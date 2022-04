La primavera se va a poner chida con la lista de conciertos que nos esperan durante todo el mes de abril, acá la guía que les preparamos.

Chilangues, si se la pasaron muy bien yendo a conciertos en marzo y quieren seguirle, no se preocupen pues en abril también hay muchas opciones variaditas. Tendremos rock, pop, salsa, en español, inglés, festivales, así que al menos a uno se van a querer lanzar.

Primavera, sol, y muchos conciertos en abril en la CDMX

1 de abril

Carlos Sadness – Teatro Metropólitan

El cantautor catalán regresa a la CDMX con un concierto emotivo pero también bueno para bailar. Presentará en vivo temas nuevos como “La costa breve”.

Costo: $360 – $1,560 + cargos

Gilberto Santa Rosa – Auditorio Nacional

El “Caballero de la Salsa” vendrá al recinto de Avenida Reforma con su Tour Camínalo en el que hace un recorrido por sus 31 discos de estudio.

Costo: $359 – $2.388 + cargos

Parcels – Pepsi Center WTC

Si les late esta banda australiana de electro-pop, láncense a escuchar en vivo las rolitas de su nuevo disco Day/Night así como hits pasados tipo “Tieduprightnow”.

Costo: $624 – $1,440 + cargos

Triciclo Circus Band – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $150 – $540 + cargos

Bohemia 66: Bruses, Paty Cantú y Ángela Dávalos – El Cantoral

Costo: $420 – $900 + cargos

El Festival Ceremonia llega a la CDMX por primera vez en abril

2 de abril

Festival Ceremonia – Parque Bicentenario

Esta es su primera edición en la CDMX, en un lugar increíble y con un cartel bastante chido. Estarán Wu-Tang Clan, Nathy Peluso, C. Tangana, Tainy, Nicki Nicole, Channel Tres, Samantha Barrón, entre otres.

Costo: $2,158.75 + cargos (Etapa 2)

A-ha – Auditorio Nacional

La legendaria agrupación noruega A-ha, nos vendrá a dar un paseo musical lleno de nostalgia en su Hunting High and Low Live Tour. Seguramente no faltará el súper clásico “Take on me”.

Costo: $695 – $1,863 + cargos

Se me antoja tu vida, con Susana Zabaleta, Pancho Céspedes y Raúl Di Blasio – Teatro Metropólitan

Costo: $600 – $1,800 + cargos

3 de abril

Sekta Core y Russkaja – Circo Volador

Costo: $504 + cargos

Adexe y Nau – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,680 + cargos

4 noches de conciertos con Coldplay en la CDMX en abril

3, 4, 6 y 7 de abril

Coldplay – Foro Sol

Luego de presentarse en Monterrey y Guadalajara con mucho éxito, la banda de Chris Martin regresa a chilangolandia. Se vienen cuatro noches de un show eco-friendly lleno de éxitos, y con Carla Morrison y Danny Lux como teloneras.

Costo: $576 – $3,576 + cargos

4 de abril

Papa Roach y Simple Plan – Pepsi Center WTC

La banda californiana y la canadiense se juntaron para este concierto sin precedentes, que promete ponernos a brincar con su repertorio de emo y rock.

Costo: $816 – $2,160 + cargos

6 de abril

Andrés Calamaro – Pepsi Center WTC

El rockero argentino vuelve a la capital mexicana con un concierto en el que habremos de escuchar temas de su disco más reciente Dios los cría. También se esperan clásicos como “Flaca” y rolitas como “Estadio Azteca”.

Costo: $600 – $2,400 + cargos

L-GANTE – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $7200 + cargos

7 de abril

Beret – Teatro Metropólitan

Costo: $540 – $1,440 + cargos

Gloria Trevi – Auditorio Nacional

La cantante regiomontana de pop vuelve al Auditorio, ante el éxito de sus presentaciones anteriores, llenas de clásicos del pop en español.

Costo: $330 – $5,700 + cargos

17 de abril

Sepultura – Circo Volador

Metal brasileño del más chido y clásico es lo que trae esta banda bajo el brazo, o mejor dicho bajo sus guitarras. Seguro no faltarán rolas como “Refuse/Resist”.

Costo: $950 y $1,120 + cargos

22 de abril

Leonel García – Pepsi Center WTC

El cantautor mexa se presentará con su Amor Vivo Tour, donde cantará los temas de su ep Ella y yo. Será una noche con romanticismo y temas bien llegadores.

Costo: $600 – $2,640 + cargos

23 de abril

Inspector – Pepsi Center WTC

La banda celebra un aniversario muy importante con el show 20 Años con el Alma en Fuego. Su mezcla de ska y reggae llenará todo el recinto, invitándonos a bailar.

Costo: $360 – $1,200 + cargos

Paté de Fua – Teatro Metropólitan

Costo: $355 – $1,548 + cargos

Charlie Rodd – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $287 – $633 + cargos

27 de abril

Liverpool Legends, The complete Beatles experience – Auditorio Nacional

Entre los conciertos de abril el de la banda tributo a los Fab 4. Si beatlemaniacos son, no se lo pueden perder pues está lleno de canciones clásicas de toda la vida.

Costo: $479 – $1,791 + cargos

The Killers, Sigur Rós y más propuestas de conciertos para abril

28 de abril

Sigur Rós – Teatro Metropólitan

Uno de los mejores grupos de Islandia tocará en la capital como parte de los conciertos de abril. Es su primera gira mundial en cinco años, así que promete estar memorable.

Costo: $696 – $2,256 + cargos

L’Imperatrice – Pepsi Center WTC

Costo: $644 – $1,320 + cargos

29 de abril

The Killers – Foro Sol

Brandon Flowers y compañía regresan a la CDMX para una noche de rock chido. Además de presentar sus éxitos, el setlist tendrá canciones de sus discos más recientes Pressure Machine e Imploding The Mirage.

Costo: $480 – $2,628 + cargos

Enanitos Verdes – Auditorio Nacional

“Lamento boliviano” es una de las canciones favoritas de miles de chilangues, que podrán volver a cantarla en vivo con la banda de Marciano Cantero y Felipe Staiti.

Costo: $479 – $2,124 + cargos

Sonata Arctica – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $750 + cargos

30 de abril

No te va gustar – Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $1,140 + cargos

Si quieren salir de la CDMX este mes…

Pa’l Norte – Parque Fundidora, Monterrey – 1 y 2 de abril

Este festival regio tiene un cartel tan bueno que quizá les den ganas de hacer el viaje hasta el norte del país. Tocarán bandas como The Strokes, Maroon 5, The Libertines. Por el lado latino estarán Morat, La Gusana Ciega, Los Fabulosos Cadillacs. Además del DJ Martin Garrix, entre otres.

Costo: $1,890 + cargos (boleto general)

Festival Vaivén – Jardines de México, Morelos – 30 de abril

Cerquita de la CDMX volverá a suceder este festival que ofrece música y camping, y tiene una alineación que se antoja. Se presentarán Sigur Rós, Lany, Jungle, Cut Copy, Kat Dahlia, Porter Robinson, por mencionar algunes.

Costo: $1,308 – $1,848 + cargos (boleto normal)