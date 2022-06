Nos echamos una platicada larga y tendida con Madame Récamier sobre su carrera musical, su trabajo como productora y sus nuevos proyectos.

Gina Récamier, mejor conocida como Madame Récamier comenzó a tocar guitarra y piano a los 14 años; estudió ingeniería y producción musical y al cumplir 21 años comenzó a girar con Aleks Syntek. En 2009 debutó como Madame Récamier con “Chocolate” y su vida cambiaría por completo.

Sus siguientes producciones ImaGina en 2013 y Mi Corazón en 2016 la hicieron volar como solista alcanzando así a presentarse en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional, Vive Latino, Corona Capital y compartir escenario con grandes artistas como Los Panchos, Julieta Venegas, Eugenia León, La Gusana Ciega, Siddhartha, Carla Morrison y más.

Sueños, los tiene todos y está segura en alcanzar los que le falten, ahora mismo está trabajando en su quinto disco y seguro va a encantarnos. Tuvimos oportunidad de platicar con ella y vaya que es una artista completísima.

#EntrevistaChilango x Madame Récamier

Chilango: ¿Cómo te ha ido con Bon Voyage?

Madame Récamier: Es una canción que mucha gente ha recibido muy bien y me tiene muy emocionada. Es el primer sencillo que tiene tantos plays. Una rola que habla de que es momento de decir adiós a algo, de la idealización, pero debes darte cuenta que todo está en tu mente, pero que no va a suceder así y no queda más que crecer.

Chilango: ¿Qué te motiva más a componer?

Madame Récamier: A veces me gusta mucho basarme en historias de otras personas, me imagino escenarios históricos; pero en lo general es el amor en todas sus fases, en el desamor encuentras mucho que te ayuda a desenvolverte, pero en el amor es bonito poder expresarlo y sentirlo cuando te llega. Hay una balanza entre el amor y el desamor. Y en el quinto disco que estoy terminando es justo eso, cada canción tiene su propio sentimiento.

CH: ¿Cuándo estrenarás tu disco?

Madame Récamier: Ya estoy terminando la mezcla, son once canciones. Me tardé mucho en hacerlo, lo empecé en 2020, pero estos últimos meses son de empujar, empujar y ya estamos en eso. ¡Pero queda este año! Hay varias colaboraciones, trabajé con otros productores y está padrísimo.

CH: ¿Cómo supera Madame Récamier una ruptura amorosa?

Madame Récamier: Justo en este disco plasmo mucho eso, cómo soltar aún cuando duela demasiado. Y no necesariamente un amor, sino un trabajo, una amistad. Algo que tú crees que debe seguir ahí, pero debes aceptar que ya acabó.

Sobre la inspiración y composición

CH: ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Madame Récamier: Escucho mucha música, ver películas. En este disco hay una canción que se llama “Te quedas con todo” y en toda esta historia la compuse después de ver la serie de Madmen.

CH: ¿Cómo compones?

Madame Récamier: Apunto palabras que me llaman la atención cuando una melodía llega a mí, de todas las formas, enseguida las grabo. Si el vecino está escuchando una canción y algo me gusta, tomo algo, recibo sonidos de la vida, melodías que vas cachando, todo voy guardando en notas de voz y ya está. Me gusta poder ir a Gina del pasado que me hace el paro de guardarme las voicenotes, pero a veces si me lo piden para una película o serie pues a inventar. Cada día es diferente.

Preguntas rápidas

CH: ¿Si no te hubieras dedicado a la música qué serías?

Bailarina de ballet, chocolatera o panadera.

¿Qué le dirías a la Gina de 15 años?

Que tenga más paciencia, como que al inicio fui muy arrebatada, que se tomara el tiempo.

¿Cuál es tu cantante favorito?

Regina Spektor, Los Beatles y Cri-Cri.

¿Cuál es tu película favorita?

Titanic. Es una gran película.

¿Mujeres que te inspiran?

Mi madre, claro está. Julieta Venegas me ha inspirado en mi carrera. Amigas mías, de todas ellas salen chispas de inspiración.

Música que nunca escucharías:

Música demasiado positiva.

¿Qué te encanta escuchar?

Escucho demasiadas cosas, pero Arcade Fire, rock setentero.

¿Te subirías a la ola reguetón?

Sí, claro. Lo haría como colaboración. Yo no compondría uno, pero sí podría colaborar con alguien. Estoy muy abierta a todo tipo de género, hay que conocerlos.

Yo cuando hablo de feminismo lo hablo como inclusión general

CH: ¿Qué piensas de la violencia contra las mujeres y casos de desaparición de chicas?

Madame Récamier: Muy triste, la verdad. Es feo salir a la calle y tener miedo. También por ejemplo temas de feminismo en donde no hay congruencia. La mujer debe apoyarse y ser dueña de tu vida, de tus decisiones. Yo cuando hablo de feminismo lo hablo como inclusión general, no hay que dejar a los hombres de lado.

CH: ¿Qué te da miedo en la vida?

Madame Récamier: Perder mi voz, que algo pase y yo ya no pueda hacer música. Me da miedo la muerte, en las noches, trato de no pensarlo, pero me da miedo mi muerte, la de mis papás, de gente muy cercana.

CH: ¿En dónde te veremos próximamente?

Madame Recamier: Voy a presentarme el 18 de junio en San Luis Potosí y el 15 de julio en Bajo Circuito en la Ciudad de México. Y aún no tengo fecha de mi próximo sencillo, pero está a punto.

