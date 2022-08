Chilango, ¿listo para los conciertos de septiembre? Porque en la lista que te armamos encontrarás opciones para todos los gustos.

Septiembre no sólo es el Mes Patrio, también es el de los conciertos. Y es que hay tantos que vas a querer lanzarte a más de uno, y para que te organices con tiempo aquí te van los que habrá. ¡Híjole, que se prepare tu cartera o quincenas!

Nostalgia popera y rockera en los conciertos de septiembre

1 de septiembre

90’s Pop Tour – Arena CDMX

A este festival le llaman la fiesta noventera más grande de América. Y es que en su cartel tienen a grupos como Magneto, Kabah, Caló, Sentidos Opuestos, Garibaldi y más. ¿Te vas a lanzar a recordar viejos tiempos con ellxs?

Costo: $565 – $4,380 + cargos

Los Yonic’s Zamacona – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660 – $1,800 + cargos

Interpol comparte documental grabado hace 20 años

1 y 2 de septiembre

Siddartha – Palacio de los Deportes

El cantautor llega con su Tour 00:00 al Domo de Cobre, para arrancar septiembre con dos conciertos. Si quieres saber si saldrá con mariachi en la rola que le da nombre a la gira, no faltes.

Costo: $360 – $2,160 + cargos

2 de septiembre

Juan Solo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $316 – $690 + cargos

Mentiras: El concierto – Foro 2 Total Play

En septiembre hay concierto lleno de nostalgia de Mentiras el musical, con Daniela, Dulce, Lupita y Yuri interpretando las canciones favoritas de la puesta en escena y otros hits ochenteros.

Costo: $1,782 – $2,300 + cargos

3 de septiembre

Franz Ferdinand – Palacio de los Deportes

La banda escocesa vuelve a tierras chilangas para darnos un recorrido por sus 20 años de carrera en el Hits to the Head Tour. Ve repasando sus rolas para que las cantes a todo pulmón.

Costo: $588 – $2,148 + cargos

Septiembre tiene rock, pop, urbano, rap y más en vivo

Chetes – Auditorio BB

El cantautor regio viene a la capirucha a darnos un show que promete. Y es que si lo sigues, sabrás que tiene un repertorio lleno de himnos como “Poco a poco” y “Completamente”.

Costo: $420 – $660 + cargos

Piso 21 – Auditorio Nacional

Si lo tuyo es el pop urbano, también hay algo chido para ti. Este septiembre lánzate a ver uno de los conciertos de este cuarteto colombiano en su Gira Amor, Desamor y Perreo. Se vale sacar los pasos prohibidos.

Costo: $300 – $1,800 + cargos

La Barranca – Teatro Metropólitan

Costo: $324 – $936 + cargos

4 de septiembre

Lucero & Mijares – Auditorio Nacional

Porque sus fans lo pidieron, esta ex pareja regresa con su show ¡Hasta que se nos hizo! Obviamente no faltarán su súper dueto “El privilegio de amar” y otros clásicos.

Costo: $276 – $4,278 + cargos

Surfistas del Sistema – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $600 – $1,080 + cargos

6 de septiembre

Airbourne – Circo Volador

Costo: $840 + cargos

6 y 8 de septiembre

Charles Ans – Teatro Metropólitan

El rapero mexa se presentará en ese emblemático teatro con su nuevo material Los del Noro. Si la escena hip-hopera te prende, ya tienes plan chido este mes.

Costo: $300 – $1,620 + cargos

6, 7, 8, y 9 de septiembre

OV7 – Auditorio Nacional

Este grupo de pop celebra nada menos que 30 años de carrera con una gira cargada de nostalgia. Ve a recordar tu infancia o adolescencia con clásicos como “Shabadabada”, “Vuela más alto”, “Mírame a los ojos”, y “Te quiero tanto, tanto”.

Costo: $178 – $2,950 + cargos

Iron Maiden vuelve con altas dosis de metal en septiembre

7 de septiembre

Iron Maiden – Foro Sol

Luego de última visita en 2019, Bruce Dickinson y compañía regresan en septiembre a la CDMX con su Legacy of the Beast Tour. Show aclamado y extravagante con hartos clásicos del metal y el infaltable Eddie.

Costo: $540 – $2,496 + cargos

Carla Morrison – Teatro Metropólitan

Entre los conciertos de septiembre en la CDMX está el de la cantautora mexa. Ella presentará su Tour El Renacimiento con nuevas canciones y una dosis de catarsis.

Costo: $480 – $2,100 + cargos

Camilo – Arena CDMX

Esta es la nueva fecha del cantautor colombiano con su De Adentro Pa Afuera Tour. Habrá pop latino y reggaeton en canciones bien dedicables como “Tutu” y “Ropa cara”.

Costo: $565 – $3,577

Kim Woojin – Teatro Centenario Coyoacán

Este idol de K-pop viene a la CDMX para dar un concierto en septiembre de su primera gira mundial.

Costo: $1,138 – $3,680 + cargos

Rhye – Auditorio BB

Costo: $780 – $1,140 + cargos

Spanish Harlem Orchestra – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,200 + cargos

9 de septiembre

San Pascualito Rey – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $1,020 + cargos

Dayglow – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $936 + cargos

Dios Salve a la Reina – Arena CDMX

Costo: $377 – $1,632

Conciertos de septiembre para todos los gustos

10 de septiembre

Cuca – Teatro Metropólitan

La banda tapatía de rock comandada por José Fors está de manteles largos por sus 30 años de rock. Así que la celebración será como se debe, en vivo y con puros macanazos. ¿Listx para cantar “El son del dolor” y “La balada”?

Costo: $360 – $1,140 + cargos

Bronco – Arena CDMX

Lupe Esparza y compañía llegan con todos sus clásicos gruperos en su Se Soltaron los Caballos Tour 2022. Sonarán canciones como “Que no quede huella”.

Costo: $251 – $2,448

Portento: Been Loved – Foro 2 Total Play

Costo: $460 + cargos

Motorama – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $840 + cargos

12 de septiembre

Placebo – Palacio de los Deportes

Brian Molko y Stefan Olsdal volverán a chilangolandia para presentar su octavo disco de estudio Never let me go. Claro, también saldrán sus hits como “The bitter end” y “Special K”.

Costo: $624 – $1,908 + cargos

15 de septiembre

Rosy Arango: México de mis amores – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $960 – $1,560 + cargos

16 de septiembre

Ensiferum – Auditorio BB

Costo: $ 780 + cargos

17 de septiembre

The Gathering – Circo Volador

Costo: $1,008

HVOB – Auditorio BB

Costo: $700 + cargos

17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre

Enjambre – Teatro Meropólitan

La banda zacatecana tocará en la CDMX con su nuevo disco Próximos prójimos, su ep Ambrosía, y éxitos pasados como “Visita”, “Manía cardiaca” y “Dulce soledad”. Promete ser una noche bien chida.

Costo: $300 – $1,620 + cargos

Conciertos súper esperados de septiembre, como el de Dua Lipa

21 de septiembre

Dua Lipa – Foro Sol

Uno de los conciertos más esperados de septiembre en la CDMX es el del Future Nostalgia Tour. Es toda una fiesta de hits actuales, sensualidad, coreografías y una producción de primer nivel, ¿allá nos vemos, chilangue?

Costo: $576 – $2,616 + cargos

22 de septiembre

Álvaro Díaz – Pepsi Center WTC

Costo: $1,188 + cargos

Future Islands – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $ 840 + cargos

23 de septiembre

Flans & Pandora – Arena CDMX

“No controles”, “Las mil y una noches”, “Como una mariposa”, “Cómo te va mi amor”, son rolitas que te llevarán de regreso a los 80 en el concierto de estos dos grupos femeninos mexicanos.

Costo: $314 – $2,071

Yoss Bones, Toser One, Lefty SM y Neto Peña – Pepsi Center WTC

Costo: $360 – $984 + cargos

Trentemøller – Auditorio BB

Costo: $600 – $828 + cargos

El cierre de septiembre tiene más opciones chidas de conciertos

24 de septiembre

Adán Jodorowski – Auditorio BB

El polifacético artista chileno-franco-mexicano prepara un concierto con banda completa, sus hits y todo un espectáculo que promete ser memorable. Spoiler: Habrá luchadores, bailarinxs, invitadxs especiales y muchas lentejuelas.

Costo: $420 – $660 + cargos

Helloween – Arena CDMX

Costo: $982 – $2,634

Paco de María y su Big Band Personal – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $495 – $1,121 + cargos

25 de septiembre

Pablo Milanés – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $420 – $1,800 + cargos

Sonora Dinamita de Lucho Argaín – Auditorio Nacional

Costo: $178 – $1,534 + cargos

Hanson – Auditorio BB

El trío de hermanos estadounidenses volverá a la capital mexicana, ahora con su Red Green Blue Tour. Además de temas recientes, no faltará su clásico “MMMbop”.

Costo: $576 – $1,056 + cargos

La Habitación Roja – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $ 780 + cargos

28 de septiembre

Fela Domínguez – Teatro Metropólitan

Costo: $420 – $1,800 + cargos

WOS – Pepsi Center WTC

Costo: $588 – $1,536 + cargos

29 de septiembre

La Gusana Ciega – Pepsi Center WTC

La banda de rock mexa con Daniel Gutiérrez al frente dará otro de los conciertos de septiembre que se antoja. No sólo tocará su disco 1091 sino clásicos como “Celofán”.

Costo: $600 – $1,800 + cargos

30 de septiembre

Journey – Arena CDMX

Una de las bandas de rock más legendarias de Estados Unidos vendrá a tierra chilanga para ponerte a cantar con clásicos como “Don’t stop believin” y su disco más reciente Freedom,

Costo: $628 – $3,201

Cuarteto de Nos – Teatro Metropólitan

Costo: $720 – $1,800 + cargos

Sabino – Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $1,800 + cargos