de origen chileno y también de la comunidad LGBT). El primero va sobre chicas a las que se les despierta un sentimiento por otras chicas. Y en el segundo dice que su amor es igual al de cualquiera.

Daniela Calvario cantará en el Pride 2022

¿Vas a presentar estas canciones en el Zócalo durante el Pride, cantarás con Luis Lauro?

“Ese día me van a ver de una manera muy diferente a como me he presentado. Me siento muy emocionada porque por fin me siento muy libre, y justamente que sea en el Pride para mí es como wow, no puedo sentirme mejor. Es la primera vez que voy a tener bailarines, un show completo, vamos a bailar, a reírnos.

“Presento la canción de ‘Curiosa’, que es bailable. Muchas chicas se sintieron identificadas, sin importar si son de la comunidad LGBT les gustó. Y van a poder encontrar otras canciones como baladas, pero siempre acompañada de los bailarines. Va a ser un show muy bonito. Luis no sé si pueda estar, si va, me dijo que él iba a apoyar, pero no planteamos presentarnos juntos”.

Para Daniela Calvario esta presentación es tan importante, que asegura que marcará un antes y un después en su carrera. Y es que de aquí en adelante planea sacar otras canciones bailables, hablen de amor o desamor, para seguir mostrando que puede hacer más que baladas.

“Existimos todo año, no nada más en el Mes del Orgullo”

¿Qué significa para ti que haya una celebración del Pride y un Mes del Orgullo?

“Afortunadamente tengo seguidores muy lindos, incluso aunque no pertenezcan a la comunidad. Pero así como hay gente muy linda y muy abierta, aún existe gente muy cerrada que tiene esta mentalidad de ‘eso no está bien’. Entra mucho la creencia religiosa, muchas cosas en todo esto que conlleva a que una persona no abra la mentalidad a recibir todo tipo de amor.

“Entonces es muy necesario. Claro, existimos todo el año, no nada más en el Mes del Orgullo. Pero creo que el mes va a ser necesario hasta que no exista nadie que se cierre a que todos tenemos la libertad de estar con la persona que nuestro corazón decidió amar, porque ni siquiera es de ‘yo quise amarte’, simplemente se siente. Y el Mes del Orgullo precisamente es para sentirte orgullosa, orgulloso, y a los que aún tienen miedo de decir ‘a mí me gustan las niñas’, ‘a mí me gustan los niños’, darles libertad de sentir”.

¿Cómo aportas a tu comunidad?

“Siempre estoy dándoles mensajitos en mis redes sociales, y cuando los veo en persona mucha gente se acerca a decirme ‘no sé cómo salir del clóset’, ‘no sé cuándo decirle a mis papás’. Entonces, en mi experiencia y de los demás, porque me queda claro que no todas las personas somos iguales, trato de darles consejos, decirles que se sientan orgullosos, que no tengan miedo. Que a pesar de que el mundo está de cabeza, aún hay personas que estamos aquí para querer hacer el cambio.

“Creo que no hay nada mejor que ver a una artista transparente, porque que una se muestre sin filtro o sin querer ocultar lo que es, da pie a los seguidores de decir ‘si ella está logrando lo que sueña siendo lo que es, yo también puedo’. Y creo que es eso, una orientación sexual no te va a detener. Sí te va a cerrar puertas porque precisamente para eso está el Mes del Orgullo, para abrir las puertas, te lo va a poner más complicado, pero sí se puede”.

Cortesía LTEAM

Además, ha sido testigo de pedidas de matrimonio entre personas del mismo sexo en sus conciertos. Incluso madres de sus fans han hablado con ella sobre aceptar las preferencias sexuales de sus hijas, así que también las aconseja pues en su caso sus padres la han apoyado mucho.

Así que si te la topas o quieres escribirle, Daniela Calvario siempre se presta a ayudar o aconsejar. Pero mientras, está lista para celebrar con orgullo a su comunidad en el concierto del Pride 2022 este 25 de junio en el Zócalo de la CDMX. ¿Te lanzarás a verla?