Daniel, Me Estás Matando: boleros glam en tiempos del autotune. Conoce como le entraron a este género y su afán por cantarle al amor

¿Bolero glam? ¿Eso existe? Te contamos todo sobre este género en palabras de Daniel, Me Estás Matando.

El bolero es uno de los géneros más populares en México y Latinoamérica, prácticamente todxs hemos tenido contacto con su ritmo cadencioso que combina guitarra y percusión. Pese a que, como mucha música, los boleros surgieron en las cantinas, pronto se colaron a los hogares y a todo tipo de lugares.

También ha tenido varios subgéneros como el Bolero-Ranchero, el Bolero-Salsa y el estilo que ha creado Daniel, Me Estás Matando: el Bolero-Glam.

Platicamos con este dueto, sobre su estilo, sus próximas presentaciones y la pandemia.

#EntrevistaChilango

Chilango: Primero, lo primero: ¿Cómo surge el nombre del grupo?

Daniel, Me Estás Matando: Cuando iniciamos no teníamos ninguna expectativa. Nos íbamos a presentar en una pizzería y no teníamos nombre, así que elegimos uno como de telenovela

CH: ¿Cómo es cantar boleros en pleno 2022 con todo el auge del perreo?

Daniel, Me Estás Matando: Creo que ya no tiene tanto auge. El paso de la pandemia nos ha hecho ser más versátiles musicalmente y creo que la gente empezó a escuchar más géneros y cosas distintas a las que solía escuchar.

CH: Entonces, han sentido que a partir de la pandemia la gente se ha acercado más a su música…

Daniel, Me Estás Matando: Ha habido un pico y estamos muy agradecidos. Las canciones que cuentan con más reproducciones son las más cursis y azotadas, también contrastamos con partes psicodélicas y piezas instrumentales, somos instrumentistas y no queremos sacrificar esas partes, sería deshonesto de nuestra parte.

La esencia del bolero glam

CH: ¿Qué es el Bolero Glam?

Daniel, Me Estás Matando: Es la síntesis artística, melódica y nostálgica entre Kubrick y Chopin. Del primero la psicodelia, los cromatismos románticos; del segundo, más el lenguaje tradicional del bolero y la canción latinoamericana, remontada de los años 50. En vivo nos gusta tocar lo más histérico posible, es divertido, además combinamos Polka Norteña, Tex Mex, etcétera.

CH: ¿Cómo llegaron a esta fórmula, a esta fusión?

Daniel Me Estás Matando: Resulta que el auge del bolero y la comercialización del género es el cine. Cuando hablamos de Kubric nos referimos a esa estética musical que usaba en sus pelis; ese estilo de sintetizadores de “ruiditos”, pero, como sabemos, el bolero le debe su vida al cine.

CH: ¿Cómo descubrieron este género?

Daniel, Me Estás Matando: Creo que está tan arraigado a la cultura que es difícil establecer cuando lo descubre, pues son la vena musical de México y Latinoamérica. Hemos escuchado desde Los Panchos o José José hasta artistas que han participado directa o indirectamente en él.

Canciones de amor y desamor

CH: ¿Cómo es cantarle al desamor?

Daniel, Me Estás Matando: Es un poco más fácil de describir: el desamor es obvio. El dolor está muy presente y a flor de piel, el amor es un poco más difícil de capturar…eso creemos. El desamor es fácil de escribir, pero lo más importante es el amor.

CH: ¿Para qué público es el Bolero Glam?

Daniel, Me Estás Matando: Para la gente que está viva. El proyecto nos ha sorprendido. Todo tipo de edades y de gente nos escucha y lo disfruta, no solo gente viejita. Eso nos sorprende que en los shows hay chavitxs, gente de 35 años y mucho más allá

CH: ¿Qué canción los hizo enamorarse del bolero?

Daniel, Me Estás Matando: No podría decirte uno solo, pero me gusta mucho “Contigo Aprendí”, también Álvaro Carrillo, me encanta la melodía de “La Mentira”.

¿Qué puede esperar la gente que vaya a los próximos conciertos?

Daremos un gran show, estamos sorprendidos de que se llenó tan pronto, de que sí le ahorraron para vernos (risas). Así que esperen lo mejor del mundo, se los vamos a dar.

CH: ¿Qué sigue para el grupo?

Daniel, Me Estás Matando: Ser millonarios, la fama, los excesos… Nah, el próximo disco saldrá en 2023 y esté año liberaremos algunos sencillos de él, vamos a estar tocando en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Aguascalientes, así que allá nos vemos.

Lanzarán nuevo disco de Selena a 27 años de su partida