El 2023 arranca con buena música en vivo, como estos conciertos que habrá en enero en CDMX. Vete preparando para lanzarte a uno o más.

Si pensabas que por ser enero no habrá muchos conciertos en la CDMX, acá te va la lista de los que te esperan el primer mes del año nuevo.

Hay de todo para todos, así que ve preparándote para ir solo, con tus amistades, familia y/o pareja.

Rock, pop, techno y más en los conciertos de enero 2023 en CDMX

7 de enero

Haragán & Cía. – Auditorio Nacional

Este grupo mexa de blues rock sigue festejando más de 30 años de carrera, y ahora tiene listo un concierto sinfónico eléctrico. Ojo que tendrá muchos invitados y lo grabará.

Costo: $90 – $1,440

13 y 27 de enero

Techno Friday Nacht – Pasagüero

La primera noche Clara Cuvé, Alessandra Fierro y Femalien pondrán los beats. En la segunda escucharás al sueco SPFDJ con sus mezclas para bailar.

Costo: $300 (primera noche), $400 (segunda noche)

15 de enero

Adexe y Nau – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,680

20 de enero

Magneto – La Maraka

Costo: $840 – $3,360

20 y 21 de enero

Gloria Trevi – Auditorio Nacional

La cantante y compositora regia volverá al recinto de Paseo de la Reforma, ahora para cerrar su gira mundial Isla Divina.

Costo: $660 – $5,300

Muse en CDMX es de los conciertos más esperados de enero 2023 en CDMX

21 de enero

Tessa Ia – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $636 – $1,020

Legacy Homenaje al Rey del Pop Michael Jackson – Arena CDMX

Costo: $314 – $2,510

Turilli / Lionne Rhapsody – Circo Volador

Costo: $952

Noche Triste en CDMX – HDX Circus Bar

Show tributo al emo. Sonará la música de My Chemical Romance, Linkin Park, Avril Lavigne, Paramore, División Minúscula, Allison, Kudai, entre otros.

Costo: $150

Agora – La Piedad

Costo: $300

22 y 23 de enero

Muse – Foro Sol

Matt, Dominic y Chris saben que tienen muchos fans en México, por lo que será el país donde arranque su nueva gira mundial Will of the People. Esta es a propósito de su noveno disco de estudio del mismo nombre, pero además de rolas nuevas también tocarán sus clásicos.

Costo: $576 – $2,616

26 de enero

JUST Be – Auditorio BB

También habrá K-pop en los conciertos de enero en CDMX, con la primera visita de esta boyband integrada por Geonu, Bain, Lim Ji-min, JM, DY, y Sangwoo.

Costo: $480 – $1,920

26 y 27 de enero

OV7 – Auditorio Nacional

El grupo mexicano sigue adelante con su gira de 30 años. Si no tuviste chance de verlos en 2022, ahora es tu oportunidad. Hacen un recorrido cargado de nostalgia durante su show.

Costo: $180 – $3,000

K-pop del mejor y una leyenda del regional sonarán en enero en la CDMX

27 de enero

Grandiosas – Arena CDMX

Si en enero buscas conciertos nostálgicos y con hartas canciones para cantar y dedicar en la CDMX, este te caerá bien. Será con Alicia Villarreal, Dulce, María del Sol y Ángela Carrasco.

Costo: $440 – $5,600

Manuel Suárez (Guillotina) – La Piedad

Costo: $200

28 de enero

NCT 127 – Palacio de los Deportes

Este es uno de los grupos más famosos de K-pop, así que si quieres ver lo mejor de este género lánzate a verlos. Sus nueve integrantes se lucen en canto, baile y carisma, por lo que quizá salgas convertido en NCTzen, nombre de sus fans.

Costo: $1,020 – $3,840

Pancho Barraza – Arena CDMX

La leyenda del regional mexicano ofrecerá un show muy variado con banda, mariachi, orquesta, coristas, bailarinas. Además, no faltarán sus rolitas llegadoras como “Mi enemigo el amor” y “Pero la recuerdo”. Ve afinando la garganta.

Costo: $314 – $3,138

27 y 28 de enero

La Única Internacional Sonora Santanera – La Maraka

Lánzate a bailar con los ritmos tropicales de esta agrupación mexicana que ya es todo un clásico. Entre “La boa” y “Bomboro quiñá quiñá” te vas a sacudir el frío bien a gusto mientras cantas y sacas tus mejores pasos en el lugar.

Costo: $600 – $2,640

¿Cómo ves la oferta de conciertos que traerá el mes de enero a la CDMX? ¿Ya estás listo para lanzarte a varios a cantar, bailar y pasarla súper chido?